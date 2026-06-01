ভোট লুঠ থেকে দল ভাঙানো নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার, হুঁশিয়ারি 'গদ্দার'দেরও

ভোট লুঠ থেকে দল ভাঙানো নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার, হুঁশিয়ারি 'গদ্দার'দেরও
ভোটে ব্যাপক রিগিং থেকে বর্তমানে ভয় দেখিয়ে তৃণমূলের নেতা-বিধায়ক-কর্মীদের গেরুয়া শিবিরে যোগদানের চাপ দেওয়ার মতো একাধিক বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : June 1, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা, 01 জুন: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় এক মাস। সোমবার বিকেলে কালীঘাটের বাসভবন থেকে একটি ফেসবুক লাইভ করে তিনি একাধিক ইস্যুতে কড়া ভাষায় রাজ্যের শাসক দল তথা বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন৷ ভোটে ব্যাপক রিগিং থেকে বর্তমানে ভয় দেখিয়ে তৃণমূলের নেতা-বিধায়ক-কর্মীদের গেরুয়া শিবিরে যোগদানের চাপ দেওয়ার মতো একাধিক বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
কালীঘাটের বাসভবন থেকে ফেসবুক লাইভে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "শুনুন, যাঁরা অন্যায় করেছেন, তাঁরাই আজ গদ্দারিটা বেশি করছেন ৷ পার্টি কোনওদিন কারও কাছে পয়সাকড়ি নেয়নি ৷ কিছু বেনোজল, ক্ষমতায় যারাই থাকে ঢুকে যায় এবং তাঁরা সুযোগটা নেয় ৷ আবার যখন অন্য কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে, তখন সেখানে তাঁরা চলে যায় ৷ যাঁরা ভাবছেন, এঁরা তাঁদের অ্যাসেট, তাঁরা কিন্তু অ্যাসেট নয় ৷ ওরা আমাদের দল থেকে চলে গিয়েছে, আমরা বেঁচে গিয়েছি ৷ কারণ, দলটাকে আমরা নতুন করে তৈরি করব যাতে এই ধরনের লোক আর না আসে ৷"
মমতা বলেন, "আমি সারা জীবন বলে এসেছি, তৃণমূল নেতাদের জন্য নয়, কর্মীদের জন্য ৷ আমার কর্মীরা সঙ্গে থাকলেই হবে ৷ নেতারা ভয় পায়, কর্মীরা ভয় পায় না ৷ যাঁরা যাঁরা ভয় পাচ্ছেন, পার্টির থেকে টিকিট পেয়ে এমএলএ হয়েছেন ৷ পার্টির থেকে টিকিট পেয়ে এমপি হয়েছেন ৷ এতদিন ক্ষমতা এনজয় করেছেন ৷ আজকে যেই পার্টি হেরে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য পার্টির সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ৷"
রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে রদবদল এসেছে। নতুন বিজেপি সরকারের হকার উচ্ছেদ নীতি নিয়ে এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, সম্প্রতি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনা থেকে শুরু করে জেলায় জেলায় তৃণমূল কর্মীদের হেনস্থার অভিযোগ— সব ইস্যুতেই বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। অভিষেক-কল্যাণ হেনস্থার ঘটনায় সুর চড়িয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো অভিযোগ করেন, "আমার পরিবারের লোককে তো আপনারা প্রাণে মারতে গিয়েছিলেন৷ আজ সে (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) যদি জীবন যুদ্ধে লড়াই করতে পারে, তাঁর জীবন কেড়ে নিতে গিয়েছিলেন... অ্যাটেমট টু মার্ডার ৷ লিনচিং করেছেন, তাঁকে কী না করেছেন ! সে ইয়ং ছেলে, ফাইট করেছে, মাথা নত করেনি ৷ কল্যাণ ব্যানার্জি...৷ অভিষেক দলের লিডার... লোকসভার, তাঁকে মারলেন ৷ মারলেন মানে খুন করতে গেলেন ৷ প্রথমে এটা হসপিটালে গেলাম, তারা বলল, 'আমাদের পারমিশন নিতে হবে৷' পেশেন্টেরও কালার দেখে আপনাকে ভর্তি করতে হবে?"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এই হামলার পর রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, "বিজেপির সভাপতি বলছেন, বেঁচে তো আছে! আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনারাও তো এতদিন বাংলায় বিরোধী হিসেবে বেঁচে ছিলেন। আমরা আপনাদের দুধে-ভাতে রেখেছিলাম।" বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধী দলের মিটিং-মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শাসকদলের কার্যকলাপের নিন্দা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আপনারা যা করছেন, সাধারণ মানুষ তা ধিক্কার দিচ্ছে। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখুন।" সব শেষে, পুলিশ ও প্রশাসন দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে যে এভাবে দমিয়ে রাখা যাবে না, সেই কড়া বার্তাই দিয়েছেন তিনি।
বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে তৃণমূলের দল ভাঙানোর চেষ্টার গুরুতর অভিযোগ করে মমতা বলেন, "সব ভাঙার জন্য কাউকে টাকা, কাউকে ইডির ভয়, কাউকে সিবিআই-এর ভয়, কাউকে অ্যারেস্টের ভয়, কাউকে পরিবারের, ছেলে-মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার ভয়... অনেক কিছুর ভয় দেখাচ্ছেন ৷ ভয়ে কেউ কথা বলতে পারছে না৷ তাঁদের বাধ্য করছেন, যাতে তাঁরা দল ভাঙেন ৷ মনে রাখবেন, আজকে আপনাদের সুদিন আছে, আপনাদের সরকার চলবে তো আগামী দিন?"
গত 4 মে রাজ্যের ক্ষমতা হাতবদল হয়ে ঘাসফুলের জায়গায় ফুটেছে পদ্ম। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু ফল ঘোষণার 27 দিন পরেও নিজের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে কালীঘাটের বাসভবন থেকে একটি ফেসবুক লাইভ করে তিনি ফের দাবি করলেন, তাঁকে এবং তাঁর দলকে চক্রান্ত করে হারানো হয়েছে। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, রাজ্যের অন্তত 177টি আসনে ভোট লুঠ বা কারচুপি করে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।
সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে কার্যত গেরুয়া ঝড় দেখা গিয়েছে। 294টি আসনের মধ্যে 208টি আসনে জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, নিজের দীর্ঘদিনের গড় ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও পরাজিত হয়েছেন খোদ তৃণমূল নেত্রী। ফলত, এই মুহূর্তে তিনি আর বিধানসভার সদস্য নন। কিন্তু, এই জনাদেশকে মান্যতা দিতে নারাজ মমতা। ফল ঘোষণার দিনও তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁকে হারানো হয়েছে, আর সেই যুক্তিতে তিনি নিজে থেকে পদত্যাগও করেননি। সোমবারের লাইভে এসে ফের সেই পুরোনো অভিযোগ তুললেন তিনি৷
তিনি বলেন, "বাংলাকে টার্গেট করে হারানো হয়েছে। আমার কাছে সব খবর আছে, প্রায় 177টা সিটে আপনারা রিগিং করেছেন।" ভবানীপুরের গণনা কেন্দ্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "আমাকে মারতে মারতে কাউন্টিং সেন্টার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমি এগিয়েছিলাম। তারপর আমাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।"
শুধু নিজের কেন্দ্রই নয়, তৃণমূল নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায়ের হারের পিছনেও ষড়যন্ত্র দেখছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন যে, তাপস চট্টোপাধ্যায় গণনায় জিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোরপূর্বক পুনর্গণনা বা রিকাউন্টিং করানো হয়। আর সেখানেই দেখানো হয় যে তিনি 300 ভোটে পরাজিত হয়েছেন। তবে দলের এই বিপর্যয়ের পরেও যে তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াবে, সেই আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়েছে মমতার গলায়। নতুন শাসকদলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "এভাবে তৃণমূলকে ভাঙতে পারবেন না। আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব।"