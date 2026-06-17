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বৈঠকের জন্য অভিষেককে ডাকলেন লোকসভার অধ্যক্ষ, কী বলছে তৃণমূল!

তৃণমূলের সংসদীয় দলে যে বিভাজন তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে বৈঠক করতে লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকলেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা৷ তৃণমূল কী বলছে এই নিয়ে?

Om Birla invites Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-ওম বিড়লা (নিজস্ব ছবি)
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By PTI

Published : June 17, 2026 at 5:41 PM IST

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নয়াদিল্লি, 17 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে বৈঠকের জন্য ডেকে পাঠালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিষেকের বক্তব্য শুনতে চান অধ্যক্ষ, সেই কারণেই তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ৷ আগামী শুক্রবার (19 জুন) অভিষেককে ডাকা হয়েছে এই বৈঠকের জন্য৷

সংসদের একটি সূত্র থেকেই এই খবর পাওয়া গিয়েছে৷ তবে তৃণমূল কংগ্রেসের সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর 3টে পর্যন্ত অধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে দলের কাছে এই বিষয়ে কোনও বার্তা পৌঁছায়নি।

উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের৷ তার পর থেকেই তৃণমূলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে৷ বিধায়ক দলেও বিদ্রোহ হয়েছে৷ বিদ্রোহ করেছেন সাংসদরাও৷ ইতিমধ্যেই তৃণমূলের 20 জন সাংসদ পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার কথা অধ্যক্ষকে জানিয়েছেন৷

তবে তার আগেই গত 10 জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার অধ্য়ক্ষকে একটি চিঠি লেখেন৷ সেখানে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে তৃণমূলের আলাদা কোনও গোষ্ঠী বা উপদলকে যেন স্বীকৃতি দেওয়া না হয়৷ চিঠিতে অভিষেক লেখেন, "তৃণমূলকে এমন একটি একক রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা হোক, সংসদে যার প্রতিনিধিত্ব কেবল দলের যথাযথভাবে অনুমোদিত নেতা ও হুইপের মাধ্যমেই করা হয় এবং তৃণমূলের কোনও তথাকথিত আলাদা গোষ্ঠী বা উপদলকে কোনও ধরনের স্বীকৃতি, মর্যাদা বা সুবিধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকুন।"

মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকটের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের একটি রায়ের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক যুক্তি দিয়েছিলেন যে, দশম তফসিলের আওতায় এখন আর ‘দল ভাঙা’ বা ‘বিভাজনের’-এর যুক্তি দেখিয়ে সুরক্ষা পাওয়ার সুযোগ নেই৷ কারণ, আইনি কাঠামো অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, দলের অভ্যন্তরে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে নয়।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন, দল বিলীন বা এক হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক দলে মিশে যাওয়া এবং দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন৷ এই দু’টি শর্তই পূরণ হওয়া আবশ্যক৷ আইনের দৃষ্টিতে কেবল একটি শর্ত পূরণ করা যথেষ্ট নয়। তাই তৃণমূলের মধ্যেই আলাদা গোষ্ঠীর তৈরির কোনও বিষয় যদি অধ্যক্ষের কাছে যায়, তাহলে তাঁদের বক্তব্যও যেন শোনার সুযোগ দেওয়া হয়, এমনই অনুরোধ অভিষেক ওই চিঠিতে করেছিলেন৷

সংসদ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিড়লা উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই কারণেই বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে৷ আইন ও বিধি-বিধানের ওপর ভিত্তি করেই ওম বিড়লা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

তৃণমূল সূত্রে খবর, এর আগে সোমবার বৈঠকের জন্য অভিষেককে আমন্ত্রণ করা হয়৷ দু’ঘণ্টার মধ্যে অভিষেককে দেখা করতে বলেছিলেন অধ্যক্ষ৷ কিন্তু সেদিন অভিষেক সকাল থেকে ছিলেন কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে৷ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি৷ ফলে সেদিন তিনি যেতে পারেননি৷

এখন দেখার আগামী 19 জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করতে যান কি না!

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LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
ABHISHEK BANERJEE
ওম বিড়লা
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
OM BIRLA INVITES ABHISHEK BANERJEE

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