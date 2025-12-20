মতুয়া গড়ে এসেও নীরব মোদি ! বিশ্বাসঘাতকতা বলছে তৃণমূল

মতুয়া গড়ে এসেও নীরব মোদি ! বিশ্বাসঘাতকতা বলছে তৃণমূল
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ভগবানের আশীর্বাদ না-থাকলে বা বিধি বাম হলে গন্তব্যে পৌঁছনো যায় না । চৈতন্য মহাপ্রভুর মাটি তাঁকে স্পর্শ করতে দেয়নি ।
Published : December 20, 2025 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: শনিবার রাজ্যে এসেও সভাস্থলে পৌঁছতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষ্ণনগরে তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণ করতে পারেনি । শেষমেশ বিমানবন্দর থেকেই অডিয়ো বার্তার মাধ্যমে সভা শেষ করতে হয়েছে তাঁকে । আর প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকেই 'শারীরিক ও নৈতিক' - উভয় দিক থেকেই চূড়ান্ত ব্যর্থ বলে তোপ দাগল তৃণমূল কংগ্রেস ।
মোদির সভার পরে এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম অমানবিকতার অভিযোগ তুললেন । তাঁদের দাবি, একদিকে মতুয়া গড়ে এসেও প্রধানমন্ত্রী মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে একটিও আশ্বাসের কথা শোনাননি, অন্যদিকে তাঁর সভায় আসতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত বিজেপি কর্মীদের জন্যও শোকপ্রকাশ করেননি তিনি ।
মৃত কর্মীদের প্রতি 'উদাসীনতা' নিয়ে প্রশ্ন
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে আসার পথে দুর্ঘটনায় তিনজন বিজেপি কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে । অথচ নিজের দীর্ঘ অডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশে একটিও সমবেদনার শব্দ খরচ করলেন না । মৃত্যু নিয়ে যারা রাজনীতি করে, তাদের আসল মানবিক রূপ আজ বেরিয়ে পড়েছে ।"
তিনি আরও জানান, বিজেপি কর্মীদের মৃত্যু হলেও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বই মৃতদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে, কারণ তৃণমূল মনে করে মৃত্যুর কোনও রাজনৈতিক রং হয় না । ব্রাত্যর কটাক্ষ, "গুজরাতি কেউ মারা গেলে বা সেখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তিনি বা তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো হাসপাতালে ছুটে যেতেন, কিন্তু বাঙালি কর্মীর মৃত্যুতে তাঁদের কিছু যায় আসে না । বাঙালির প্রতি এই উদাসীনতাই প্রমাণ করে তাঁরা বাংলাকে কতটা অবহেলার চোখে দেখেন ।"
উল্লেখ্য, তৃণমূল এমনটা দাবি করলেও, তাহেরপুরে অডিয়ো বার্তার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীকে ওই দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবারের পাশে থাকার কথা বলতে শোনা গিয়েছে ৷ মোদি বলেন, "আমি খবর পেয়েছি যে, সভাস্থলে আসার সময় রেললাইনে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন বিজেপির কয়েকজন কর্মী ৷ যে বিজেপি কর্মীদের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ আর যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷ কঠিন এই সময়ে আমরা ভুক্তভোগী পরিবারদের পাশে রয়েছি ৷"
মতুয়াদের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ
প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল নদিয়া জেলা - যা রাজ্যের মতুয়া সম্প্রদায়ের এক শক্ত ঘাঁটি । স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে আশা ছিল, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) বা মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে বড় কোনও ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী । কিন্তু বাস্তবে তা না-হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘমাতা মমতা বালা ঠাকুর ।
তিনি অভিযোগ করেন, "সারা বাংলার মতুয়া সমাজ অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী আজ নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট বার্তা দেবেন । কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নীরব রইলেন । সিএএ-র নামে ক্যাম্প করে ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে টাকা তোলা হয়েছে, অথচ আজ পর্যন্ত কেউ নাগরিকত্ব পায়নি । উলটে এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকা যাচাইয়ের নামে বেছে বেছে মতুয়া এবং হিন্দুদের নামই বাদ দেওয়া হচ্ছে ।"
মমতা বালা ঠাকুর তথ্য তুলে ধরে দাবি করেন, রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলির তুলনায় মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় নাম বাতিলের হার অনেক বেশি । তাঁর কথায়, "বিজেপি মুখে হিন্দুদের কথা বললেও বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে হিন্দুদেরই সবথেকে বেশি ক্ষতি করছে । আজকের সফরে প্রধানমন্ত্রী মতুয়াদের কেবল হতাশই করেননি, তাঁদের সঙ্গে কার্যত বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ।"
'বিধি বাম' ও বিমানবন্দর বিতর্ক
প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার সভাস্থলে নামতে না-পারাকে 'বিধি বাম' বলে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, "ভগবানের আশীর্বাদ না-থাকলে বা বিধি বাম হলে যতই চেষ্টা করা হোক, গন্তব্যে পৌঁছনো যায় না । চৈতন্য মহাপ্রভুর মাটি তাঁকে স্পর্শ করতে দেয়নি । একেই বলে প্রকৃতির বিচার ।"
পাশাপাশি, বিমানবন্দরের মতো একটি সরকারি ও সংরক্ষিত এলাকায় বসে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে রাজনৈতিক অডিয়ো বার্তা দিতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগও এনেছে তৃণমূল । ব্রাত্য বসু প্রশ্ন তোলেন, "সিভিল এভিয়েশনের জায়গায় বসে রাজনৈতিক সভা করা কি প্রধানমন্ত্রীর শোভা পায় ? তিনি তো পদত্যাগ দাবি করতে খুব ভালোবাসেন, এবার নিজের এই কাজের জন্য কি তিনি পদত্যাগ করবেন ?"
'বঙ্কিম বাবু' ও বাঙালি আবেগ
প্রধানমন্ত্রীর বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়েও এদিন সরব হয় তৃণমূল । ব্রাত্য বসু ব্যঙ্গ করে বলেন, "যিনি 'বাঙালি' শব্দটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না, 'বঙ্কিম দা' না 'বঙ্কিম বাবু' বলবেন তা নিয়ে দ্বিধায় থাকেন - তিনি বাংলা দখলের দিবাস্বপ্ন দেখছেন ।" ব্রাত্য উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বঙ্কিম দা' বলেছিলেন, আজ সেটা শুধরে 'বঙ্কিম বাবু' বলেছেন । কিন্তু তাতে বাঙালির প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় না ।
তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিএসএফ বা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি বাঙালিদের সর্বদা 'বাংলাদেশি' বা 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে । অথচ প্রধানমন্ত্রী নিজেই আজ নিজের কর্মীদের 'অনুপ্রবেশকারী হঠাও' স্লোগান দিয়ে কার্যত পালিয়ে গেলেন ।
উন্নয়ন বনাম বঞ্চনা
প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় অভিযোগ করেছিলেন যে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পে বাধা দিচ্ছে । এর কড়া জবাব দিয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । তিনি পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, "কেন্দ্র বাংলার 1 লক্ষ 97 হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে । টাকা না দিয়ে উলটো বাংলার উন্নয়নের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময় যে মেট্রো প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী এখন এসে সেগুলোরই ফিতে কাটছেন । অথচ রাজ্যের প্রাপ্য টাকা মেটাচ্ছেন না ।"
'দিশাহীন' ও 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বললেন কুণাল
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা ও তাঁর ভার্চুয়াল ভাষণ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধোনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ । তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী শুধু ভোট চাইতে বাংলায় আসেন, কিন্তু বাংলার মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা বা বিপদের দিনে তাঁর টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যায় না । তিনি প্রধানমন্ত্রীর শনিবারের ভাষণকে সম্পূর্ণ দিশাহীন, সারবত্তাহীন এবং 'চরম হতাশাজনক' বলে অভিহিত করেছেন ।
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই কুণাল তাহেরপুরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত বিজেপি সমর্থকদের প্রসঙ্গ টেনে একহাত নেন প্রধানমন্ত্রীকে ৷ কুণালের কথায়, "বিজেপি আসলে লাশ নিয়ে রাজনীতি করতে জানে, মানুষের পাশে থাকতে জানে না । আমাদের কাছে মানবিকতাই সবার আগে, তাই বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হলেও তৃণমূলই সবার আগে তাঁদের দুয়ারে পৌঁছেছে । আর প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল ভাষণ দিয়ে হাততালি কুড়োতে ব্যস্ত ছিলেন ।"
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, গোটা বাংলা বিশেষ করে মতুয়া সমাজ আজ তাকিয়ে ছিল প্রধানমন্ত্রীর দিকে । কুণালের কটাক্ষ, "শুভেন্দু অধিকারী এবং শান্তনু ঠাকুররা গত কয়েকদিন ধরে বড় বড় কথা বলছিলেন । তাঁরা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নাকি মুশকিল আসান করবেন । আজ দেখা গেল, সবটাই ভাঁওতা । প্রধানমন্ত্রী মতুয়াদের আবেগকে ব্যবহার করছেন, কিন্তু তাঁদের নাগরিকত্বের সমস্যা বা আধারের সমস্যা নিয়ে তিনি স্পিকটি নট । এটা মতুয়া সমাজের সঙ্গে বড়সড় বিশ্বাসঘাতকতা ।"
সব মিলিয়ে, মোদির এই ঝটিকা সফরকে 'পলায়ন', 'ব্যর্থতা' এবং 'মানবিকতাহীন' তকমা দিয়ে রাজনৈতিকভাবে জোরদার আক্রমণ শানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল । লোকসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া ভোটব্যাংক এবং সাধারণ মানুষের আবেগকে নিজেদের দিকে টানতে এই ইস্যুগুলিকে তৃণমূল বড় হাতিয়ার করতে চলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।