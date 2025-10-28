গরিবের অধিকার ছিনিয়ে নিতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কেন্দ্রের, 100 দিনের কাজ নিয়ে সরব তৃণমূল

গরিবের অধিকার ছিনিয়ে নিতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কেন্দ্রের, 100 দিনের কাজ নিয়ে সরব তৃণমূল
Published : October 28, 2025 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে 100 দিনের কাজ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির পরদিনই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এবং সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল । তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার দরিদ্র মানুষের ন্যায্য মজুরি আটকে রেখে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালাচ্ছে ।
উল্লেখ্য, সোমবার 100 দিনের কাজ নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এর সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে 100 দিনের কাজ শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগা শুরু করেছে রাজ্যের শাসকদল ৷
মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রদীপ মজুমদার বলেন, "বাংলার গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বদলে বিজেপি সরকার দেখিয়েছে স্পষ্ট বাংলা-বিরোধী মানসিকতা । জুলাই মাসের শেষে কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে গেল শুধুমাত্র 1 অগস্টের ডেডলাইন অতিক্রম না-করার জন্য । এটাই প্রমাণ যে, তারা চায় না বাংলার মানুষ তাঁদের প্রাপ্য মজুরি পান ।"
তিনি আরও জানান, 19টি জেলায় কেন্দ্রের নির্দেশে 14টি কেন্দ্রীয় দল এবং 33টি জাতীয় পর্যায়ের মনিটরিং টিম পরিদর্শনে আসে । তারা প্রায় 5.98 কোটি টাকা 'রীতি অনুসারে ব্যয় হয়নি' বলে নোট করেন । পরে রাজ্যের সামাজিক অডিটে আরও প্রায় 2 কোটি টাকার অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে ।
তিনি বলেন, "গুজরাটে 71 কোটি অপব্যবহার হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে 49 কোটি, বিহারে 17.76 কোটি, মহারাষ্ট্রে 15.20 কোটি টাকা । তবুও সেখানে কেন্দ্র কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি । কিন্তু বাংলায় মাত্র 6.03 কোটি নিয়ে তিন বছর ধরে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে । এটা চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ।"
মন্ত্রী আরও বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলেছে - হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই । আদালতও দেখেছে কেন্দ্র আইন ভেঙে বাংলাকে বঞ্চিত করেছে । আমরা কারও দয়া চাই না, আমরা আইনসিদ্ধ অধিকার দাবি করছি ।" তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গে জব কার্ডধারীদের 99.8 শতাংশ অ্যাডহার-সিডিং সম্পন্ন হয়েছে, অথচ উত্তরপ্রদেশে 1.38 কোটি কার্ডই বাতিল করা হয়েছে । তাঁর কথায়, "তুলনা করলে বোঝা যায়, আসলে দুর্নীতি কোথায় ।"
সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, "এই রায় বাংলার মানুষের বিজয় । বিজেপি বাংলায় বারবার ভোটে হারার বদলা নিয়েছে গরিব মানুষের উপর । দিল্লিতে যখন আমরা গিয়েছিলাম, তখনকার পঞ্চায়েত মন্ত্রী পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলেন । যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা শুধুই তাঁদের বকেয়া টাকা চাইতে গিয়েছিলেন । তাঁদের অপমান করা হয়েছিল । মানুষ 2026 সালে এর জবাব দেবে ।"
বীরবাহা হাঁসদা বলেন, "কেন্দ্র ভেবেছিল ট্রেন-বাস বন্ধ করলে আন্দোলন থেমে যাবে । কিন্তু মানুষের পথ কেউ বন্ধ করতে পারে না । বিজেপি ধনীদের সরকার । গরিবের চোখের জল তারা বোঝে না । আজ সুপ্রিম কোর্ট দেখিয়ে দিল, সত্যের জয় হয় ।" তিনি আরও দাবি করেন, "জঙ্গলমহল, আদিবাসী গ্রাম, কৃষিশ্রমিক - সবাই এই বঞ্চনার শিকার । এবার বাংলার মানুষ বলবে ।"
শেষে প্রদীপ মজুমদার বলেন, "এটা শুধু টাকার লড়াই নয় - সম্মানের লড়াই । বাংলার 2.58 কোটি জব কার্ডধারীর অধিকারের লড়াই । কেন্দ্র অবিলম্বে বকেয়া টাকা মুক্ত করুক । না-হলে 2026 সালে মানুষই বিচার করবে ।"