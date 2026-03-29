প্রচারে গিয়ে বৃদ্ধার 2 বালতি জল বইলেন বিজেপি প্রার্থী, 'স্লোগান-যুদ্ধ' দুর্গাপুরে

লক্ষণ ঘোড়ুই বলেন, 'হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভৌকে হাজার ৷' তৃণমূল পালটা জবাবে বলে, 'ভোটের সময় কুকুরের মতো তাঁকেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ৷'

বৃদ্ধার 2 বালতি জল বইলেন বিজেপি প্রার্থী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 2:27 PM IST

দুর্গাপুর, 29 মার্চ: 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে দিতে বিজেপির শোভাযাত্রা । পালটা 'জয় বাংলা' স্লোগান তৃণমূল কংগ্রেসের । আর এই 'স্লোগান-যুদ্ধ'কে ঘিরেই উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরে ৷ দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘোড়ুইয়ের বক্তব্য, "হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভৌকে হাজার ৷" এই প্রবাদ তুলে ধরে তিনি শাসকদলকে কটাক্ষ করায় তৃণমূল পালটা জবাবে বলেছে, "ভোটের সময় কুকুরের মতো তাঁকেই (বিজেপি প্রার্থী) ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ৷" উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্যেই চলে রবিবাসরীয় প্রচার ৷ এদিন প্রচারে বেরিয়ে এক বৃদ্ধার দুই বালতি জল তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিলেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই । তাই নিয়েই বিদ্রুপ করেছে তৃণমূল ৷

রবিবার সকালে দুর্গাপুরের 18 নম্বর ওয়ার্ডে নিশানহাট এলাকায় শোভাযাত্রা বের করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই । তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের দেখে ওই শোভাযাত্রা থেকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা ৷ তারই পালটা হিসেবে তাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়েছেন বলে দাবি করেন । তবে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, মহিলাদের টাকা দিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে পাঠিয়েছে তৃণমূল । এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷

প্রচারে গিয়ে বৃদ্ধার 2 বালতি জল বইলেন বিজেপি প্রার্থী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এলাকা তৃণমূল নেতা বাবুয়া ঠাকুরের অভিযোগ, "পাঁচ বছর দেখা যায়নি লক্ষণ ঘোড়ুইকে । এখন নাটক করতে এসেছে । আর আমাদের কর্মীদের দেখে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিচ্ছে । কিন্তু আমরা কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনও স্লোগান দিইনি । বাংলার মানুষের স্লোগান 'জয় বাংলা' বলেছি।"

তবে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘোড়ুইয়ের অভিযোগ, "এলাকার মহিলাদের হাজার হাজার টাকা দিচ্ছে তৃণমূল । সেই জন্যই বিজেপি যেখানেই পদযাত্রা করতে যাচ্ছে, সেখানেই এইভাবে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । 2026 বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে বিদায় হবে তৃণমূলের । যাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছিলেন, যাঁরা উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছিলেন, তাঁরাই এই বাংলায় কাজ পাবে বিজেপি আসার পর । কথায় আছে, হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভৌকে হাজার ৷"

লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের এই বক্তব্যের কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ দলের 18 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কে কুত্তা বোঝাই যাচ্ছে ! ভোটের সময় কুকুরের মতো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ৷ এদিকে, দীর্ঘ পাঁচ বছর মানুষ বিজেপি বিধায়কের দেখা পাননি । স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ জানিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি যেসব প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে তুলে দিচ্ছেন, তাতে মানুষ 'জয় বাংলা' স্লোগান দেবেন এটাই স্বাভাবিক ।"

প্রসঙ্গত, দুর্গাপুরে এদিন দেখা গেল যে, বিজেপি প্রার্থী প্রচার করতে করতে এক বৃদ্ধার দুই বালতি জল পৌঁছে দিলেন তাঁর বাড়িতে ৷ নিশান হাটে প্রচারে বেরিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বহু মানুষ এখনও নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত । বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যা এখানে চরম আকার ধারণ করেছে । অনেক দূর থেকে জল আনতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, এমনকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও এই কষ্টের শিকার হচ্ছেন । এই পরিস্থিতি দেখেই তিনি ওই বৃদ্ধাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজে হাতে তাঁর বাড়িতে জল পৌঁছে দেন বলে জানান লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ৷

তাঁর দাবি, কেন্দ্র সরকার 'হর ঘর জল' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু রাজ্যে সেই কাজ সঠিকভাবে করতে দেওয়া হচ্ছে না । তিনি বলেন, "আমরা ক্ষমতায় এলে প্রতিটি মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে । কাউকে আর কষ্ট করে দূর থেকে জল আনতে হবে না ।"

তবে বৃদ্ধাকে বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার ঘটনায় বিজেপি প্রার্থীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস ৷ 18 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পাঁচ বছর এদের দেখা নেই । ভোট এলেই সব করতে নামছে - জল দেওয়া, বোঝা বওয়া সবই এখন সম্ভব । কিন্তু ভোট শেষ হলেই আর এদের দেখা যাবে না । বাংলার মানুষ এসব বুঝে গিয়েছে, তাই ওদের প্রত্যাখ্যান করছে ।"

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রচারে বেরিয়ে 'জনদরদি' ভাবমূর্তি তুলে ধরার প্রচেষ্টা গত কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে ৷ প্রচারে বেরিয়ে কেউ দাড়ি কেটে দিচ্ছেন, কেউ আবার কাঠের বোঝা পৌঁছে দিচ্ছেন, কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে প্রার্থীদের ভ্যান চালানোর চিত্র । এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তৈরি হয়েছে একের পর এক মিম । আর এবার লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বৃদ্ধার দুই বালতি জয় বয়ে দেওয়ায় তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ৷

