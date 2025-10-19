'অযোগ্য' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অনুপ্রবেশ-খোঁচায় অমিত শাহকে পাল্টা তৃণমূলের

'অযোগ্য' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অনুপ্রবেশ-খোঁচায় অমিত শাহকে পাল্টা তৃণমূলের
নিজের মন্ত্রককে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করছেন শাহ, খোঁচা তৃণমূল মুখপাত্রের ৷ সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিয়ে বিএসএফ-কেই দায়ী করলেন কল্যাণ ৷
Published : October 19, 2025 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক তরজার কেন্দ্রে উঠে এসেছে অনুপ্রবেশ ইস্যু ৷ রাজ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিয়ে শাসকদল তৃণমূলকে নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এর পাল্টা জবাবে, অমিত শাহকে 'অযোগ্য' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে নিশানা করল তৃণমূল ৷
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাবে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "2014 সাল থেকে ওদের হাতেই তো কেন্দ্রের ক্ষমতা ৷ বিএসএফ, সিআইএসএফ— সব বাহিনী কেন্দ্রের অধীনে ৷ সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব কার হাতে ? অমিত শাহের হাতেই ৷ তাহলে তিনিই অযোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যাঁর আমলে বিদেশিরা ভারতে ঢুকছে ৷"
কল্যাণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "কাশ্মীরের সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোখা কার দায়িত্ব ? সেখানে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়, জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশও তার হাতেই ৷ অথচ জঙ্গিরা বর্ডার পেরিয়ে পহেলগাঁও পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে ৷ এতেই বোঝা যায়, এই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কতটা অযোগ্য ৷"
অরূপের আরও দাবি, "নিজের মন্ত্রকের ব্যর্থতা ঢাকতে এখন রাজ্যের দিকে আঙুল তুলছেন অমিত শাহ ৷ আমি এর আগে কখনও দেখিনি এমন কোনও একজন মন্ত্রীকে যে, নিজের মন্ত্রককেই অযোগ্য বলে সার্টিফাই করে ৷"
উল্লেখ্য, শনিবার একটি আলোচনা সভায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে অমিত শাহ রাজ্যের শাসকদল তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেন ৷ তিনি বলেন, "গুজরাত, রাজস্থান ও অসমে অনুপ্রবেশ হয় না ৷ কারণ, সেখানে বিজেপির সরকার আছে ৷ কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লাল গালিচা পাতা হয় ৷ যেদিন পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যাবে, সেদিনই পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশমুক্ত হবে ৷"
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে অকেজো করে রাখার অভিযোগও করেন অমিত শাহ ৷ তিনি বলেন, "অনুপ্রবেশকারীরা যখন কোনও গ্রামে যায়, তখন পাটওয়াড়ি বা স্থানীয় থানায় খবর আসে না ? পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ হচ্ছে কারণ প্রশাসনকে বলা হয়েছে— এদের লাল কার্পেটে স্বাগত জানাও, এরা ভোটব্যাঙ্ক ৷"
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সীমান্তরক্ষার কাজ কতটা জটিল, তারও ব্যাখ্যা দেন শাহ ৷ তিনি বলেন, "বাংলাদেশ বা কাশ্মীরের সীমান্ত কোনও সোজা রাস্তা নয় ৷ সেখানে বড়-বড় নদী, ঘন জঙ্গল, পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে, যেখানে কাঁটাতার লাগানো সম্ভব নয় ৷ বর্ষার সময় গঙ্গা এমনভাবে বয় যে, নজরদারি বোটও ভেসে যায় ৷ দিল্লিতে বসে কথা না-বলে সীমান্তে গিয়ে দেখে আসা উচিত ৷"
রাজনৈতিক মহলের মতে, অনুপ্রবেশ ইস্যু দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের ভোট রাজনীতির অন্যতম সংবেদনশীল বিষয় ৷ এবারে নির্বাচনের ঠিক আগে অমিত শাহের এই মন্তব্যে বিজেপি যে রাজ্যের নিরাপত্তা ও জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে ভোটারদের টানার চেষ্টা করছে, তা স্পষ্ট ৷ যার পাল্টা অনুপ্রবেশের পুরো দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে ঠেলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তৃণমূল ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতার সুরেই তাঁর দলের নেতৃত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নিশানা করে চলেছে ৷