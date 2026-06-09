বাবা অসুস্থ তাই ইস্তফা ! তৃণমূল ও কাউন্সিলর পদ ছাড়লেন আসানসোলের সঞ্জয় নোনিয়া

বাবা অসুস্থ তাই ইস্তফা ! তৃণমূল ও কাউন্সিলর পদ ছাড়লেন আসানসোলের সঞ্জয় নোনিয়া
দল ও নাগরিক পরিষেবার কাজে সময় দিতে পারছেন না-বলে জানালেন আসানসোল পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর ৷
Published : June 9, 2026 at 9:33 PM IST
আসানসোল, 9 জুন: বাবা রোহিত নোনিয়া প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং তৃণমূল নেতা ৷ আর ছেলে সঞ্জয় নোনিয়া একসময়ের বরো চেয়ারম্যান ৷ পরবর্তীকালে আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলর ৷ কুলটির রাজনীতিতে এই 'নোনিয়া' পিতা-পুত্রের প্রভাব বারেবারেই দেখা গিয়েছে ৷ কিন্তু, রাজ্যে পরিবর্তনের পর দলের দোলাচল পরিস্থিতিতে এবার আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলর পদ এবং তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিলেন সঞ্জয় নোনিয়া ৷ আসানসোলের 58 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জানালেন বাবার শারীরিক অসুস্থতার কারণেই এই সিদ্ধান্ত ৷
যদিও ইস্তফা দেওয়ার পর দলের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করেননি সঞ্জয় নোনিয়া ৷ তিনি কেবল জানিয়েছেন, বাবার শারীরিক অসুস্থতার কারণে দলীয় কাজ ও পুরনিগমে সময় দিতে পারছেন না ৷ উল্লেখ্য, রাজ্যে পরিবর্তনের পরেই বিভিন্ন দিক থেকে তৃণমূলে ভাঙনের খবর আসছে ৷ সবচেয়ে বড় ভাঙনটি হয়েছে রাজ্য বিধানসভা এবং দেশের সংসদে ৷ এর সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুরনিগম ও পুরসভাগুলি থেকে ইস্তফা দেওয়ার হিড়িক লেগেছে তৃণমূলের কাউন্সিলরদের ৷
যদিও, এখনও পর্যন্ত সেরকম ছবি আসানসোল পুরনিগমে উঠে আসেনি ৷ এই প্রথমবার আসানসোল পুরনিগমের কোনও তৃণমূল কাউন্সিলর সরাসরি নিজের পদত্যাগপত্র পাঠালেন আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের কাছে ৷ শুধু তাই নয়, তিনি দল ছাড়তে চেয়েও তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছেও পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ৷
কেন এই সিদ্ধান্ত ?
দিন কয়েক আগেই আসানসোল পুরনিগমের আরেক কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বালিপাচার-সহ আরও বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে ৷ তরুণ চক্রবর্তী গ্রেফতার হওয়ার পরেই আসানসোল পুরনিগমের অন্যান্য কাউন্সিলরদের মধ্যে খানিকটা হলেও আতঙ্ক হয়েছে ৷
তারপরেই সঞ্জয় নোনিয়ার এই পদত্যাগে আসানসোলের রাজনৈতিক মহলে বেশ উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷ সোমবারই নিজের পদত্যাগপত্র আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় এবং তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন সঞ্জয় নোনিয়া ৷ মঙ্গলবার সঞ্জয় নোনিয়া বলেন, "আমার বাবা অনেকদিন ধরে অসুস্থ ৷ আর বাবার চিকিৎসার কারণে আমি একেবারেই সময় দিতে পারছি না ৷ সেই কারণেই আমি অব্যাহতি চেয়েছি ৷"
প্রশ্ন করা হয়, জনগণের ভোটে আপনি জিতে এসেছিলেন, এখন আপনি ইস্তফা দিলে এই ওয়ার্ডে নাগরিক পরিষেবা চলবে কী করে ? মানুষের সেবাই বা করবে কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় নোনিয়া বলেন, "আমার এই অফিস থেকে যেভাবে গোটা কুলটি-সহ আসানসোলের বিভিন্ন এলাকার মানুষের সেবা আমরা করে থাকি, তা বন্ধ হবে না ৷ কিন্তু, কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে আমার সময়ের অভাব হচ্ছে ৷ বাবার চিকিৎসা আমার কাছে এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ বাবা খুব অসুস্থ ৷ সেই কারণেই আমি কাউন্সিলর পদ থেকে অব্যাহতি নিলাম ৷" এই বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷