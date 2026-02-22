কোচবিহারে নাগরিকদের ক্ষোভ প্রশমনে 'টক-টু চেয়ারম্যান' পরিষেবা তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার !

কোচবিহারে নাগরিকদের ক্ষোভ প্রশমনে 'টক-টু চেয়ারম্যান' পরিষেবা তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার !
বিগত নির্বাচনে ফলাফলে নাগরিক ক্ষোভ ছিল স্পষ্ট ৷ তৃণমূলের তরফে সেই ক্ষোভ মেটানোর মরিয়া চেষ্টা বলে দাবি বিজেপির ৷
Published : February 22, 2026 at 8:06 PM IST
কোচবিহার, 22 ফেব্রুয়ারি: নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ শুনতে এবার 'টক টু চেয়ারম্যান' চালু করা হচ্ছে কোচবিহার পুরসভা এলাকায় ৷ সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিনে কোচবিহার শহরের নাগরিকরা ফোন করে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন চেয়ারম্যানকে ৷ মূলত, বয়স্ক মানুষ যাঁরা পুরসভায় আসতে পারেন না, তাঁদের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ যদিও বিরোধীদের দাবি, বিগত নির্বাচনে ফলাফলে নাগরিক ক্ষোভ স্পষ্ট হয়েছিল ৷ সেই ক্ষোভ মেটানোর মরিয়া চেষ্টা করছে তৃণমূল ৷
এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা বলেন, "অনেক বাসিন্দার, অনেক অভিযোগ আছে ৷ যাঁরা সরাসরি পুরসভায় এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ বা সমস্যার কথা জানাতে পারেন না, তাঁদের জন্যই মূলত এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷" যদিও কোচবিহার বিজেপির জেলা সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা কোচবিহার শহরে সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ ৷ শহরের মানুষ বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে তৃণমূলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ৷ এবারেও তাই দেবে ৷"
উল্লেখ্য, বিগত কয়েকটি নির্বাচনে কোচবিহার শহরের পরিসংখ্যান বলছে, সেখানকার ভোটাররা শাসকদলের সঙ্গে নেই ৷ কোচবিহার শহরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিগত নির্বাচনগুলিতে ফলাফল ভালো করতে পারেনি ৷ গত 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার শহরে 20 হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল ৷ অভিযোগ, শহরাঞ্চলে নাগরিক পরিষেবায় খুশি নন ভোটাররা ৷ তাই সেই খামতি মিটিয়ে সাধারণ মানুষের তৃণমূলের প্রতি আস্থা ফেরাতেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'টক টু চেয়ারম্যান' কর্মসূচির উদ্যোগ নিচ্ছেন দিলীপ সাহা ৷
কোচবিহার পুরসভার 20টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল 18টি ওয়ার্ডে এবং বামেরা দু’টি ওয়ার্ডে জয়ী হয় ৷ দীর্ঘদিন কোচবিহার পুরসভা তৃণমূলের দখলে রয়েছে ৷ কিন্তু, তবুও দেখা যায় বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে রাজার শহরে তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে ৷ গত 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন ও 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল গ্রামীণ এলাকায় এগিয়ে রয়েছে ৷
কিন্তু, শহরাঞ্চলে বিপুল ভোটে পিছিয়ে থাকার কারণে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী ৷ তাছাড়া সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ শহরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর কর বাড়িয়েছিলেন, যার জেরে ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ ছিলেন ৷ এমনকি অভিযোগ ওঠে, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই নাকি তড়িঘড়ি চেয়ারম্যান পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সরিয়ে দিলীপ সাহাকে নিয়ে আসা হয় ৷ আর চেয়ারম্যান হয়েই এবার 'টক টু চেয়ারম্যান' কর্মসূচি চালু করতে চলেছে কোচবিহার পুরসভা ৷