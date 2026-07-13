একুশের মঞ্চে 'পরামর্শদাতা' হিসেবে মমতাকে আমন্ত্রণ ঋতব্রতর 'আসল' তৃণমূলের
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকে একুশে জুলাই মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন ৷ সেই সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেন ঋতব্রতরা ৷
Published : July 13, 2026 at 10:04 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: একুশে জুলাই ৷ রাজ্য রাজনীতির ক্যালেন্ডারে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন ৷ তৃণমূলের কাছে এটি বরাবরই একটি মেগা ইভেন্ট ৷ তবে এবারের ছবিটা একেবারে আলাদা ৷ কারণ, তৃণমূল এখন আড়াআড়ি বিভক্ত ৷ দলের রাশ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে নেই ৷ পরিষদীয় দলের নিয়ন্ত্রণ এখন পুরোপুরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে চলে গিয়েছে ৷ তাঁর অনুগামীরাই এখন নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছেন ৷
এই আবহে আসন্ন একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান কারা করবে, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে তুমুল দড়ি টানাটানি চলছিল ৷ অবশেষে 'আসল তৃণমূল' অর্থাৎ ঋতব্রত শিবির মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠান করার ছাড়পত্র পেয়েছে ৷ আর সেই মঞ্চেই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হল ৷
যে নেত্রীর হাত ধরে তেত্রিশ বছর আগে একুশে জুলাইয়ের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, আজ তাঁকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাঁরই হাতে গড়া দলে ভাঙন ধরানো অংশ ৷ সোমবার বিকেলে মেয়ো রোডে সমাবেশস্থল পরিদর্শনে যান ঋতব্রতপন্থীরা ৷ সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা সকলেই ওঁকে পরামর্শদাতা হিসেবে চাই ৷ চাই উনি আসুন ৷"
এই একটি বাক্যেই রাজ্য রাজনীতির বর্তমান সমীকরণ একেবারে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ যাঁর ডাকে একসময় ধর্মতলার রাজপথে লাখো মানুষের ঢল নামত, আজ তিনি সেই একুশের মঞ্চেই আমন্ত্রিত অতিথি ! অন্যদিকে, 'কালীঘাট তৃণমূল' অর্থাৎ মমতা-পন্থীরা এই দিনটিতে ঠিক কী কর্মসূচি পালন করবেন বা তাঁরা আদৌ কোনও পাল্টা সমাবেশ করবেন কি না, তা এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয় ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বড় মাইলফলক এই একুশে জুলাই ৷ সালটা ছিল 1993 ৷ সেই সময় তিনি যুব কংগ্রেসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেত্রী ৷ তাঁর নেতৃত্বেই সেবার ভোটে সচিত্র পরিচয় পত্রের দাবিকে সামনে রেখে মহাকরণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই মিছিলে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান 13 জন তরতাজা যুবক ৷ সেই নির্মম মৃত্যুর ঘটনাকে স্মরণ করেই প্রতি বছর শহিদ দিবস পালন করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ ধর্মতলায় সুবিশাল মঞ্চ বেঁধে চলে এই আবেগঘন কর্মসূচি ৷ 2025 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নিয়ম করে এই দিনটিতে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করে এসেছে অবিভক্ত তৃণমূল ৷
কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ তৃণমূলের অন্দরের ফাটল রাজপথে এসে মিশেছে ৷ দলের এই ভাঙনের পর একুশে জুলাই পালনের অধিকার নিয়ে আইনি ও প্রশাসনিক লড়াই শুরু হয়েছে ৷ ঋতব্রত শিবির এবং কালীঘাট শিবির — উভয় পক্ষই ধর্মতলায় সমাবেশের জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছিল ৷ কিন্তু প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি ৷ পুলিশ দুই শিবিরকেই সাফ জানিয়ে দেয়, ধর্মতলায় কোনও পক্ষকেই এবার 21 জুলাইয়ের আয়োজন করতে দেওয়া হবে না ৷
এরপরই বিকল্প জায়গার সন্ধান শুরু হয় ৷ রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তার সঙ্গে দেখা করেন ঋতব্রত অনুগামীরা ৷ তাঁরা গান্ধিমূর্তির পাদদেশে সভা করার জন্য পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুমতি চান ৷ সেই অনুমতি মেলার পরেই সোমবার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামেন নেতারা ৷
এদিন বিকেলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'আসল তৃণমূলে'র বিধায়ক ও প্রথম সারির নেতারা মেয়ো রোড চত্বর ঘুরে দেখেন ৷ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের একাধিক পরিচিত মুখ ৷ অরূপ রায়, আখরুজ্জামান, সন্দীপন সাহা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জাভেদ খান, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাজল শেখরাও এদিন সেখানে হাজির ছিলেন ৷
সমাবেশের রূপরেখা ঠিক কেমন হবে, মঞ্চ কোথায় বাঁধা হবে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন তাঁরা ৷ সেখানেই চূড়ান্ত হয়, একুশের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে থাকার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানানো হবে ৷ সবমিলিয়ে, এবারের একুশে জুলাই যে রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে এক বেনজির এবং অভূতপূর্ব অধ্যায় তৈরি করতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের নজর এখন সেদিকেই ৷