এবার লক্ষ্য লোকসভা; দিল্লি-জয়ে কতজন তৃণমূল সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন ঋতব্রতর ?

এবার লক্ষ্য লোকসভা; দিল্লি-জয়ে কতজন তৃণমূল সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন ঋতব্রতর ?
এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে এবার তৃণমূলের বিদ্রোহীদের নজর পড়তে চলেছে জাতীয় স্তরে।
Published : June 5, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত হারের পর এক মাসও নিজেদের ঐক্য ধরে রাখতে পারল না তৃণমূল কংগ্রেস। গত বুধবার বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসে এক বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আড়াআড়ি ভাবে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে ঘাসফুল শিবির। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে দলের মূল নেতৃত্বকে কার্যত অস্বীকার করে বিধানসভায় নিজস্ব পরিষদীয় দল গঠন করে ফেলেছেন তৃণমূলের একঝাঁক বিদ্রোহী বিধায়ক।
নির্বাচন কমিশনের খাতায় তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীকে জয়ী মোট 80 জন বিধায়কের মধ্যে 58 জনই এখন যোগ দিয়েছেন ঋতব্রত এবং সন্দীপনদের নেতৃত্বাধীন এই ‘ভাল তৃণমূল’-এর শিবিরে। এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে এ বার বিদ্রোহীদের নজর পড়তে চলেছে জাতীয় স্তরে।
ঋতব্রতদের পরবর্তী লক্ষ্য কি তৃণমূল সাংসদদের সমর্থন অর্জন ?
রাজনৈতিক মহলের জোরালো জল্পনা, বিধানসভায় সফল ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জয়ী বিধায়ককে নিজেদের দিকে টানার পর এ বার ঋতব্রতদের পরবর্তী লক্ষ্য হতে চলেছে তৃণমূল সাংসদদের সমর্থন নিজেদের দিকে নিয়ে আসা। কারণ, দলের আসল নাম এবং প্রতীকের উপর আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার বজায় রাখতে হলে শুধুমাত্র বিধায়কদের সমর্থনই যথেষ্ট নয়, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী লোকসভা এবং রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থনও তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ফলে আগামী দিনে আবারও এক বড়সড় ফাটলের মুখোমুখি হতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল।
মমতাকে পরামর্শদাতা হিসাবে চান ঋতব্রতরা
গত বুধবারই 58 জন জয়ী বিধায়কের সমর্থন নিয়ে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের কাছে বিরোধী দলনেতা হওয়ার আনুষ্ঠানিক দাবি জানিয়েছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার তাঁর সেই দাবিকে মান্যতাও দিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এই গোটা প্রক্রিয়ায় এবং এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে ঋতব্রত-সহ অন্য বিদ্রোহী বিধায়কদের মুখে এক বারের জন্যও কোনও মমতা-বিরোধী কথা শোনা যায়নি। উল্টে তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নন, বরং তাঁকেই দলের মূল ‘পরামর্শদাতা’ বা অভিভাবক হিসেবে দেখতে চান। কিন্তু তাঁদের যাবতীয় আপত্তি এবং অনাস্থা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব নিয়ে।
বিধানসভার তৃণমূলের পরিষদীয় দলে নেই অভিষেক
বিধানসভার তৃণমূলের পরিষদীয় দলের সঙ্গে অভিষেকের কোনও সম্পর্ক নেই বলেও তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতাকে সামনে রেখে এই বিদ্রোহ আসলে দলের অন্দরে অভিষেকের একচ্ছত্র নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করারই এক সুপরিকল্পিত কৌশল। বিধানসভায় নিজেদের এই অবস্থান পাকাপোক্ত করার পর এবার দিল্লির দরবারে অভিষেকের আধিপত্য খর্ব করাই বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
লোকসভায় কতজন তৃণমূল সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন ঋতব্রতর ?
বর্তমানে লোকসভায় তৃণমূলের মোট 29 জন সাংসদ রয়েছেন এবং সংসদীয় দলের নেতা পদে রয়েছেন স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংসদ— হিসেব অনুযায়ী 20 জন বা তারও বেশি— বিদ্রোহী শিবিরের দিকে পা বাড়ান, তবে সংসদীয় স্তরেও নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি তীব্রতর হবে। ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছেন বর্ষীয়ান সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। এমন পরিস্থিতি সত্যিই তৈরি হলে তা হবে দলের অন্দরে অভিষেকের কর্তৃত্বের প্রতি সবচেয়ে সরাসরি এবং জোরালো চ্যালেঞ্জ। এর প্রভাব কেবল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতেই আটকে থাকবে না, বরং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূলের বিরোধী ভূমিকা, জাতীয় রাজনীতিতে তাদের প্রভাব এবং সংসদীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থানকেও গভীর ভাবে প্রভাবিত করবে। জাতীয় স্তরে লড়াইয়ের যে মুখ তৈরি করার চেষ্টা তৃণমূল করে আসছিল, এই ভাঙনের ফলে তা বড়সড় ধাক্কা খাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর থেকেই দলের অন্দরে ক্ষোভের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল। বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘ টানাপড়েন, বিধানসভার চিঠিতে সই জালের অভিযোগে তদন্ত, এবং তার পর ঋতব্রত ও সন্দীপনদের তড়িঘড়ি বহিষ্কার— এই সব কিছুর পর মাত্র 48 থেকে 72 ঘণ্টার মধ্যেই বিরাট বদল ঘটে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে গিয়েছে যে, তৃণমূল ইতিমধ্যেই তাদের সমস্ত কমিটি এবং শাখা সংগঠন ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছে।
দলের সাংগঠনিক পরিকাঠামো একেবারে নতুন করে সাজানোর মরিয়া প্রক্রিয়া শুরু করেছে মূল তৃণমূল নেতৃত্ব। সাধারণ কর্মীরাও এই আকস্মিক পরিবর্তনে চরম বিভ্রান্তির শিকার। তবে বিদ্রোহীরা বিধানসভার এই অভাবনীয় সাফল্য দেশের সংসদেও পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু একটি বিষয় একেবারে জলের মতো স্পষ্ট— যে রাজনৈতিক লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল বাংলার বিধানসভার অলিন্দে, তা আর সেখানে সীমাবদ্ধ থাকছে না। আগামী দিনে এই সংঘাতের মূল মঞ্চ হতে চলেছে লোকসভা, আর সেই চূড়ান্ত লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।