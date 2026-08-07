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দলবদল 'গর্বের অলঙ্কার', শিবসেনা মামলায় সুপ্রিম-পর্যবেক্ষণে প্রমাদ গুনছে তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবির

প্রধান দলের নির্দেশ অমান্য বা হুইপ উপেক্ষা করার অধিকার নেই জনপ্রতিনিধিদের ৷ শিবসেনা মামলায় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ৷

Supreme Court on Shiv Sena Case
শিবসেনা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে প্রমাদ গুনছে তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবির ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 7:00 PM IST

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কলকাতা, 7 অগস্ট: শিবসেনার নেতৃত্ব সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ যেখানে 'দলবদল গর্বের অলংকার' বলে মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের এই পর্যবেক্ষণ মহারাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলার রাজনীতিতেও শোরগোল ফেলে দিয়েছে ৷ বিশেষ করে তৃণমূলের অন্দরে চলা বর্তমান অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে, এই পর্যবেক্ষণ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে উদ্বেগ বৃদ্ধি করতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

বৃহস্পতিবার শুনানিতে শিবসেনার সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্ট ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মেনে চলতে হয়, রাজনৈতিক দলগুলিও কি সেই নীতি মেনে চলবে না ?" শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, "শিবসেনার গঠনতন্ত্র প্রথমদিকে মূলত গণতান্ত্রিক নীতির উপরেই দাঁড়িয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে দলের সংবিধানে নানা সংশোধনী আনা হয় ৷ আর তার ফলেই গোটা দলটি কার্যত 'এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক' কাঠামোয় পরিণত হয়ে যায় ৷"

শুনানিতে দলবদল নিয়েও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ ৷ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এই প্রসঙ্গে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন ৷ তিনি বলেন, "একসময় দলবদলকে 'সাংবিধানিক পাপ' বলা হতো ৷ কিন্তু, এখন তা যেন গর্বের অলঙ্কার হয়ে উঠেছে ৷" এই প্রবণতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা ৷ বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, "শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, এই যুক্তি দেখিয়ে বিধায়ক বা সাংসদরা মূল রাজনৈতিক দলের নির্দেশ অবমাননা করতে পারেন না ৷ দলের হুইপ বা নির্দেশ উপেক্ষা করে তাঁরা নিজেদের মতো যথেচ্ছ সিদ্ধান্তও নিতে পারেন না ৷"

সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া মনোভাব ঘিরেই এখন বাংলায় জল্পনা তুঙ্গে ৷ কারণ, শিবসেনার ছায়াই এখন দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসে ৷ কালীঘাট তৃণমূল বনাম ঋতব্রত’র আসল তৃণমূল সংঘাত চরমে পৌঁছেছে ৷ তৃণমূলে এই ভাঙনের সূচনা হয়েছিল পরিষদীয় দলের হাত ধরেই ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে পরিষদীয় দলের একটা বড় অংশ ৷

এরপর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 60 জন বিধায়ক আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেন ৷ সেই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা ঋতব্রতকে ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ৷ অন্যদিকে, লোকসভাতেও তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের ছবি ৷ সেখানেও সাংসদদের একাংশ আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেছে ৷ তাঁরা দলবদল করে 'এনসিপিআই'-তে যোগদানের কথা ঘোষণাও করেছেন ৷

রাজনীতির কারবারিদের মতে, "শীর্ষ আদালত শিবসেনার ক্ষেত্রে যে মাপকাঠি প্রয়োগ করছে, তা যদি বাংলার ক্ষেত্রেও বর্তায়, তবে বড় ধাক্কা খেতে পারে বিদ্রোহী শিবির ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদারদের যাবতীয় রাজনৈতিক সমীকরণ ভেস্তে যেতে পারে ৷ কারণ, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টতই বলেছে, শুধুমাত্র সংখ্যা থাকলেই মূল দলের নির্দেশ অমান্য করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না ৷

তবে, বসে নেই ঋতব্রত শিবিরও ৷ পালটা আইনি যুক্তি সাজিয়ে রেখেছে তারাও ৷ তাদের স্পষ্ট দাবি, শুধুমাত্র পরিষদীয় দল নয় ৷ মূল রাজনৈতিক দলটাই তাদের সঙ্গে রয়েছে ৷ এই দাবি জোরালো করতে ইতিমধ্যেই নিজেদের মতো করে দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক সেরেছে ঋতব্রত’র আসল তৃণমূল ৷ তৈরি করা হয়েছে আলাদা কমিটিও ৷

সব মিলিয়ে তৃণমূলের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে দড়ি টানাটানি অব্যাহত ৷ আপাতত বল নির্বাচন কমিশনের কোর্টে ৷ কমিশন এই যুযুধান দুই গোষ্ঠীর দাবি খতিয়ে দেখে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে সবপক্ষ ৷ তবে, একটা বিষয় জলের মতো পরিষ্কার ৷ নির্বাচন কমিশন যে রায়ই দিক না-কেন, কোনও পক্ষই সহজে জমি ছাড়বে না ৷ চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য এই রাজনৈতিক লড়াই যে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দোরগোড়াতেই গড়াবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত ৷

এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, "যেহেতু বিষয়টি বিচারাধীন, ফলে আমরা এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ আমরা মানুষ, আমাদের দলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের প্রতি পূর্ণ আস্থা, ভরসা আছে ৷ ফলে যে কোনও পরিস্থিতিতেই আমরা আত্মবিশ্বাসী ৷ কিন্তু বিচারাধীন বিষয় এগুলো, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু এই অবজারভেশন দিয়েছে, সেহেতু এইটুকুই শুধু বলছি, যেটা আমাদের একদম প্রথমদিন থেকে ঘোষিত বক্তব্য যে, নিয়ম, নীতি সব মেনে আমরা এটা মনে করি যে মাদার পার্টি হচ্ছে শেষ কথা ৷ মাদার পার্টি যাঁদের নিজের সিম্বল দিয়ে পাঠিয়েছে, তাঁরা নির্ধারণকারী শক্তি নন ৷ নির্ধারণকারী শক্তি হচ্ছে মাদার পার্টি, মূল পার্টি ৷ এটা রীতি, এটাই নীতি, এটাই রুল, আমরা এটাই বিশ্বাস করেছি ৷ এর বাইরে বিচারাধীন বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করব না ৷" যদিও, এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি ঋতব্রত শিবিরের নেতারা ৷

TAGGED:

SHIV SENA
SUPREME COURT
TMC REBEL FACTION
তৃণমূলের প্রতীক লড়াই
SUPREME COURT ON SHIV SENA CASE

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