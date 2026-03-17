তৃণমূলের মূল শক্তি সন্ত্রাস ! দ্বিতীয়বার বিজেপির প্রার্থী হয়ে জিতেন্দ্রর নিশানায় নরেন্দ্রনাথ

তৃণমূলের মূল শক্তি সন্ত্রাস ! দ্বিতীয়বার বিজেপির প্রার্থী হয়ে জিতেন্দ্রর নিশানায় নরেন্দ্রনাথ
ছাব্বিশে পাণ্ডবেশ্বরে পাশা উলটে যাবে বলে দাবি জিতেন্দ্র তিওয়ারির ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উপর ভরসা রাখছেন জিতেন্দ্র ৷
Published : March 17, 2026 at 7:10 PM IST
দুর্গাপুর, 17 মার্চ: পাণ্ডবেশ্বর থেকে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে ৷ আর প্রার্থী হয়েই প্রতিপক্ষ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিশানা করলেন জিতেন্দ্র ৷ সন্ত্রাস করে পাণ্ডবেশ্বরে বিগত নির্বাচনে নরেন্দ্রনাথ জিতেছিলেন বলে অভিযোগ করলেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, তৃণমূলের মূল শক্তি হল সন্ত্রাস ৷ আর এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন সন্ত্রাস মুক্ত নির্বাচন করলে পাশা উলটে যাবে বলে মন্তব্য করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী ৷
পশ্চিম বর্ধমান জেলার খনি অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল পাণ্ডবেশ্বর ৷ 2021 সালের নির্বাচনেও এখানে প্রতিপক্ষ ছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আসা বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি জোড়া ফুল শিবিরের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে সামান্য ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন ৷ তবে, এবার লড়াইটা অন্যরকম হবে বলে দাবি করলেন জিতেন্দ্র ৷ জানালেন, তাঁর প্রচারের হাতিয়ার হবে বিজেপির ইস্তেহার ৷ যেখানে বিজেপির সরকার এলে মহিলাদের 3000 টাকা করে দেওয়া, স্থায়ী কর্মসংস্থান, দুর্নীতি মুক্তভাবে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ-সহ একাধিক প্রতিশ্রুতির কথা বললেন তিনি ৷
জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের মূল শক্তি হল সন্ত্রাস ৷ সন্ত্রাসমুক্ত ভোট যদি নির্বাচন কমিশন করতে পারে, তাহলে পাণ্ডবেশ্বরের পাশা উলটে যাবে ৷ আমরা মহিলাদের উদ্দেশে জানাব, যে সমস্ত মায়েদের ও বোনেদের বয়স 25 বছরের ঊর্ধ্বে তাদের মাসিক 3000 টাকা দেওয়া হবে ৷ স্থায়ী কর্মসংস্থান, দুর্নীতিবিহীন সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, আয়ুষ্মান ভারতের মতো স্বাস্থ্য বিমা, সরকার গঠনের 45 দিনের মধ্যে সপ্তম পে-কমিশন লাগু করা হবে ৷ বিজেপির যে উন্নয়নের কর্মসূচি সম্বলিত ইস্তেহার, তা নিয়েই আমরা মানুষের দরজায় যাব ৷"
পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র পাণ্ডবেশ্বর এবং দুর্গাপুর-ফরিদপুর এই দু’টি ব্লক রয়েছে ৷ এই কেন্দ্রে 2021 সালে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 90 হাজার 960 জন ৷ তার মধ্যে ভোট পড়েছিল 1 লক্ষ 52 হাজার 403 ৷ প্রায় 80 শতাংশ ভোট পড়েছিল এই কেন্দ্রে ৷ যেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর সামান্য ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷ সেই জিতেন্দ্রর উপরেই আস্থা রেখেছে দিল্লির বিজেপি নেতৃত্ব ৷
উল্লেখ্য, 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্র থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে জিতেন্দ্র তিওয়ারি জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন ৷ তারপর তিনি দলবদল করে বিজেপিতে যান ৷ জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপিতে যোগ দিয়ে 2021 বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ তবে, সেবার নরেন্দ্রনাথের কাছে পরাজিত হন ৷ এবারেও এই দুই নেতা সামনাসামনি ৷ কয়লাখনি অঞ্চলে এই দুই ডাকাবুকো নেতার টক্কর জোরালো হবে বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিকমহল ৷