বিপর্যয় পেরিয়ে দলের 'শুদ্ধিকরণ', সাংগঠনিক রদবদলে পুরনো সেনাপতিতেই আস্থা মমতার

বিপর্যয় পেরিয়ে দলের 'শুদ্ধিকরণ', সাংগঠনিক রদবদলে পুরনো সেনাপতিতেই আস্থা মমতার
তৃণমূলের জেলা ও সাংগঠনিক স্তরে ব্যাপক রদবদলের মধ্যে দিয়ে সঙ্কটের এই চরম মুহূর্তে দলের বিশ্বস্ত এবং পুরনো সেনাপতিদের উপরেই সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখছে শীর্ষ নেতৃত্ব।
Published : June 17, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল বিপর্যয় এবং দলের অন্দরে মাথাচাড়া দেওয়া লাগামহীন বিদ্রোহের আবহে এবার শক্ত হাতে রাশ ধরলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলের জেলা ও সাংগঠনিক স্তরে ব্যাপক রদবদলের মধ্যে দিয়ে ঘাসফুল শিবির স্পষ্ট বার্তা দিল যে, সঙ্কটের এই চরম মুহূর্তে দলের বিশ্বস্ত এবং পুরনো সেনাপতিদের উপরেই সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখছে শীর্ষ নেতৃত্ব। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দলের অভ্যন্তরে চলা দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন, অন্তর্কলহ এবং একাধিক দাপুটে নেতার দলবদল বা নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এই 'শুদ্ধিকরণ' বা সাংগঠনিক ভোলবদল একপ্রকার বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছিল।
নতুন তালিকা অনুযায়ী, উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতা— দুই সাংগঠনিক জেলাতেই বড়সড় রদবদলের পথে হেঁটেছে শাসকদল। উত্তর কলকাতার গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে কুণাল ঘোষের কাঁধে। অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি পদ থেকে দীর্ঘদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দেবাশিস কুমারকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি, বাম-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গী রত্না শূরকে দক্ষিণ কলকাতার চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে পুরনোদের প্রতি আস্থার সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।
এই রদবদলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনটি ঘটেছে শ্রীরামপুর-হুগলি সাংগঠনিক জেলায়। সেখানে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রবীণ নেতা অসিত মজুমদার। গত নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে অসিতবাবুকে সরিয়ে তরুণ মুখ দেবাংশু ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করা হয়েছিল। কিন্তু ভোটের ময়দানে তৃণমূলের শোচনীয় ভরাডুবির পর থেকেই শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছিলেন দেবাংশু।
দলীয় সূত্রের খবর, এমনকী দলনেত্রীর সঙ্গেও তিনি কোনও যোগাযোগ রাখেননি। একদা প্রিয় নেত্রীর সঙ্গে এই দূরত্বের কারণেই তাঁর উপর থেকে নেতৃত্ব সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছে বলে জল্পনা। এই প্রসঙ্গে দলের এক শীর্ষ নেতার মন্তব্য, "কঠিন সময়ে যারা দলের পাশে থাকে না বা সুসময়ের পাখির মতো উড়ে যায়, তাদের উপর নেত্রী আর ভরসা করতে রাজি নন। তাই পুরনো ও পরীক্ষিত নেতাদেরই দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"
বিদ্রোহ এবং দলবদলের কড়া প্রভাব পড়েছে জেলা কমিটিগুলির পুনর্গঠনেও। ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় এতদিন দায়িত্বে ছিলেন পার্থ ভৌমিক। কিন্তু সম্প্রতি তিনি শতাব্দী রায় এবং কাকলি ঘোষদস্তিদারের মতো নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন। মমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা পার্থকে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত দায়িত্ব থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অমিত গুপ্ত।
হাওড়া সদর জেলা তৃণমূলের ক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম। সেখানে ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখানো রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক অরূপ রায়কে সভাপতি পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় হাওড়ার রাশ তুলে দেওয়া হয়েছে আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, "দলে থেকে যারা দলেরই ক্ষতি করছে বা সুযোগ বুঝে অন্য শিবিরে নাম লেখাচ্ছে, তাদের আর রেয়াত করা হবে না। এই রদবদল আদতে দলের অভ্যন্তরে একটা কড়া বার্তা।"
পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানের ক্ষেত্রেও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব নির্ভর করেছে পুরনো নেতাদের অভিজ্ঞতার উপরেই। পূর্ব বর্ধমানের সভাপতি এবং সহ-সভাপতির জোড়া পদে নিয়ে আসা হয়েছে প্রবীণ নেতা রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বপন দেবনাথকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এবারের নির্বাচনে এই দুই নেতাই বিরোধীদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও সংগঠনের স্বার্থে তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতাকেই কাজে লাগাতে চাইছে দল।
অন্যদিকে, কয়েকদিন আগে নিজের পার্টি অফিসে ত্রাণ সামগ্রীর আড়ালে অবৈধ জিনিসপত্র উদ্ধারের ঘটনায় প্রবল বিতর্কে জড়িয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কিন্তু সেই বিতর্কের আবহেও তাঁর প্রতি অগাধ আস্থা দেখিয়ে তাঁকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। উত্তরের দিকে তাকালে দেখা যায়, দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পেয়েছেন অভিজ্ঞ গৌতম দেব।
মূল সংগঠনের পাশাপাশি যুব সংগঠনেও রদবদল করা হয়েছে। তবে সেখানে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে দলের পরিচিত যুব মুখদেরই। জয়া দত্ত, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী এবং আলিফা আহমেদ এবার যুব সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাবেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগামী দিনের কঠিন রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে এই রদবদল আদতে দলের ভিত মজবুত করার মরিয়া চেষ্টা।
ঘাসফুল শিবিরের এক বর্ষীয়ান নেতার কথায়, "দলের পুরনো ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরাই আমাদের আসল সম্পদ। নির্বাচনের ফল যা-ই হোক না কেন, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে তাঁদের এক ছাতার তলায় এনে ফের নতুন করে সংগঠনকে শক্তিশালী করাই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য।" পরিবর্তিত এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল নিচুতলার কর্মীদের ভেঙে পড়া মনোবল ফিরিয়ে এনে দলকে ফের চাঙ্গা করে তোলা।