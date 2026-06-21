চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্থিক প্রতারণা ! তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্থিক প্রতারণা ! তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের
চাকরি না-পেলে টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে 10 টাকার স্ট্যাম্প পেপারে সই ! তারপরেও বছরের পর বছর টাকা না-ফেরানোর অভিযোগ ৷
Published : June 21, 2026 at 5:59 PM IST
বসিরহাট, 21 জুন: চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের এক সদস্যের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট-1 নম্বর ব্লকের গোটরা এলাকা ৷ অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার ওরফে বিট্টু ৷ তাঁর শাস্তি ও গ্রেফতারির দাবিতে পথ অবরোধ করে, টায়ার জ্বালিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ৷
অভিযোগ, গোটরা পঞ্চায়েতের সদস্য মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দেওয়ার টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন ৷ প্রাইমারি স্কুল, আশা কর্মী এবং আইসিডিএস (ICDS)-এ চাকরি দেওয়ার নাম করে এলাকার বহু মহিলা ও পুরুষের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা তোলেন বলে অভিযোগ ৷ কিন্তু, দিনের পর দিন কেটে গেলেও কেউ চাকরি পাননি ৷
মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারের প্রতারণার শিকার হয়েছেন এলাকারই যুবক কওসার আলি মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "2024 সালে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসেছিলাম এবং সেখানে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই ৷ এরপর ইন্টারভিউয়ের সময় হালকা পরিচিতির সূত্রে অভিযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার ওরফে বিট্টুর সঙ্গে আমার কথা হয় ৷ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় আমার কাছ থেকে নগদ 1 লক্ষ 50 হাজার টাকা নেয় ৷ এমনকি পরবর্তীতে একটি 10 টাকার স্ট্যাম্প পেপারে এই নিয়ে একটি চুক্তিনামাও করা হয়, যেখানে বলা ছিল চাকরি না-হলে এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়া হবে ৷"
অভিযোগ, ইন্টারভিউতে কোয়ালিফাই না-করার পর যখন কাওসার টাকা ফেরত চান, তখন থেকেই শুরু হয় টালবাহানা ৷ কাওসার আলির কথায়, "টাকা না-দিয়ে এক মাস, দু'মাস করে ছ'মাস পার করে দেয় ৷ এখন ফোনও ধরে না, আর টাকা দেওয়ার নামও করে না ৷ বাধ্য হয়ে আমি বসিরহাট থানায় ওঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি ৷"
এই বিষয়ে বসিরহাটের বিজেপি নেতা সৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, "কয়েকদিন আগে কাওসার আলি মণ্ডল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ ওঁর অভিযোগ, গোটরা পঞ্চায়েতের তৃণমূল মেম্বার মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার চাকরির নাম করে দেড় লক্ষ টাকা ক্যাশ নিয়েছিল ৷ চাকরি দিতে না-পারায় বিগত দু'বছর ধরে ওঁ ঘুরছে ৷ কিন্তু, কোনও টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি ৷"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, "টাকা ফেরত চাওয়ায় উলটে ওঁকে ভয় দেখানো হয় ৷ গোটরা পঞ্চায়েতের ত্রাস ভোলা এবং বুধোর নাম করে একাধিকবার ওঁর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে ৷ তবে, আজকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় সাহস পেয়েছে ৷ আমি ওঁকে আইনের দ্বারস্থ হতে বলেছিলাম, ওঁ থানায় কেস করেছে ৷ আমরা চাই এই দুর্নীতিবাজের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয় ৷"
তৎকালীন শাসকদলের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে গ্রামবাসীদের রীতিমতো হুমকি ও ধমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হতো বলে অভিযোগ মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারের বিরুদ্ধে ৷ তবে, রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেছে ৷ এতদিনের জমে থাকা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে রাস্তায় নামেন প্রতারিত গ্রামবাসীরা ৷ এ দিন সকাল থেকেই গোটরা এলাকায় লাঠি-সোঁটা হাতে জমায়েত করতে থাকে লোকজন ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল সদস্যদের গ্রেফতারির দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ৷
ঘটনাস্থলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করার আশ্বাস দিলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ -অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন ৷ অন্যদিকে, এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার ৷ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে গোটা বসিরহাট মহকুমায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ তবে, এ নিয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷