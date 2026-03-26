বাংলায় জয়ী হতে ইভিএম হ্যাকের চেষ্টা করছে বিজেপি, অভিযোগ সায়নীর

বাংলায় জয়ী হতে ইভিএম হ্যাকের চেষ্টা করছে বিজেপি, অভিযোগ সায়নীর
বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক ভবনে এই অভিযোগ করেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ৷
Published : March 26, 2026 at 4:13 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে জিতিয়ে দিতে ইভিএম হ্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে৷ বৃহস্পতিবার এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ৷
তিনি বলেন, ‘‘যখন কোনও কিছুতেই কাজ হল না, ভয় দেখিয়ে বা এজেন্সি লেলিয়ে দিয়ে যখন আমাদের আটকানো গেল না, তখন এখন ইভিএম হ্যাক করার চেষ্টা চলছে।’’
এদিন কলকাতায় তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল৷ সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই ইভিএম হ্যাকের অভিযোগ তোলেন সায়নী ঘোষ৷ একই সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের বদলি করে দেওয়া নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি৷
সায়নী ঘোষ বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন কার্যত বিজেপির 'বি-টিম' হিসেবে কাজ করছে। রাজ্যের প্রায় 73 জন রিটার্নিং অফিসার থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষ আধিকারিককে রাতারাতি বদলি করে দেওয়া হয়েছে।’’ নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে তিনি গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন৷ তাঁর অভিযোগ, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সায়নী ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দমদমের বিদায়ী বিধায়ক এবং এবার ওই কেন্দ্রের প্রার্থী ব্রাত্য় বসু৷ তিনি ভোটে পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে সরব হন৷ অভিযোগ করেন, বিজেপি নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিজেদের পছন্দের ও দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হওয়া দুই আধিকারিকের প্রসঙ্গ তোলেন৷
ব্রাত্য বসুর অভিযোগ, ‘‘মালদায় এমন একজন আধিকারিককে পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছে, যার সঙ্গে বিজেপির পারিবারিক এবং রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। মহারাষ্ট্রের আট হাজার কোটি টাকার অ্যাম্বুলেন্স টেন্ডার দুর্নীতিতে যুক্ত মহারাষ্ট্র ক্যাডারের আধিকারিক ধীরাজ কুমারকে গাজোলে পর্যবেক্ষক করে আনা হয়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে পরিচিত অজয় কাটিসারিয়াকে বনগাঁ দক্ষিণের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই অজয় কাটিসারিয়াকে দুর্নীতি থেকে বাঁচাতে পরে বিজেপি সরকারই ক্লিনচিট দিয়েছিল।’’ ব্রাত্যর অভিযোগ, এই ধরনের দাগি আধিকারিকদের নিয়োগ করে বিজেপি আসলে নির্বাচনের নামে একটি 'সিস্টেম্যাটিক' দুর্নীতির জাল বুনছে। সায়নী ও ব্রাত্য়র আরও বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে বিভাজনের রাজনীতি ও ভোটে কারচুপির এই পরিকল্পিত চক্রান্ত বাংলার সাধারণ মানুষ কখনোই মেনে নেবে না।
উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ এবার তারা ইভিএম হ্যাকের অভিযোগও তুলল৷ যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে ইভিএম হ্যাকের অভিযোগ আগেও তুলেছে একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল৷ বিশেষ করে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি কিংবা আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই নিয়ে বহুবার সরব হয়েছেন৷
প্রতিবারই পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপি৷ এখন দেখার তৃণমূল কংগ্রেসের এদিনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তারা কী বলে!