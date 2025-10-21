মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই খাঁড়া মানায়...মন্তব্য রচনার; মানুষকে কাটছেন মমতা, কটাক্ষ অর্জুনের

মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই খাঁড়া মানায়...মন্তব্য রচনার; মানুষকে কাটছেন মমতা, কটাক্ষ অর্জুনের
রচনা বন্দোপাধ্যায়ের দাবি, মা কালীর খাঁড়া একমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই মানায়। এর পাল্টা প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, কালীর সঙ্গে মমতা তুলনা ঠিক নয়।
পাণ্ডুয়া/দাদপুর, 21 অক্টোবর: কালী অসুর নাশ করতে খাঁড়া নিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করছেন, কালী পুজোর সময় খাঁড়া নিয়ে রচনা ও অর্জুনের বাগযুদ্ধে সরগরম হুগলি। পশ্চিমবঙ্গকে সোজা করতে গেলে মায়ের খাঁড়া হাতে নিতে হবে সকলকে এমনি মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তারই পাল্টা হুগলির সাংসদের দাবি, মায়ের খাঁড়া একমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই মানায়। মা কালীর হাতে তো রয়েছে। কুকথা বললে মহিলারা তাড়া করবেন। শুভেন্দুর নাম না করে রচনা বলেন 'ওনার পিছনে তো এবার মা কালীও দৌড়াবে।'
যদিও মা কালীর হাতের খাঁড়া ও মমতার হাতের খাঁড়া নিয়ে বিজেপিও ছেড়ে কথা বলেনি তৃণমূলের হুগলির সাংসদকে। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, কালীর সঙ্গে মমতা তুলনা ঠিক নয়। কালী অসুর শক্তিকে নাশ করার জন্য খাঁড়া রেখেছিলেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষ, মহিলা, যুব সমাজকে এই খাঁড়া দিয়ে কাটছেন বলে দাবি বিজেপি নেতার।
মঙ্গলবার হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দোপাধ্যায় পাণ্ডুয়ায় কালী পুজো উপলক্ষে প্রতিমা দর্শনে যান। সেখানে মা কালীর খর্গ মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাতে মানায় বলে দাবি করে বসেন। পাণ্ডুয়া গোহাট মেলা তলা ব্যবসায়ী সমিতির পুজোয় এসে তিনি বলেন, "সবারই আশা থাকে, আমি যেন সাতটা বিধানসভার মানুষের কাছে যেতে পারি, চেষ্টা করি সকলকে আনন্দ দেওয়ার। যতটা সম্ভব হয় চেষ্টা করি। এখনও পর্যন্ত পাঁচটা ঠাকুর দেখেছি। একজনের পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয় ৷ দুর্গাপূজার সময়ও অনেক জায়গায় গেছি। তবে চেষ্টা করি এ বছর যে পাঁচটা এলাম সামনের বছর অন্য পাঁচটায় যাওয়ার চেষ্টা করি, যতটা মানুষকে খুশি করতে পারা যায়। সবাই ভালো থাকুক, সবাই শান্তিতে থাকুক ৷ আমার পশ্চিমবাংলার মানুষ এবং হুগলি জেলার মানুষ যেন ভালো থাকে... এই কামনা করি।"
পরে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সকলকে খাঁড়া হাতে নেওয়ার কথায় রচনা বলেন, "মায়ের খর্গ একজনের হাতেই রয়েছে, সেটা আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাতেই খর্গ (খাঁড়া ) মানায়, আর কারও হাতে মানায় না। কোনও কথার কুমন্তব্য হলে তখন তো মহিলারা তাড়া করবেই। মা কালীর হাতেও তো খাড়া রয়েছে। এবার মা কালীও দৌড়াবে তাঁর (শুভেন্দু আধিকারী) পিছনে।"
দাদপুরে একটি অনুষ্ঠানে এসে হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পরিপেক্ষিতে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং মমতাকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে খাঁড়া আছে, মা কালীর হাতেও খাঁড়া আছে। সবই ঠিক আছে। আমাদের মা কালী অসুর শক্তিকে নাশ করার জন্য খাঁড়া রেখেছিলেন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষ, মহিলা, যুব সমাজকে এই খাঁড়া দিয়ে কাটছেন। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা মা কালীর সঙ্গে করা উচিত না। কারণ, মা কালী অসুর শক্তিকে নাশ করার জন্য খাঁড়া নিয়েছেন।"