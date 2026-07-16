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সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা কোয়েল মল্লিকের, দেখা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে

রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা কমে দাড়াল 9-এ ৷ ইস্তফা দিলেন কোয়েল মল্লিক ৷ এদিন পদত্যাগের পরই কোয়েল দেখা করেন বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে।

KOEL MALLICK
পদ থেকে তৃণমূল সাংসদের (কোয়েল মল্লিকের ফেসবুক পেজ)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 3:44 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 জুলাই: সংসদে শক্তি ক্রমশ কমছে তৃণমূলের। লোকসভার পর এবার রাজ্যসভাতেও বড়সড় ভাঙনের মুখে বাংলার প্রাক্তন শাসকদল। তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় যাওয়া তিন প্রতিনিধি সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশচিক বরাইক পদত্যাগ করেছেন আগেই। সম্প্রতি তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়ে ফের রাজ্যসভার সদস্যপদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৷ এ বার সাংসদ পদ ছাড়লেন কোয়েল মল্লিক। কোয়েলের পদত্যাগে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা কমে হল 9।

বৃহস্পতিবার দিল্লি এসে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কোয়েল মল্লিক। এর ফলে উচ্চকক্ষে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা এক ধাক্কায় 13 থেকে কমে 9-এ এসে দাঁড়াল। নিম্নকক্ষ লোকসভাতেও দলের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। দলের এই বিপর্যয় প্রসঙ্গে এক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের বক্তব্য, "লোকসভায় 28 থেকে 8 হয়ে গিয়েছে। 20 জন বেরিয়ে গিয়েছেন ৷ তাঁরা যোগ দিয়েছেন এনসিপিতে ৷ দিন দু'য়েক আগে তাঁদের স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছেন স্পিকার।"

এই দলবদলের প্রভাব পড়তে চলেছে সংসদীয় কমিটিগুলির উপরেও। নিয়ম অনুযায়ী সাংসদ সংখ্যার ভিত্তিতে সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদ বণ্টন করা হয়। রাজ্যসভায় 13 জন সাংসদ থাকাকালীন তৃণমূলের দোলা সেন একটি কমিটির চেয়ারম্যান পদ পেয়েছিলেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কমিটিগুলির রদবদল হওয়ার কথা। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই চেয়ারম্যান পদ তৃণমূলের হাতে থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে ৷

একইভাবে, লোকসভায় 28 জন সাংসদ থাকার সুবাদে কীর্তি আজাদ একটি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। সাংসদ সংখ্যা 8-এ নেমে আসায় ওই পদটিও আর থাকছে না তৃণমূলের কাছে। সম্ভবত এনসিপি-র কোনও সাংসদের হাতে ওই কমিটির দায়িত্ব চলে যাবে।

চলতি বছরের মার্চ মাসে রাজ্যসভায় নতুন করে চারজনকে মনোনয়ন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোয়েল মল্লিক, মেনকা গুরুস্বামী, রাজীব কুমার এবং বাবুল সুপ্রিয়। কিন্তু 4 মে-র রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদদের ইস্তফার হিড়িক শুরু হয়। মাত্র 96 ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট সাংসদ পদত্যাগ করেন। প্রথম ইস্তফা দেন সুখেন্দু শেখর রায়। মাঝে একদিনের ব্যবধানে সুস্মিতা দেব এবং ঠিক তার পরের দিন প্রকাশ চিক বড়াইক পদত্যাগ করেন।

গত সপ্তাহের শেষে শুক্রবার ওই তিন সদ্য প্রাক্তন সাংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন। চমকপ্রদ বিষয় হল, বিজেপির দলীয় প্রতীক নেওয়ার মাত্র দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা ছেড়ে আসা আসনে পুনরায় মনোনয়নের প্রস্তুতি নেন। চলতি সপ্তাহে তাঁরা মনোনয়ন জমাও দিয়েছেন। বিরোধী পক্ষের কোনও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-থাকায় আগামিকালই তাঁরা জয়ের শংসাপত্র পেয়ে যেতে পারেন।

রাজ্যসভায় পুরনো সমীকরণ অনুযায়ী বাংলা থেকে তৃণমূলের 10 জন এবং বিজেপির 3 জন সাংসদ ছিলেন। বিজেপির এই তিনজনের মধ্যে ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহা এবং উত্তরবঙ্গের আরও এক সাংসদ। কিন্তু তিন তৃণমূল সাংসদ ইস্তফা দিয়ে বিজেপির টিকিটে ফিরে আসায়, বাংলা থেকে রাজ্যসভায় গেরুয়া শিবিরের সাংসদ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে 6-এ। আর তৃণমূল নামল 9-এ। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার সকালে নিয়ম মেনে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন কোয়েল মল্লিক।

উল্লেখ্য, এর আগে তিনি ইমেইল মারফত পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন, যা পদ্ধতিগত কারণে গৃহীত হয়নি। আগামী 20 তারিখ, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। কোয়েল মল্লিক সাংসদ থাকলে এটিই হতো তাঁর প্রথম অধিবেশন। কিন্তু তার আগেই তিনি পদত্যাগ করলেন। তবে রাজ্য রাজনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতি যা তাতে এই ইস্তফা অপ্রত্যাশিত ছিল না।

পদত্যাগের পর রাজনৈতিক মহলের জল্পনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন কোয়েল। এদিন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরই তিনি সরাসরি দেখা করেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। এছাড়াও তাঁর সাক্ষাৎ হয় উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে। এরপরই জল্পনা শুরু হয়েছে, তিনিও কি পূর্বসূরিদের মতো বিজেপিতে যোগ দেবেন? এর আগে লোকসভায় যখন তৃণমূল ভাঙে ঠিক তার আগে এই ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গেই দফায় দফায় বৈঠক করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সঙ্গীরা ৷ পরে তাঁরা দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন ৷ এবার ইস্তফা দিয়ে সেই ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গেই বৈঠক করলেন কোয়েল ৷

অন্যদিকে, তৃণমূলের এই ভাঙন এখানেই থামবে কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরেই সংশয় রয়েছে। মার্চ মাসে কোয়েলের সঙ্গেই রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমার এবং মেনকা গুরুস্বামী। কোয়েলের ইস্তফার পর এখন তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েও চর্চা চলছে ৷ আগামিদিনে তাঁদের মধ্যেও কেউ পদত্যাগ করেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল।

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ইস্তফা কোয়েল মল্লিকের
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KOEL MALLICK

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