ডিম ছোড়া হলে পিস্তল রাখব ! হুঁশিয়ারি কীর্তির, বিজেপিকে 'রাক্ষসরাজ' বলে তোপ

ডিম ছোড়া হলে পিস্তল রাখব ! হুঁশিয়ারি কীর্তির, বিজেপিকে 'রাক্ষসরাজ' বলে তোপ
ঋতব্রতকে নিয়েও বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল সাংসদের, "ঋতব্রত কী কী করেছেন- সব প্রকাশ্যে আসবে । কার চাপের মুখে তিনি কী করেছেন, সেটাও আমরা জানি ।"
Published : August 17, 2026 at 9:45 PM IST
দুর্গাপুর, 17 অগস্ট: ডিম ছোড়ার রাজনীতির পালটা এ বার পিস্তলের হুঁশিয়ারি ! সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিজের নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্সধারী পিস্তল রাখার কথা বললেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ । সোমবার নিজের সংসদীয় এলাকায় একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপিকে আক্রমণের পাশাপাশি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার ।
ডিম-কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে কীর্তির কটাক্ষ, "স্কুলে ডিম দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, আর এখন মানুষকে ডিম মারছে ! ডিম খাওয়ার জন্য, না মারার জন্য ?" এর পরেই তাঁর ঘোষণা, "আত্মরক্ষার অধিকার সবারই রয়েছে । আমরাও নিজের সুরক্ষার জন্য পিস্তলের লাইসেন্স নিচ্ছি ।"
কীর্তির এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । যদিও তিনি স্পষ্ট করেছেন, অস্ত্র রাখার কথা তিনি বলছেন আত্মরক্ষার জন্যই । তাঁর বক্তব্য, ভয় দেখিয়ে তাঁকে বা তৃণমূল কর্মীদের পিছিয়ে দেওয়া যাবে না । এখানেই না থেমে, নিজের ক্রিকেটজীবনের প্রসঙ্গ তুলে কীর্তি বলেন, "আমরা কোনও ভয় পাওয়ার মতো লোক নই । আমরা ইন্ডিয়ার হয়ে ক্রিকেট খেলেছি । ভারতমাতার আন, বান, শান, মান ও মর্যাদার জন্য ক্রিকেট খেলেছি ।"
রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তীব্র আক্রমণ করেন কীর্তি । তাঁর অভিযোগ, বাংলার পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে । আফ্রিকার উদাহরণ টেনে তাঁর মন্তব্য, "আফ্রিকার দেশগুলিতেও এমন অবস্থা নেই । সেখানে সমুদ্রে জলদস্যু ঘোরে, আর এখানে শহর, ঘর, গলি সর্বত্র জলদস্যু, ডাকাতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ।"
আগামী দিনের কর্মসূচির কথাও জানান তিনি । সোমবার সন্ধেয় দলের 'ক্লোজড ডোর' বৈঠক রয়েছে বলে জানান সাংসদ । মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানে যাবেন । দুর্গাপুজোর পর থেকে দলের কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি ।সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের অন্যতম আলোচিত মুখ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও মুখ খোলেন কীর্তি । তাঁর দাবি, ঋতব্রতকে ঘিরে এমন কিছু তথ্য তাঁদের কাছে রয়েছে, যা সময়মতো প্রকাশ্যে আসবে ।
কীর্তির কথায়, "ঋতব্রত কী কী করেছেন, ফোনে কী কী করেছেন, সব প্রকাশ্যে আসবে । কার চাপের মুখে তিনি কী করেছেন, সেটাও আমরা জানি ।" তবে কোন ফোনালাপ বা কোন ঘটনার কথা বলছেন, তা স্পষ্ট করেননি তৃণমূল সাংসদ ।প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক, সদ্য প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও কীর্তির দাবি, তাঁকে দল ছাড়ার জন্য বার বার চাপ দেওয়া হয়েছিল । এমনকি ভয় দেখানো ও হুমকির অভিযোগও তোলেন তিনি ।
বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে এ দিন তীব্র ভাষা ব্যবহার করেন কীর্তি । তাঁর মন্তব্য, "এটা রাক্ষসরাজ । রাক্ষস ! কালনেমিরা এখানে বসে রয়েছে ।" তাঁর কথায়, রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ তৈরি করে তৃণমূলকে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে । কিন্তু সেই চাপের কাছে দল মাথা নোয়াবে না । এখন দেখার, তৃণমূল সাংসদের এই মন্তব্যের পালটা বিজেপি কী জবাব দেয় ।