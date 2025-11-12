বিজেপির সুবিধার্থে SIR-এ নিয়ম বদল কমিশনের, সুপ্রিম কোর্টে সব বলব: কল্যাণ

বিজেপির সুবিধার্থে SIR-এ নিয়ম বদল কমিশনের, সুপ্রিম কোর্টে সব বলব: কল্যাণ
নির্বাচন কমিশন বিজেপির নির্দেশ মেনে নিয়ম পরিবর্তন করেছে বলে অভিযোগ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এসআইআর প্রক্রিয়াকে অসাংবিধানিক বলে তোপ দাগেন তিনি ৷
Published : November 12, 2025 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: এসআইআর প্রক্রিয়াকে অসাংবিধানিক এবং নির্বাচন আইন বহির্ভূত বলে দাবি করলেন তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর আরও দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির নির্দেশ মেনে চলছে ৷ এনিয়ে তাঁরা আদালতে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবেন বলেও জানান শ্রীরামপুরের সাংসদ ৷
কল্যাণ এদিন বলেন, "আমি একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি ৷ এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের প্রচুর লোক কাজ করছে ৷ তারা সহায়তা কেন্দ্র করছে ৷ যারা বিএলএ হয়েছে, তারাও নিজেদের কাজ করছে ৷ কিন্তু বিজেপির কাউকে দেখা যাচ্ছে না ৷ থাকলেও ভীষণ কম ৷ যেমন ভোটের সময় তাদের বুথে দেখা যায় না ৷ সিপিআইএম-এর কিছু থাকলেও তা বলার মতো না ৷ প্রতিটি বুথে আমাদের ছেলেরা রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে 11 নভেম্বর বিএলএ নিয়োগে পুরনো নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷"
কল্যাণের কথায়, "প্রথমে নিয়ম ছিল, বিএলএকে নিজের বুথে নিয়োগ করতে হবে ৷ কারণ, ওই বিএলএ তার নিজের বুথের ভোটারদের বাড়ি চেনে ৷ যেহেতু 75 শতাংশ বুথে বিজেপি নির্দিষ্ট বুথ থেকে বিএলএ দিতে পারছে না, তাই নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে খুশি করতে একটি নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও দল প্রয়োজনে কোনও বুথে অন্য জায়গা থেকে বিএলএ নিয়োগ করতে পারে ৷ শুধু বিএলএকে সেই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার হতে হবে ৷ আগে কমিশনের কঠোর নির্দেশিকা ছিল, কাউকে নিজের বুথেই বিএলএ নিয়োগ করতে হবে ৷ শুধুমাত্র বিজেপিকে সহায়তা করতে সেই নির্দেশিকা পালটে গেল ৷ আমরা বারবার বলছি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করে ৷ আজ সেটা প্রমাণিত ৷"
কল্যাণ আরও বলেন, "যে মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন এই নয়া নির্দেশিকা ঘোষণা করে, তার দু'তিন মিনিটের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী এটা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ৷ এতেই বোঝা যাচ্ছে, এটা সেট করা ছিল ৷ দুঃখের বিষয়, নির্বাচন কমিশনকে শুভেন্দু অধিকারীর কথামতো কাজ করতে হচ্ছে ৷ এসব নিয়ে দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়ান আর মালা রায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন ৷ গতকাল সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, দু'সপ্তাহের মধ্যে তারা বিষয়টি শুনবে ৷"
শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, "যে পদ্ধতিতে এসআইআর হচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের বক্তব্য রয়েছে ৷ আমরা সুপ্রিম কোর্টে সেটা বলব ৷ কমিশন 2002 সালের ভোটার তালিকা ধরে এসআইআর করছে ৷ কিন্তু বাংলায় 2009 সালের পর থেকে সংসদীয় সীমানা পুনর্বিন্যাস হয়েছে ৷ অর্থাৎ 2009 সাল থেকে নতুন ভোটার তালিকা এসেছে ৷ ইলেক্টোরাল রুল 24 অনুযায়ী ডিলিমিটেশনের পর ভোটার তালিকা পরিমার্জিত হয়েছে ৷ অর্থাৎ আগের কোনও ভোটার তালিকা আর গ্রাহ্য করা হবে না ৷ এটাই আইন ৷ তাহলে 2009 সালের আগে 2002 সালের ভোটার তালিকাও গ্রাহ্য নয় ৷ নতুন তালিকা চলে আসার পর তারা অন্য কিছু করতে পারে না ৷ এখন 2002 সালের ভোটার তালিকা ধরে যেভাবে এসআইআর হচ্ছে, সেটা নির্বাচন আইনের পরিপন্থী ৷"
আইনজীবী কল্যাণের বক্তব্য, "আমি 2024 সালের ভোটার ৷ 2025 সালের তালিকায় আমার নাম রয়েছে ৷ এখন যে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, তাতে সই না করলে ভোটার তালিকায় আমার নাম থাকবে না ৷ তাই আমাকে আবার নতুন করে ভোটার হতে হবে ৷ অথচ ভোটার তালিকায় একবার নাম উঠলে ভোট দেওয়া আমার অধিকার ৷ যদি তাতে কোনও পরিবর্তন হয় তবে অবশ্য অন্য কথা ৷ কিন্তু যেভাবে সেই অধিকার খর্ব করা হচ্ছে সেটা অসাংবিধানিক ৷ একবার তালিকায় নাম উঠে গেলে আমাকে আবার ভোটার হতে হবে কেন ? কেন এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ? মানুষকে বলব, কেউ চিন্তা করবেন না ৷ প্রত্যেক বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় তোলার দায়িত্ব আমাদের ৷ চক্রান্ত করে কিছু করতে পারবে না ৷"
যে সময় কল্যাণ এই সাংবাদিক বৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী পুরুলিয়া, কাঁথি, কোচবিহার, বীরভূম ও তমলুক বিধানসভা কেন্দ্রে 13 লাখ 25 হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম চিহ্নিত ভোটার তালিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দফতরে যান ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে কল্যাণের মন্তব্য, "এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র আগে শুভেন্দু অধিকারী দেখত ৷ এসব শুভেন্দু অধিকারীই করে গিয়েছে ৷ তমলুক ওর নিজের জায়গা ৷ এ এক অদ্ভুত লোক ৷ টাকা নিয়ে চাকরি দিয়ে পরে বলছে, ওদের চাকরি খাও ৷ এ তলারও খাবে, উপরেরও খাবে ৷ ভারতবর্ষ বোধহয় এমন নিকৃষ্ট রাজনৈতিক নেতা কখনও দেখেনি ৷"