5টা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব, রতুয়ায় প্রার্থী হিসাবে 'ভাগনি' মৌসমকে স্বাগত সমরের

5টা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব, রতুয়ায় প্রার্থী হিসাবে 'ভাগনি' মৌসমকে স্বাগত সমরের
সমর মুখোপাধ্যায়ের সুস্বাস্থ্য কামনা করলেন মৌসম নুর ৷ রতুয়ার বিধায়কের মন্তব্যে নিজেদের জড়াতে নারাল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷
Published : February 28, 2026 at 8:47 PM IST
মালদা, 28 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর-এ নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেই তালিকায় নিজের নাম রয়েছে কি না, তা একবার চোখে দেখার ব্যাকুলতা ভোটারদের মধ্যে ৷ তবে এর মধ্যেও রাজনীতির আঙিনা সরগরম প্রবীণ তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে ৷ সম্প্রতি তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে ফিরে আসা মৌসম নুরকে তিনি ভাগনি বলে সম্বোধন করে জানিয়েছেন, মৌসম রতুয়ায় প্রার্থী হিসাবে এলে তিনি তাঁর জন্য পাঁচটি গাড়ির বন্দোবস্ত করে দেবেন ৷
কংগ্রেসে ফিরে আসার পর ছাব্বিশের নির্বাচনে মৌসম নুর যে হাত চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন, তা নিশ্চিত ৷ কিন্তু তিনি কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তা এখনও ঠিক হয়নি ৷ বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় জেলা কংগ্রেস শিবিরও ৷ শোনা যাচ্ছে, সুজাপুর বা রতুয়া কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন তিনি ৷ একুশের নির্বাচনে সুজাপুর কেন্দ্রে তৃণমূল বিপুল মার্জিনে জয় পেলেও, সেখানকার মানুষ বর্তমান বিধায়ক আবদুল গনির উপর ক্ষুব্ধ ৷
এবার গনিকে সেখানে প্রার্থী করা হলে ঘাসফুল শিবিরের কাছে সেটা ব্যুমেরাং হতে পারে ৷ সেটা জানে তৃণমূল নেতৃত্বও ৷ অন্যদিকে, রতুয়ার বর্তমান বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় এবার টিকিট পাবেন কি না, তা নিয়ে দলেই প্রশ্ন রয়েছে ৷ আগামী শনিবার তিনি 83 বছরে পা রাখবেন ৷ সেক্ষেত্রে বয়সই তাঁর টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে করছে জেলা তৃণমূলের একাংশ ৷
এছাড়া রতুয়া কেন্দ্রে বেশ কিছু কারণে সমরের জনপ্রিয়তাও কমেছে ৷ একাধিক ইস্যুতে তাঁকে ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছে ৷ সেসব বিতর্ক তৃণমূলের অন্দরেও যথেষ্ট আলোচিত ৷ তাঁকে এবার প্রার্থী করা হলে দলেই অশান্তি শুরু হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ৷ তাই এই আসনটি এবার মৌসমের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করছে জেলা কংগ্রেসের একাংশ ৷
সমর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কংগ্রেস, সিপিএম, মিম এরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁচলের হাওয়ায় উড়ে যাবে ৷ মিম আসলে সংখ্যালঘু ভোট কাটার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু, সংখ্যালঘুরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাংক নয় ৷ মৌসম যদি রতুয়া কেন্দ্রে প্রার্থী হন, তবে তাঁকে স্বাগত ৷ দরকার হলে ওঁকে আমি পাঁচটি গাড়িও দিয়ে দেব ৷ ও আমার ভাগনি ৷ এসে দেখে নাও, এই রতুয়ায় কংগ্রেস, সিপিএম, মিমের কত শক্তি, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কত শক্তি ৷ যেকোনও রাজনৈতিক দলকে রতুয়ায় স্বাগত জানাচ্ছি ৷ ময়দানে খেলা হবে ৷"
সমরের বক্তব্য নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি মৌসম ৷ শুধু বলেন, "সমরবাবুকে ছোট থেকে কোতোয়ালি ভবনে দেখে এসেছি ৷ তাঁকে মামা বলি ৷ তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কও যথেষ্ট ভালো ৷ তাঁর বয়স হয়েছে ৷ তিনি ভালো থাকুন, এটাই চাই ৷ তাঁর বক্তব্য নিয়ে আমি কিছু বলব না ৷ তবে, আমার নিজেরই গাড়ি রয়েছে ৷ দল যদি আমাকে প্রার্থী করে, আমি নিজেই নিজের গাড়ির ব্যবস্থা করে নিতে পারব ৷"
এই নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসির প্রতিক্রিয়া, "সমরবাবু ঠিক কী বলেছেন, তা আমার জানা নেই ৷ কেন তিনি এমন মন্তব্য করলেন, সেটা তিনিই ভালো বলতে পারবেন ৷ তবে, বাংলার সব আসনেই আসল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে সামনে রেখেই দলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৷ আর যাঁরা দলবদল করে তৃণমূলের বদনাম করে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের সব আসনেই স্বাগত জানাচ্ছি ৷ এমন মানুষ যেখানে ভোটে দাঁড়াবেন, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল তাঁকে যোগ্য জবাব দেবে ৷"
কংগ্রেস-তৃণমূলের এই তরজায় নাক গলিয়েছে বিজেপিও ৷ দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে আটকাতে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিআইএম সবাই এক ৷ তারই প্রতিফলন ঘটেছে রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ সেখানকার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় সদ্য তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যাওয়া মৌসম নুরকে ওই আসনে প্রার্থী হওয়ার অনুরোধ করেছেন ৷ বলেছেন, নানারকমভাবে তিনি সহায়তা করবেন ৷ অর্থাৎ, তৃণমূল কংগ্রেসকে ডাকবে, কংগ্রেস তৃণমূলকে ডাকবে, তৃণমূল আর কংগ্রেস মিলে সিপিআইএমকে ডাকবে ৷ সবার একটাই লক্ষ্য, ছাব্বিশে বিজেপি যেন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় না-আসতে পারে ৷"