বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে মমতার 'দিব্যি', তৃণমূল নেতাদের 'তোলাবাজ' বলে বিতর্কে নরেন

বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে মমতার 'দিব্যি', তৃণমূল নেতাদের 'তোলাবাজ' বলে বিতর্কে নরেন
বিধানসভা নির্বাচনের আগে কুলটিতে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সক্রিয় হতে নির্দেশ পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কের ৷ কাজ না-করলে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৷
Published : October 18, 2025 at 5:49 PM IST
আসানসোল, 18 অক্টোবর: ফের বিতর্কে তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ কুলটিতে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় নেতাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে 'দিব্যি' দিয়ে বসলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক ৷ শুধু তাই নয়, খোলামেলা ভাবেই তোলাবাজির প্রসঙ্গ টেনে আনলেন তিনি ৷ কুলটির নেতাদের উদ্দেশ্য করে তাঁর বক্তব্য, তিনি 'তোলা' তুলতে আসেন না ৷ আর যা নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি দলীয় নেতাদের 'তোলাবাজ' বলে স্বীকৃতি দিলেন ৷
পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী চলছে ৷ মূলত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে সংগঠনকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে দিকে-দিকে একপ্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে তৃণমূল ৷ তেমনই শুক্রবার সন্ধেয় কুলটিতেও বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল ৷ উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি তথা কুলটির বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি আদিনাথ পুইতন্ডি-সহ কুলটির সমস্ত স্তরের নেতারা ৷
সেখানেই শীর্ষ নেতাদের নাম নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বলেন, "এখানে দলের নেতারা উপস্থিত রয়েছেন ৷ সবাইকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিব্যি দিয়ে চললাম ৷ যদি এই দলকে ভালোবাসেন, যদি মনে করেন এই দলের জন্য আপনাদের সম্মান, তাহলে এই পাঁচ-ছয় মাস জীবন দিয়ে লড়াই করুন ৷"
নরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য অসন্তোষ তৈরি হয়েছে জেলা তৃণমূলের অন্দরে ৷ একাংশে গুঞ্জন, তবে কি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জেলার নেতাদের ভরসা করেন না ৷ আর তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিব্যি দিতে হচ্ছে তাঁকে ৷ তবে, শুধু মমতার নামে দিব্যি দেওয়া নয় ৷ নাম না-করে কুলটির নেতাদের 'তোলাবাজ' বলে গেলেন জেলা সভাপতি ৷
দলের নেতা-কর্মীদের হুঁশিয়ারির সুরে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, "আমি এখানে গল্প করতে আসি না, তোলা তুলতেও আসি না ৷ যাঁরা দলের সঙ্গে থাকবেন না, সব চাবি মেরে দেব কিন্তু ৷ দলের কাজ করবেন না-আর ফুর্তি করবেন, এটা সম্ভব নয় ৷ সবাইকে দলের জন্য সময় দিতে হবে ৷" সূত্রের খবর, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই মন্তব্য সমালোচনার ঝড় উঠেছে তৃণমূলের একাংশে ৷ খোদ দলের অন্দরেই গুঞ্জন, তবে কি কুলটির নেতাদের খোলামেলাভাবেই 'তোলাবাজ' বলে গেলেন নরেন ?
বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে বিরোধীরাও ৷ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক ও মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "নিজের দলের নেতাদের উপরেই ওঁর এত অবিশ্বাস, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে 'দিব্যি' দিতে হচ্ছে ?" তোলাবাজি প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র তিওয়ারির কটাক্ষ, "আপনি তোলা তুলতে আসেন না ? আসলে পাণ্ডবেশ্বরে আপনি এত তোলা তোলেন যে, আর কুলটিতে আসার প্রয়োজন হয় না ৷ যারা তোলা তুলবে, তারাই দল করবে ৷ আর বাকিদের জন্য আপনি চাবি দিয়ে দেবেন, সেটাই বলতে চেয়েছেন ৷ মানে কোন জায়গায় নিয়ে গেলেন আপনি রাজনীতিকে ৷ আপনাদের মতো মানুষেরা যখন নেতা হয়ে যায়, তখন একটা দলের অবস্থা যে কি হয় সেটা আসানসোলের মানুষ দেখছে ৷"