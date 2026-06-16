উলটপুরাণ ! দলে তীব্র ভাঙনের আবহে তৃণমূলের নতুন পার্টি অফিসের উদ্বোধন বিধায়কের

উলটপুরাণ ! দলে তীব্র ভাঙনের আবহে তৃণমূলের নতুন পার্টি অফিসের উদ্বোধন বিধায়কের
দলীয় পার্টি অফিস উদ্বোধন করে তিনি দলের পাঁচ নেতাকে দালাল বলে সম্বোধন করেছেন ৷ এই দালালদের জেলে পাঠানোর পরামর্শও দিয়েছেন তিনি ৷
Published : June 16, 2026 at 4:49 PM IST
মালদা, 16 জুন: এই বাজারেও তৃণমূলের নতুন পার্টি অফিস ! গমগম করে তার উদ্বোধন ! তেমনটাই ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷ ঘাসফুল শিবিরের নতুন অফিসের সূচনা করেছেন এলাকার বিধায়ক মতিবুর রহমান ৷ সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবশ্য এলাকার তথাকথিত হেভিওয়েট নেতাদের অনেককেই চোখে পড়েনি ৷ তাঁদের উদ্দেশে বিস্ফোরক মন্তব্যও করেন বিধায়ক ৷ সব মিলিয়ে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের অন্দরের বিবাদ আরও একবার প্রকাশ্যে এসেছে ৷
বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা ইস্তক রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঘাসফুলের পার্টি অফিস ৷ দলের নেতা-কর্মীরা ভিড়ছেন অন্য দলে ৷ বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী বিজেপিতে নাম লেখানোর অপেক্ষায় ৷ এখনও যে অফিসগুলি রয়েছে, সেগুলিও বেশিরভাগ সময় তালা বন্ধ থাকে ৷ দলের একাংশ বলছে, তৃণমূলে যে ভাঙন শুরু হয়েছে তা মালদার গঙ্গা ভাঙনের সঙ্গে তুলনীয় ৷ কোনওভাবেই বাঁধ দিয়ে এই ভাঙন রোধ করা যাবে না ৷
এরইমধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুরে নতুন পার্টি অফিস চালু করে জেলায় হইচই ফেলে দিয়েছেন সেখানকার ঘাসফুল বিধায়ক মতিবুর রহমান ৷ শুধু তাই নয়, দলীয় পার্টি অফিস উদ্বোধন করে তিনি দলের পাঁচ নেতাকে দালাল বলে সম্বোধন করেছেন ৷ এই দালালদের জেলে পাঠানোর পরামর্শও দিয়েছেন তিনি ৷ জানিয়েছেন, যাই হোক না কেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন ৷
নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন, "এখানে দলে পাঁচজন দালাল ছিল ৷ দুই দালাল চলে গিয়েছে ৷ এখনও তিন দালাল রয়েছে ৷ তারা আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের ফাঁসানোর চেষ্টা করছে ৷ এরা সব জেলে যাবে ৷ ওই দালালদের থেকে আমি অনেক ভালো ৷ সবাই আমার সঙ্গে থাকুন ৷ আমি কোথাও যাইনি ৷ দলেই আছি ৷ আমি চলে গেলে এই দালালরা সবাইকে লুটত ৷ অন্য কোথাও গেলে আমার লাভ হত ৷ কিন্তু আপনাদের ভালোর জন্য আমি থেকে গিয়েছি ৷ আজ আমরা সরকারে নেই ৷ আমাদের সরকার থাকলে এই এলাকার জন্য অনেক কাজ করাতে পারতাম ৷ কিন্তু এই সরকারও ভালো কাজ করছে ৷ এই সরকারের উপর আমার ভরসা আছে ৷ আমরাও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করব ৷"
পরে মতিবুর জানান, "হরিশ্চন্দ্রপুরে আমাদের অন্য একটি পার্টি অফিস ছিল ৷ আমরা সেটির বদলে নতুন অফিস তৈরি করেছি ৷ এখানে অফিসের পরিকাঠামো ভালো ৷ আমি কাদের দালাল বলেছি সেটা সবাই জানে ৷ তারা আমাদের দলের ৷ এরা 2021 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত দালালি করেছে ৷ এদের সাজা হওয়া প্রয়োজন ৷ প্রমাণ মিললে এরা নিশ্চিতভাবে জেলে যাবে ৷ আমিও এদের জেলযাত্রা চাই ৷ আমি শেষ দিন পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছি ৷ এঁরা দু’জন দলের মালিক ৷ কে বা কারা তৃণমূল ছেড়ে কোন দলে যাচ্ছে, আমার জানা নেই ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে ৷ আমি হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষের পাশে আছি ৷ আর দিদি ভরসা করে আমাকে টিকিট দিয়েছেন ৷ আমি তাঁদের ছেড়ে কোথাও যাব না ৷ এটা ঠিক, একুশের নির্বাচনে বিজেপি আমাকে ভরসা করে টিকিট দিয়েছিল ৷ আমি হেরে গিয়েছিলাম ৷ তারপরেও আমি পাঁচ বছর বিজেপির সঙ্গে ছিলাম ৷ তারপর আমি তৃণমূলে যোগ দিই ৷ এখন আমি দিদি আর অভিষেকদার সঙ্গেই রয়েছি ৷"
একসময়ের দলীয় প্রার্থী মতিবুর রহমানের নতুন পার্টি অফিসের উদ্বোধন নিয়ে এলাকার বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ ঘোষের মন্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গে আজ তৃণমূলের কী অবস্থা সেটা সবাই দেখছি ৷ দলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে ৷ সেই সময় ইনি এখানে নতুন পার্টি অফিস উদ্বোধন করছেন ৷ কিন্তু এই পার্টি অফিস নামেই থেকে যাবে, কোনও লোক যাবে না ৷ যিনি এই পার্টি অফিস উদ্বোধন করেছন, সেই তৃণমূল বিধায়ক নিজেই বলছেন এখানে যাঁরা তৃণমূলে রয়েছেন তাঁরা সব দালাল ৷ তাহলে কি এটা দালালদের পার্টি অফিস ? এবারের নির্বাচনে মানুষ তৃণমূলকে জবাব দিয়ে দিয়েছে ৷ দল দূরের কথা, এদের লোগোটাই আর থাকবে না ৷ মানুষ এদের সরকার আর চায় না ৷ পশ্চিমবঙ্গে এরা আর একটিও আসন পাবে না ৷ দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতারা কেউ ছাড়া পাবে না ৷ সবাই একে একে জেলে যাবে ৷"