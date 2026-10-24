পাকিস্তান-যোগ থাকা গুন্ডারা হুমকি দিচ্ছে, আর রাজনীতি করা যাবে না; বিস্ফোরক মদন
Madan Mitra: কামারহাটির বিধায়ককে পালটা জবাব কুণাল ঘোষের ৷ বেলেঘাটার বিধায়কের দাবি, ইডির চিঠি বা পুলিশের ফোন এলেই বক্তব্য পালটে ফেলবেন মদন মিত্র ৷
Published : October 24, 2026 at 5:44 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কি দ্বিধায় ভুগছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ? সম্প্রতি তাঁর দুই ধরনের বক্তব্য সামনে আসার পর এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে ৷ একদিকে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ থাকা গুন্ডারা তাঁকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগও করছেন ৷ পরক্ষণেই তিনি সওয়াল করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক হয়ে যাওয়ার পক্ষে ৷ তাঁর মতে, তৃণমূল একজোট হয়ে লড়াই করলে কর্পোরেশনের ভোটে বিজেপিকে হারানো সম্ভব ৷
মদন মিত্রের এই বক্তব্যকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর কটাক্ষ, ইডির চিঠি-থানার ফোন পাওয়ার পর মদন মিত্র আবার উলটো বক্তব্য পেশ করবেন ৷
বিধানসভা ভোটে হারের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিধায়করা এখন দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছেন ৷ একদল রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, আরেকটি দল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ৷ শুরুর দিকে মমতার সঙ্গে থাকলেও পরে ঋতব্রত-তৃণমূলে সামিল হন মদন ৷ কারা আসল, সেই বিতর্কের জেরে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করে দিয়েছে ৷ আপাতত মমতা শিবিরের নাম মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং ঋতব্রত শিবিরের নাম গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস ৷
সম্প্রতি গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বৈঠক হয় ৷ সেখানে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কামারহাটির বিধায়ক মদন ৷ সেখানে তিনি রাজনৈতিক সন্ন্যাসের ইঙ্গিত দেন ৷ বলেন, ‘‘পার্টিটা আর বেশিদিন করা যাবে না ৷ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, পশ্চিমবঙ্গের বুকে, কলকাতার বুকে একশ্রেণির গুন্ডা, তাদের পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, তাদের বাড়িতে দাউদ ইব্রাহিমের ছবি রয়েছে ৷ তারা প্রতিদিন রাতে থ্রেট কল (হুমকি ফোন) করছে, সিম পালটে কল করছে, একদম ফার্সি আর উর্দু ভাষায় কথা বলছে ৷’’
রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করার মাঝে হঠাৎই বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান মদন ৷ বলেন, ‘‘আমি এবার সকলকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই ৷ এই শুভেচ্ছা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৷ আমি দলের একজন সৈনিক হিসেবে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই ৷ ’’
পরক্ষণেই তিনি আবার ফিরে আসেন রাজনৈতিক বক্তব্যে ৷ মদন বলেন, ‘‘একসঙ্গে সবাই লড়লে এবার নিশ্চিতভাবে বিজেপি কলকাতা কর্পোরেশনে পরাজিত হত ৷ এটা আমার আলোচনা ৷ আমি তো অথরিটি (কর্তৃপক্ষ) নই ৷ যেটা আমরা করতে পারি, সবাই আলাদা দাঁড়িয়ে যত পারি ভোট ভাগ করে বিজেপির সঙ্গে সেটিংটা ক্লিয়ার (পরিষ্কার) করে দিতে পারি ৷ অ্যান্ড দ্যাটস অল ৷’’
এই বক্তব্য নিয়ে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের পালটা প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয় ৷ বর্তমানে মমতা শিবিরে থাকা কুণাল অবশ্য মদনের এই বক্তব্যকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি ৷ তিনি বলেন, ‘‘মদনদা কখন কী বলেন...আবার কোন একটা থানার ফোন আসবে, মদনদা উলটো কথা বলবে ৷ ইডির চিঠি, থানার ফোন, কামারহাটির পাথর - এর উপর দাঁড়িয়ে মদনদার পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট (রাজনৈতিক বক্তব্য) নির্ভর করে ৷ ফলে এটা যেটা হচ্ছে...কামারহাটির পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আজকের স্টেটমেন্টটা (বক্তব্য) হয়েছে ৷’’
কুণালের সংযোজন, ‘‘ইডির চিঠি এলে স্টেটমেন্টটা আবার পালটে যাবে ৷ পুলিশের ফোন এলে আরেকরকম হবে ৷ ফলে মদনদার পলিটিক্যাল কমেন্টের (রাজনৈতিক মন্তব্য) আমি কী করে উত্তর দেব ৷ মদনদার গোটা স্টেটমেন্ট ইডির চিঠি, পুলিশের ফোন আর কামারহাটির পাথর - এই তিনটে জিনিসের উপর নির্ভর করে ৷’’
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