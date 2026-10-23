সময় এলে রজনীগন্ধার মালা দেব, মুখে কালি নয়; সুদীপকে নিশানা করে বিস্ফোরক কুণাল

সময় এলে রজনীগন্ধার মালা দেব, মুখে কালি নয়; সুদীপকে নিশানা করে বিস্ফোরক কুণাল
Kunal Ghosh Slams Sudip Bandyopadhyay: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে কালি লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷ এই নিয়ে সাংসদকে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ ৷
Published : October 23, 2026 at 11:13 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে কালি লাগানোর ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করলেন মমতা শিবিরের বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর মন্তব্য, ‘‘রজনীগন্ধার মালা দেব সময় এলে, কিন্তু কালো কালি কখনও আমরা লাগাব না ৷’’
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাঁর কটাক্ষ, তিনি একজন লোভী মানুষ । তাঁর মধ্যে দলবদলের প্রবণতা রয়েছে । এমনকী, বয়স ও অসুস্থতার প্রসঙ্গ টেনেও তাঁকে আক্রমণ করে কুণালের মন্তব্য, ‘‘সুদীপদার হাতে আর কতটা সময় রয়েছে, তা চিকিৎসকরাও বলতে পারছেন না ৷’’
তবে সুদীপের ছবিতে কালি লাগানোর ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই বলেই দাবি কুণালের । বরং বিজেপিরই কোনও অংশের কর্মীরা ‘দলবদলু’ নেতাদের নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে এমন প্রতিবাদ করে থাকতে পারেন বলে মনে করেন কুণাল ঘোষ । যদিও কারা কালি লাগিয়েছেন, তা নিয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য সামনে আসেনি বলে দাবি তাঁর ।
ঘটনার সূত্রপাত বেলেঘাটার সিআইটি মোড়ে একটি হোর্ডিংকে ঘিরে । হোর্ডিংয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ছবির পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও । শুধু তাই নয়, তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া একাধিক সাংসদের ছবিও রয়েছে সেখানে । কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মালা রায়, পার্থ ভৌমিক ও সায়নী ঘোষ-সহ একাধিক নেতার ছবি দেখা যায় ওই হোর্ডিংয়ে । উপরে লেখা, ‘শুভ বিজয়া, দীপাবলি, জগদ্ধাত্রী পুজো ও ছট পুজোর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন ।’ নিচে উল্লেখ রয়েছে এনডিএ-র নাম ।
হোর্ডিংয়ের মাঝখানে বড় করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি । তাঁর দু’পাশে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ছবি থাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় চর্চা । তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে আসা সাংসদদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে যখন জল্পনা চলছে, তখন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের ছবি প্রকাশ্যে আসা সেই জল্পনাকে আরও উসকে দেয় । শহরের আরও কয়েকটি জায়গাতেও একই ধরনের হোর্ডিং লাগানো হয়েছে বলে খবর । তবে এই হোর্ডিংয়ের নেপথ্যে কারা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এরই মধ্যে এনসিপিআইয়ের উত্তর কলকাতা ইউনিটের নামে হোর্ডিং লাগানোর বিষয়টি ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয় । সংশ্লিষ্ট দলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ওই হোর্ডিং তাঁদের লাগানো নয় । এমনকী, এনসিপিআই উত্তর কলকাতা নামে কোনও সাংগঠনিক ইউনিট নেই বলেও দাবি করা হয়েছে ।
এরপরই সামনে আসে হোর্ডিংয়ে কালি লাগানোর ঘটনা । প্রথমে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির মুখে কালো রং মাখানো হয় । ছবির উপরে ‘চোর’ লিখে দেওয়ার কথাও উঠে এসেছে । পরে সায়নী ঘোষের ছবিতেও কালি লাগানো হয়েছে বলে জানা যায় । কে বা কারা এই কাজ করেছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ । সেখানেই সুদীপকে নিশানা করে একের পর এক তীব্র মন্তব্য করেন তিনি ।
পরে সাংবাদিক বৈঠক করে কুণাল ঘোষ বলেন, “কেউ কেউ জেন্টলম্যান বনে গিয়েছেন । এখন ভদ্রলোক সেজেছেন । তাঁকে দিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু পোস্টার-ফোস্টার করিয়েছেন ।” এরপরই সুদীপের ছবিতে কালি লাগানোর প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, “সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের উপর কে কালো, আলকাতরার মতো রং দিয়ে, তারপর কী সব ‘চোর’ লিখে রেখে গিয়েছে ।”
শুধু বেলেঘাটার হোর্ডিং নয়, অন্য জায়গাতেও হোর্ডিং ঘিরে বিরোধিতার কথা শুনেছেন বলে জানান কুণাল । তাঁর দাবি, কেউ কেউ বিয়েবাড়িতে গিয়ে হোর্ডিং লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন । সেখানে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং হোর্ডিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি শুনেছেন । তবে এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই বলে বারবার স্পষ্ট করেন তিনি । কুণালের কথায়, “এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নয় ।”
এরপরই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলবদলকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত আক্রমণের সুর আরও চড়ান কুণাল । তাঁর দাবি, একজন লোভী মানুষ বিভিন্ন জায়গায় দলবদল করছেন । তিনি বলেন, “এই বয়সেও ক’দিনই বা বাঁচবেন, অসুস্থ আছেন । সুতরাং, আমরা এসবের মধ্যে ওঁর মুখে কালি লাগাতে যাব না । কোনও অবস্থাতেই যাব না ।” সুদীপের মধ্যে লোভ কাজ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । কুণালের কথায়, “একজন অসুস্থ মানুষ । তাঁর ভিতরে একটা লোভ কাজ করছে — আমাকে এটা নিতে হবে, দলবদল করতে হবে । এই বেইমানি-প্রবণতা আছে ।”
সুদীপের বয়স ও অসুস্থতা নিয়ে কুণালের মন্তব্য এখানেই থামেনি । তিনি বলেন, “এত অসুস্থ। দেখুন, ঈশ্বরের আমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছেন ।” এরপর নির্বাচন কমিশনের কাছে সময় চাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে কুণাল বলেন, “ নির্বাচন কমিশন আর সুপ্রিম কোর্টের কাছে এত বার করে সময় চাইছেন । অতটা সময় পৃথিবীতে ওঁর কাছে আছে কি না, ডাক্তার বলতে পারছেন না ।” তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের তৈরি হয়েছে ।
তবে সুদীপের ছবিতে কালি লাগানোর পিছনে কারা থাকতে পারেন, তা নিয়ে কুণাল সরাসরি তৃণমূলের দিকে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির অন্দরেই অসন্তোষের সম্ভাবনার কথা বলেন । তাঁর মতে, বিজেপির এমন একটি অংশ থাকতে পারে, যারা মনে করে এই ধরনের নেতারা বিজেপির আশপাশে এলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দলের ভাবমূর্তির ক্ষতি হবে । সেই অংশের কর্মীরাই প্রতিবাদ করে থাকতে পারেন বলে তাঁর অনুমান । কুণালের কথায়, “বিজেপির যে অংশ মনে করে যে এই ধরনের লোকগুলো বিজেপির চারপাশে এলে ডাইরেক্টলি বা ইন্ডাইরেক্টলি বিজেপির ভাবমূর্তির ক্ষতি হবে, কারা লাগিয়েছে ?”
এরপর বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের আদর্শগত সংঘাতের কথাও তুলে ধরেন কুণাল । তাঁর বক্তব্য়, বিজেপির সঙ্গে তাঁদের আইডিওলজিক্যাল ব্যাটল রয়েছে । তবে যাঁরা ছবিতে কালি মাখিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের দলকে ভালোবাসেন বলেই এমন কাজ করে থাকতে পারেন বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
কুণাল বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন বিজেপির বিরোধিতা করে আসার পর ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার জন্য দলবদল করা নেতাদের নিয়ে বিজেপির স্থানীয় কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হতে পারে ।’’ কুণালের দাবি, ওই কর্মীরা মনে করতে পারেন, এমন নেতাদের দলে জায়গা দিলে বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে বিরক্তি তৈরি হবে এবং দলের উপর ক্ষোভ বাড়বে । তবে এই ব্যাখ্যা তাঁর নিজের বক্তব্য ও অনুমান; কালি লাগানোর ঘটনায় কারা জড়িত, তা এখনও নিশ্চিত নয় ।
সুদীপের প্রতি নিজের অবস্থান বোঝাতে গিয়ে শেষে আবারও রজনীগন্ধার মালার প্রসঙ্গ টেনে আনেন কুণাল । তিনি বলেন, “আমি চাই, সুদীপদা আর যে কদিন বাঁচবেন, যেন সুস্থ শরীরে বাঁচেন । তাঁর মুখে আমি কোনও অবস্থাতেই কালো কালি দেব না । রজনীগন্ধা মালা দেব সময় এলে, কিন্তু কালো কালি কখনও আমরা লাগাব না ।”
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