ইউসুফ পাঠানকে ব্যবহার করছো ! দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক হুমায়ুন

দলের জেলা সভাপতি বিরুদ্ধে লাগামহীন আক্রমণ শানিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ।

দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক হুমায়ুন (নিজস্ব ভিডিয়ো)
Published : October 26, 2025 at 3:51 PM IST

বহরমপুর, 26 অক্টোবর: দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করে ফের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "প্রয়োজনে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আসন সমঝোতা করে লড়ব । কিন্তু তোমাকে সাধারণ পাবলিক করে ছাড়ব । 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে তোমাকে দেখে নেব ।"

6 ডিসেম্বর কাবা শরিফের ইমামের হাত দিয়ে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করাবেন বলেও জানান হুমায়ুন ৷ তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছে দলের মহিলা সংগঠন । জেলা সভানেত্রী ফতেমা বিবি হুমায়ুনের বিরিদ্ধে ভোটে লড়ে জেতার পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন ।

মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের অন্দরের দ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে চলে এল । একের পর এক দলবিরোধী মন্তব্য ও তৃণমূলের নেতার উপর হুমায়ুনের তোপ বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলায় দলকে বেকায়দায় ফেলেছে । হুমায়ুনের আক্রমণের নিশানায় দলের যুবনেতা ভীষ্মদেব কর্মকার, হরিহরপাড়া, রেজিনগরের বিধায়ক, দলের দুই সাংসদ ও জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার । তবে এবার সরাসরি অপূর্ব সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে কার্যত দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন হুমায়ুন ।

অপূর্ব সরকারকে নিশানা করে তিনি এদিন বলেন, "2026-এ কীভাবে ভোট করো আমি দেখে নেব । 2024 সালে অধীর চৌধুরীকে হারিয়েছি । প্রয়োজন হলে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আসন সমঝোতা করে লড়ব । তবু তোমাকে আর তোমার ভাই (পার্থপ্রতীম সরকার)-কে সাধারণ পাবলিক করে ছাড়ব ।"

অপূর্ব সরকারের উদ্দেশে হুমায়ুন আরও বলেন, "এখন ইউসুফ পাঠানকে ব্যবহার করছো । কিন্তু কান্দিতে ইউসুফ তৃতীয় হল কেন ? ইউসুফ মুসলমান বলে কি কান্দিতে ভোট পায়নি ? 2026-এ আমি ভোটে লড়ব । জিতলে ভালো, না জিতলেও ওয়েলকাম । তবে তার আগে 6 ডিসেম্বর কাবা, শরিফের ইমামকে দিয়ে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করব ।" একইসঙ্গে, পুলিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "এরপর আমার বিরুদ্ধে কোনও কেস হলে আমি এক ঘণ্টার মধ্যে সেই থানা ঘেরাও করব ।"

হুমায়ুনের এই মন্তব্যের পর তাঁকে পালটা জবাব দিয়ে অপূর্ব সরকার বলেন, "ক্ষমতা থাকলে তৃণমূলের টিকিট ছাড়া ভোটে দাঁড়িয়ে জিতে দেখাক ।" এদিকে, হুমায়ুনের মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নেমেছে দলের মহিলা সংগঠন । তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা জেলা সভানেত্রী ফতেমা বিবি বলেন, "আমি রেজিনগরে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে লড়ব এবং জিতে দেখাব । হুমায়ুন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, আমার বিরুদ্ধে জিতে দেখান ।"

BHARATPUR TMC MLA
HUMAYUN KABIR ATTACKS PARTY MEN
হুমায়ুন কবীর
HUMAYUN KABIR

