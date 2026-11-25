পুরাতন মালদা পুরসভায় পালাবদল ! জাতীয় দলে যোগের বার্তা চেয়ারম্যানের
Old malda municipality political equation: 13 দলীয় কাউন্সিলর নিয়ে দলবদলের ইঙ্গিত তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যানের৷ পাখির চোখ পদ্মে!
Published : November 25, 2026 at 7:30 PM IST
মালদা 25 নভেম্বর: গৌড়বঙ্গের রাজনীতি কি আরও এক পালাবদল দেখতে চলেছে । রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর ইংরেজবাজার পুরসভা ইতিমধ্যেই পদ্মের দখলে ৷ এবার কি সেই একই পরিণতি হতে চলেছে পুরতান মালদা পুরসভার ? খোদ চেয়ারম্যানের কথায় জল্পনা বেড়েছে ।
তিনি জানিয়েছেন, এতদিন তৃণমূলে থাকা 13 কাউন্সিলর একত্রে কোনও জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার কথা ভাবছেন । শুধু তাই নয়, কংগ্রেস তাঁদের দলে যোগ দেওয়ার কথা বলেছে বলেও দাবি চেয়ারম্যানের । কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটা অংশ মনে করছে শেষমেশ হয়তো হাত খালিই থেকে যাবে, পদ্ম শিবিরের যোগ দেবেন একদা 'দিদির দলে' থাকা কাউন্সিলররা ।
এর আগে ইংরেজবাজার পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন 11 জন কাউন্সিলর ৷ তাঁরা এখন কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ না দিলেও পুরসভার তিন বিজেপি কাউন্সিলরকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছেন ৷ সেই তিন বিজেপি কাউন্সিলরের একজন পুরসভার চেয়ারম্যানের আসনে, বাকিরা চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সদস্য ৷ ফলে আগামী নির্বাচনের এই পুরসভার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ।
এদিকে, এতদিন পর্যন্ত মহানন্দার অন্য পাড়ে থাকা পুরাতন মালদা পুরসভার বোর্ড অক্ষুণ্ণ আছে ৷ বিধানসভা ভোটের পর অনেক জল্পনা শোনা গেলেও এখনও পর্যন্ত সেই বোর্ড তৃণমূলেরই দখলে ৷ কিন্তু এবার সেই বোর্ডও কতদিন টিকবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ চেয়ারম্যানের মন্তব্যে শুরু হয়েছে নতুন সমীকরণের ভাবনা ৷ দলীয় 13 কাউন্সিলর নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দলবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি ৷
বিধানসভা ভোটের মুখে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কার্তিক ঘোষকে ৷ তৎকালীন তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে সেই চেয়ারে বসেন তাঁর কাকা বিভূতিভূষণ ঘোষ ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তখন থেকেই কাকা-ভাইপোর দ্বন্দ্বের ফাটল চওড়া হতে শুরু করে ৷ বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে কার্তিকবাবুর অনুগামীরা জানিয়েছিলেন, অন্তত ন’জন কাউন্সিলর নিয়ে তাঁরা তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ যদিও তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়িত হয়নি ৷ বোর্ডেরও পতন ঘটেনি ৷ কিন্তু এবার খোদ চেয়ারম্যানের মন্তব্যে শহরজুড়ে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে ৷
বিভূতি বলেন, “যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় ৷ তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা দলীয় কাউন্সিলররা নিজেদের মধ্যে মাঝেমধ্যেই আলোচনা করি ৷ আগামিদিনে কোন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে, কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় ৷ আগামীতে আমাদের পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে এখনও আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি ৷ আমরা যে রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম তার কোনও অস্তিত্ব এখন কার্যত নেই ৷ সেই দলের স্থানীয় কিংবা জেলাস্তরে কোনও নেতা বা নেত্রী নেই ৷ এসব চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে আমরা আগামীতে সবাই আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব ৷ ডিসেম্বর মাসেই আমরা নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসব ৷”
তিনি আরও বলেন, “এখন আমাদের দেশে জাতীয় দল দুটো- জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ আমরা কোনও একটি জাতীয় দলকে সামনে রেখেই নিজেদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব ৷ 1982 সাল থেকে পুরাতন মালদা পুরসভা আমাদের দখলে ৷ সেই ক্ষমতা আগামীতেও কীভাবে ধরে রাখতে পারি তার উপরেই আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ৷ ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেস থেকে আমাদের কাছে দু’বার সেই দলে যোগদানের আমন্ত্রণ এসেছে ৷ আমরা তাদের বলেছি, সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই আমরা সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করব ৷ বর্তমানে আমাদের সঙ্গে 13 জন দলীয় কাউন্সিলর রয়েছে৷ আমার ধারণা, আগামীতে আমাদের দলের কাউন্সিলররা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন ৷”