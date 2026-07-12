তৃণমূলে পোস্টার-অস্বস্তি ! অতীতের 'ধর্মতলা চলো' এখন শুধুই 'কলকাতা চলো'
কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে কালীঘাট শিবিরকে আগেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করা যাবে না।
Published : July 12, 2026 at 5:22 PM IST
কলকাতা,12 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ ঘিরে চরম অনিশ্চয়তায় কালীঘাট তৃণমূল। প্রতি বছর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই এই মেগা সমাবেশের আয়োজন করে ঘাসফুল শিবির। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভ্যাসে এই স্থান-মাহাত্ম্য দলের কাছে অত্যন্ত আবেগ ও সম্মানের। কিন্তু চলতি বছরে চেনা সেই জায়গায় সমাবেশ করা যাবে না। এই প্রবল অস্বস্তির ছোঁয়া এসে লেগেছে সমাবেশের পোস্টারেও ৷
33 বছরের পুরনো বয়ান এবার বদলে গিয়েছে ৷ আগে লেখা হত, ‘21শে জুলাই ধর্মতলা চলো’। কিন্তু এবারের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্মতলার বদলে এবারের পোস্টারে লেখা হয়েছে ‘কলকাতা চলো’। রাজনৈতিক মহলের মতে, পোস্টারের এই শব্দবদলের বিশেষ তাৎপর্য আছে। সভার নির্দিষ্ট জায়গা চূড়ান্ত না হওয়ার কারণেই এই কৌশলগত অবস্থান নিয়েছে দল।
কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে কালীঘাট শিবিরকে আগেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করা যাবে না। কারণ হিসেবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু’মাস ধর্মতলা চত্বরে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) 163 ধারা জারি থাকছে। ফলে নিয়মের গেরোয় ধর্মতলায় বড় জমায়েত বা সভার অনুমতি পাওয়া কার্যত অসম্ভব। আর এই আইনি ও প্রশাসনিক বাধাতেই রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন মমতাপন্থীরা। কোথায় হবে কালীঘাট তৃণমূলের এবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ ? দলের অন্দরে এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সভার স্থান নিয়ে চরম ধন্দে রয়েছে খোদ নেতৃত্ব।
তবে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ মমতা শিবির ৷ ধর্মতলায় সভা করার অনুমতি চেয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। কিন্তু সেই আইনি লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দলের অন্দরে যথেষ্ট চিন্তা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পুলিশ শেষ পর্যন্ত শহরের ঠিক কোথায় কালীঘাট শিবিরকে সমাবেশের অনুমতি দেবে, তা নিয়ে এখনও ঘোর ধোঁয়াশা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুধু ধর্মতলায় সভা করার জেদ আঁকড়ে বসে থাকতে চাইছে না কালীঘাট পক্ষ।
বরং বিকল্প রাস্তার খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আইনি জটে ধর্মতলায় সভা করা সম্ভব না হলে, শহরের অন্য কোনও জায়গাতেই সমাবেশ করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন নেতারা। দলের একটি সূত্রের খবর, বিকল্প হিসেবে হাওড়া এবং শিয়ালদহের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট এলাকাগুলিকে নজরে রাখা হচ্ছে। একুশে জুলাই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ তৃণমূল কর্মী-সমর্থক কলকাতায় আসেন। মূলত হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশন দিয়েই শহরে প্রবেশ করেন তাঁরা। তাই ধর্মতলার বদলে ওই স্টেশন সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ছোট ছোট সভা করার কথা ভাবছে কালীঘাট তৃণমূল।
সূত্র মারফত আরও জানা যাচ্ছে, এই ছোট সভাগুলিতেই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের চাঙ্গা করতে সেখান থেকেই তিনি রাজনৈতিক বার্তা দিতে পারেন। স্থান চূড়ান্ত না হওয়াতেই আপাতত 'কলকাতা চলো' স্লোগানকে হাতিয়ার করে জেলাগুলিতে প্রচার চালানো হচ্ছে।
একদিকে কালীঘাট শিবির যখন সভার স্থান চূড়ান্ত করতে সমস্যায় তখন অনেকটাই স্বস্তিতে রয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী বিদ্রোহী তৃণমূল শিবির। জানা গিয়েছে, শহিদ সমাবেশের সভার জন্য ঋতব্রত শিবিরকে ইতিমধ্যেই অনুমতি দিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশেই সভা করবে তৃণমূলের এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী। একই দিনে এক পক্ষের অনায়াসে সভার অনুমতি পাওয়া এবং অন্য পক্ষের আদালতের দ্বারস্থ হওয়া—সবমিলিয়ে এবারের একুশে জুলাই ঘিরে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক তৎপরতা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে।