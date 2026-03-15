বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনেই তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা

বিকেল চারটেয় বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা ৷ তারপরেই লাগু হবে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 2:02 PM IST

কলকাতা, 15 মার্চ: রবিবার বিকেল চারটের সময় সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ মনে করা হচ্ছে, এ দিনই পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, অসম ও তামিলনাড়ু রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ আর তার পরপরই তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করে দিতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷

তৃণমূল কংগ্রেসের অতীত ইতিহাস বলছে, সাধারণত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দিনেই তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে থাকে ৷ এটি তৃণমূলের একটি দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত রাজনৈতিক কৌশল বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷ আগেভাগে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে বিরোধীদের চেয়ে প্রচারের ময়দানে কয়েক কদম এগিয়ে থাকাই মূলত ঘাসফুল শিবিরের অন্যতম লক্ষ্য থাকে ৷ এর ফলে প্রার্থীরা নিজেদের কেন্দ্রে কাজ শুরু করার জন্য অনেকটা সময়ও পেয়ে যান ৷ এবারও সেই চেনা রীতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই শাসকদলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিস্তর আলোচনা, জল্পনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ চলেছে ৷ জানা গিয়েছে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে কয়েক দফায় বৈঠক করেছেন ৷ বিভিন্ন স্তরের রিপোর্ট, সাংগঠনিক মূল্যায়ন এবং দলের নিজস্ব সমীক্ষার ভিত্তিতে এই আলোচনা এগিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, দীর্ঘ ও গোপন বৈঠকের পর শাসকদলের প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে ৷ কে, কোথায় ঘাসফুল প্রতীকে লড়বেন, সেই ব্লু-প্রিন্ট পুরোপুরি প্রস্তুত ৷

এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে ঠিক কোন-কোন সমীকরণ কাজ করেছে, তা নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ একদিকে যেমন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতাদের ট্র্যাক রেকর্ডের ওপর ভরসা রাখার বিষয়টি রয়েছে ৷ তেমনই অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মের নতুন মুখ, মহিলা প্রতিনিধি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজনদেরও প্রার্থী তালিকায় কতটা জায়গা দেওয়া হবে, সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷ কোন জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন, বুথ স্তরের রিপোর্ট কী বলছে এবং বিরোধী শিবিরের সম্ভাব্য পদক্ষেপ কী হতে পারে, এই সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ৷

রবিবার বিকেল চারটের সময় জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণা করতেই রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি (Model Code of Conduct) কার্যকর হয়ে যাবে ৷ বেজে যাবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক দামামা ৷ পুরো রাজনৈতিক ফোকাসটাই তখন প্রশাসনিক কাজ থেকে ঘুরে গিয়ে সরাসরি ভোটের প্রচার এবং ময়দানের লড়াইয়ের দিকে চলে যাবে ৷ আর সেই মহড়া শুরু করার জন্য তৃণমূলের প্রার্থীদের নাম আজই কালীঘাট থেকে ঘোষিত হয় কি না, সেটাই এখন দেখার ৷

