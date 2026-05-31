গরহাজির তৃণমূল বিধায়করা, কালীঘাটে তৃণমূলের পরিষদীয় বৈঠক স্থগিত; সমালোচনায় সরব কুণাল

পুলিশি হেনস্থার কারণে বিধায়করা এলাকায় আটকে রয়েছেন বলে অভিযোগ৷ ফলে অধিকাংশ তৃণমূল বিধায়কের গরহাজিরায় কালীঘাটে তৃণমূলের পরিষদীয় বৈঠক স্থগিত হল৷ রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক কুণাল ঘোষের৷

রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক কুণাল ঘোষ (ইটিভি ভারত)
Published : May 31, 2026 at 6:13 PM IST

কলকাতা, 31 মে: মাত্র 24 ঘণ্টার ব্যবধানে প্রথমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারপরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণের পর রাজ্য রাজনীতিতে এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়েছে। এই আবহে রাজ্যজুড়ে যখন রাজনৈতিক পারদ ঊর্ধ্বমুখী, ঠিক তখনই রবিবার বিকেলে আচমকা বাতিল হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের নবগঠিত পরিষদীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়া 80 জন বিধায়ককে নিয়ে এদিন বিকেলে কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এই জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও দেখা যায় মাত্র হাতে গোনা বিধায়ক (20 জন) সভাস্থলে এসে পৌঁছাতে পেরেছেন। এর পরই বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

বৈঠক বাতিল হওয়ার পর দলনেত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, পুলিশি হেনস্থা ও ধরপাকড়ের কারণে বহু বিধায়ক এলাকায় আটকে পড়েছেন এবং তাঁরা আসতে পারবেন না বলে আগে থেকেই দলকে জানিয়েছিলেন। সেই কারণেই মূলত এদিনের বৈঠক সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ দলনেত্রীর অনুমোদনক্রমে স্পষ্ট জানান যে, এদিনের বৈঠক স্থগিত হওয়ার মূল কারণ হলো গত চব্বিশ ঘণ্টায় দলের দুই শীর্ষ নেতার ওপর হওয়া বর্বরোচিত হামলা এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি। শনিবার সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবিবার সকালে হুগলিতে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন।

এই প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়েই একাধিক জায়গায় দলীয় কর্মীদের পুলিশি হেনস্থার ও আটক হওয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার-সহ বেশ কয়েকজন কর্মীকে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এই অত্যন্ত সংবেদনশীল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কর্মীদের পাশে থাকা এবং তাঁদের থানা থেকে ছাড়ানোর মতো জরুরি কাজে বিধায়করা নিজেদের এলাকায় ব্যস্ত রয়েছেন। এই অগ্রাধিকারের কথা মাথায় রেখেই সভার দিন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং পরিস্থিতি কিছুটা থিতু হলে সবার সুবিধামতো পরবর্তী বৈঠকের দিন ঘোষণা করা হবে।

কালীঘাটের এই মেগা বৈঠক স্থগিত হলেও, শাসক দলের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে রাজপথের লড়াই আরও তীব্র করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে কুণাল ঘোষ দলের আগামী দিনের দুটি বড় কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। প্রথমত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হওয়া কাপুরুষোচিত হামলার প্রতিবাদে আগামিকাল অর্থাৎ 1 জুন, সোমবার রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। দলের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি শহরাঞ্চলের ওয়ার্ডে এবং গ্রামীণ এলাকার ব্লক স্তরে এই প্রতিবাদ র‍্যালি সংগঠিত করবেন তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা, ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং তৃণমূল নেতৃত্বের ওপর লাগাতার হামলার প্রতিবাদে আগামী 2 জুন, মঙ্গলবার কলকাতার রানি রাসমণি রোডে একটি বিশাল অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই মেগা প্রতিবাদী অবস্থান বিক্ষোভের একেবারে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই দলের পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখাও ঘোষিত হবে। সব মিলিয়ে, কালীঘাটের পরিষদীয় বৈঠক পিছিয়ে গেলেও, বিজেপি ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে ঝাঁঝালো আন্দোলনের পথেই হাঁটছে ঘাসফুল শিবির।

