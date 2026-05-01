আগে ভোট, পরে কাজ! নির্বাচনের দোহাই দিয়ে এপ্রিলের বিওসি মিটিং স্থগিত ইংরেজবাজার পুরসভায়

আগে ভোট, পরে কাজ! নির্বাচনের দোহাই দিয়ে এপ্রিলের বিওসি মিটিং স্থগিত ইংরেজবাজার পুরসভায়
এপ্রিলের বিওসি মিটিং মে মাসের শুরুতে করার দাবি ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারপার্সনের ৷ তবে, মে-র মিটিং কবে ? প্রশ্ন সকলের ৷
Published : May 1, 2026 at 7:10 PM IST
মালদা, 1 মে: ভোট বড় বালাই ! তাই আপাতত শিকেয় থাকুক আইন ৷ নির্বাচনের আবহে এটাই যেন বাস্তব ইংরেজবাজার পুরসভায় ৷ এপ্রিল মাসে পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলদের বৈঠক হয়নি বলে অভিযোগ ৷ অথচ পুর-আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া প্রতি মাসে এই বৈঠক হওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ পুরসভার দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং নাগরিক সুবিধের জন্য মাসিক কাজের পরিকল্পনা এই বৈঠকে নেওয়া হয় ৷ কিন্তু, এপ্রিল মাসে সেই বৈঠকই হল না ৷
বিধানসভা ভোটের জন্যই নাকি 2026-27 অর্থবর্ষের প্রথম মাসের বিওসি মিটিং করা হয়নি, তা স্বীকার করতে অবশ্য দ্বিধা করছেন না ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান ৷ যে কোনও পুরসভায় মাসিক বোর্ড অফ কাউন্সিলর্স মিটিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই বৈঠকেই ওই মাসের কাজকর্মের যাবতীয় পরিকল্পনা ঠিক করা হয় ৷ নির্বাচনী আবহেও পুরাতন মালদা পুরসভায় এপ্রিল মাসে সেই বিওসি বৈঠক বসেছে ৷
কিন্তু, ইংরেজবাজার পুরসভায় সেই বৈঠক হয়নি ৷ পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, কোনও কারণে যদি একটা মাসে বোর্ড অফ কাউন্সিলদের বৈঠক না-করা যায়, তাহলে পরের মাসে সেই বৈঠকের আয়োজন করা যেতে পারে ৷ আর এ কথা বলছেন খোদ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷
তিনি বলছেন, "আমরা মার্চ মাসে বিওসি মিটিং করেছিলাম ৷ কিন্তু, ভোটের জন্য এপ্রিল মাসে সেই মিটিং করতে পারিনি ৷ তবে, এপ্রিলের মিটিং মে মাসেও করা যেতে পারে ৷ ভোটপর্ব মিটে গেলেই আমরা দ্রুত এপ্রিলের বিওসি মিটিং করে নেব ৷ আসলে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পুরসভার সব কাউন্সিলরই নিজেদের দলের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন ৷ তাঁদের অনেককে প্রচারের কাজে জেলার বাইরেও যেতে হয়েছে ৷ নির্বাচনের ব্যস্ততার জন্য এপ্রিলের বিওসি মিটিং এখনও করা যায়নি ৷"
তাহলে কী মে মাসে পুরসভায় দু’বার বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের বৈঠক হবে ? পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়ালের বক্তব্য, "তাতে তো কোনও সমস্যা নেই ৷ মে মাসের প্রথমদিকে এপ্রিলের মিটিং করে মাসের শেষের দিকে এই মাসের মিটিং করা যেতেই পারে ৷"
কিন্তু, পুর আইন অনুযায়ী কোনও মাসের প্রথমেই সেই মাসের বিওসি মিটিং হওয়ার কথা ৷ কারণ, ওই বৈঠকেই সেই মাসের কাজকর্মের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয় ৷ সেক্ষেত্রে মাসের শেষে বিওসি মিটিং-এর গুরুত্ব কতটা ? ভাইস চেয়ারপার্সন অবশ্য এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেননি ৷
ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা, বিজেপি কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি এবার ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের পদ্ম শিবিরের প্রার্থী ৷ এ দিন তাঁকে ফোনেও পাওয়া যায়নি ৷ তবে, পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর কৃষ্ণা নাথ বলছেন, "মার্চ মাসে বিওসি মিটিং সঠিক সময়েই হয়েছে ৷ কিন্তু, এপ্রিলের মিটিং এখনও কেন করা হয়নি, তা আমাদের জানা নেই ৷ কবে সেই মিটিং হবে, সেটাও আমাদের অজানা ৷"