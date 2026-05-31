চাপের মুখে 'কাটমানি' ফেরাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা ! তালিকা ধরে দেওয়া হল টাকা

চাপের মুখে 'কাটমানি' ফেরাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা ! তালিকা ধরে দেওয়া হল টাকা
আবাস যোজনা, জমি বিক্রি-সহ নানা অজুহাতে গ্রামবাসীদের থেকে টাকা তোলার অভিযোগ ৷ ভয় দেখিয়েও টাকা নেওয়ার অভিযোগ একাংশের ৷
Published : May 31, 2026 at 2:10 PM IST
মাথাভাঙা, 31 মে: অভিযোগ ছিল, বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাতে কাটমানি তুলেছিলেন তৃণমূলের নেতারা ৷ রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হতেই এবার সেই 'কাটমানি' ফেরানোর হিড়িক কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-1 নম্বর ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি এলাকায় ৷ সেখানকার স্কুল মাঠে সবার সামনে 'কাটমানি' ফেরালেন তৃণমূলের নেতারা ৷
অভিযোগ, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে ওই এলাকায় জমি বিক্রি, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলা-সহ বিভিন্ন সময়ে ভয় দেখিয়ে বহু মানুষের থেকে বিপুল পরিমাণে কাটমানি তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ এই অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের পাশাপাশি এলাকা ছাড়া হয়েছিলেন অভিযুক্ত ওই পঞ্চায়েত সদস্য এবং তৃণমূল নেতারা ৷
তবে, বাড়ি ছাড়া হলেও টাকা ফেরানোর দাবিতে মাথাভাঙায় তৃণমূল নেতাদের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল স্থানীয়রা ৷ সেই ঘটনায় চাপে পড়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা সাধারণ মানুষের কাছে নেওয়া 'কাটমানি' ফেরাতে শুরু করেছেন বলে দাবি ৷ সেই মতো মাথাভাঙা-1 নম্বর ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি এলাকার স্কুল মাঠে তৃণমূলের বুথ সভাপতি তপন দে নিজে কয়েকজনের টাকা ফেরালেন এ দিন ৷
তৃণমূলের বুথ সভাপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার তৃণমূল নেতা বাবাই বর্মনের বাবা ৷ বর্তমানে বাবাই বর্মন বাড়ি ছাড়া থাকলেও, তাঁর বাবা ছেলের অনুপস্থিতিতে লোকজনের থেকে নেওয়া টাকা ফেরালেন ৷ সুদীপ দাস নামে এক ব্যক্তি বলেন, "জমির সমস্যার মীমাংসা করার নামে আমার কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছিল ৷ কিন্তু, কোনও কাজ হয়নি ৷ আমি সম্প্রতি জানতে পারি তৃণমূল নেতারা টাকা ফেরাচ্ছেন, তাই নিজের নাম লেখিয়েছিলাম ৷ আজকে টাকা ফেরত পেলাম ৷"
অভিযোগ, বিজেপি করার জন্য টাকা তোলা হয়েছিল মিঠুন বর্মন এবং নিখিল বর্মনের থেকেও ৷ তাঁরাও এ দিন কিছু টাকা ফেরত পেয়েছেন বলে দাবি করলেন ৷ এই টাকা ফেরানোর বিষয়ে প্রথমে কোনও কথা বলতে চাননি তৃণমূলের বুথ সভাপতি তপন দে ৷ পরে কাটমানি ফেরানোর বিষয়টি মেনে নেন তিনি ৷ তবে, নিজে টাকা নিয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে কোনও কথা বলেননি ৷
এ নিয়ে বিজেপি নেতা সুরেন্দ্র বর্মন বলেন, "এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য-সহ কয়েকজন তৃণমূল নেতা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রায় 80 লক্ষ টাকা তুলেছিলেন, এমনটাই হিসাব পাওয়া গেছে ৷ তবে, পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত না-থাকলেও দু-একজন তৃণমূল নেতা উপস্থিত থেকে কয়েকজনকে টাকা ফেরালেন ৷ বাকিদের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও, তারা উপস্থিত ছিলেন না ৷ এরপর সাধারণ মানুষই তাঁদের প্রাপ্য বুঝে নেবেন ৷"