বাগদায় বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা ! আক্রান্ত পুলিশও

বাগদায় বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা ! আক্রান্ত পুলিশও
Published : May 10, 2026 at 3:11 PM IST
বাগদা, 10 মে: ভোট মিটেছে, ফলও বেরিয়েছে । কিন্তু উত্তাপ কমেনি । বরং শনিবার রাতে উত্তর 24 পরগনার বাগদার পাথুরিয়ায় বিজয় মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এলাকা । অভিযোগ, বিজেপির বিজয় মিছিল থেকেই আচমকা বেরিয়ে এসে একদল দুষ্কৃতী তৃণমূল নেতার বাড়িতে চড়াও হয় । শুরু হয় বেপরোয়া ভাঙচুর । বাদ যায়নি মহিলারাও । গোলমাল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন পুলিশ কর্মীও। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় ।
আক্রান্ত তৃণমূল নেতার নাম মিহির বিশ্বাস । তিনি বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য ও এলাকার পরিচিত তৃণমূল মুখ । অভিযোগ, শনিবার সন্ধের পরে পাথুরিয়া এলাকায় বিজেপির একটি বিজয় মিছিল যাচ্ছিল । ঢাক, বাজি, আবির আর স্লোগানে তখন সরগরম গোটা এলাকা । সেই মিছিল মিহিরবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছতেই আচমকা পরিস্থিতি বদলে যায় ।
স্থানীয়দের দাবি, মিছিল থেকে কয়েকজন যুবক আচমকা বেরিয়ে এসে মিহিরবাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়েন । দরজা ভেঙে শুরু হয় তাণ্ডব । চেয়ার, টেবিল, আলমারি থেকে শুরু করে ঘরের একাধিক আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয় । বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চারচাকা গাড়িটিও রেহাই পায়নি । লাঠি ও রড দিয়ে সেটিও ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় ।
সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না মিহির বিশ্বাস । বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী শিখারানি বিশ্বাস, বৃদ্ধা শাশুড়ি এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা । অভিযোগ, তাঁদেরও মারধর করা হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে আক্রান্ত হন এক পুলিশ কর্মীও ।
কাঁদতে কাঁদতে মিহিরবাবুর স্ত্রী শিখারানি বিশ্বাস বলেন, "রাস্তা দিয়ে বিজেপির বিজয় মিছিল যাচ্ছিল । হঠাৎ ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে । সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে । আলমারি ভেঙে সোনার গয়নাও নিয়ে গিয়েছে । আমার স্বামী তৃণমূল করেন বলেই ওঁকে টার্গেট করা হয়েছে । ওঁকে মারার উদ্দেশ্য নিয়েই হামলা চালানো হয়েছিল ।"
মিহিরবাবুর বৌদি গীতারানি বিশ্বাসের অভিযোগ, "আমার দেওরকে না পেয়ে বাড়ির মহিলাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে । আমার বৃদ্ধা শাশুড়িকেও মারধর করা হয়েছে । এমন আতঙ্ক কোনও দিন দেখিনি ।"
ঘটনার পর রাতেই এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট । পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । বাগদার নবনির্বাচিত বিধায়ক সোমা ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি । হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেরও কোনও উত্তর মেলেনি ।
এ ব্য়াপারে বিজেপির বাগদা তিন নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক তাপসচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, "আমাদের দলের কেউ এই ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত নয় । ভোটের ফল ঘোষণার পরে যাঁরা তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আমাদের দলে ভিড় করার চেষ্টা করছেন, তাঁরাই এই সব করছে । ওরা আমাদের দলের কেউ না । পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছি ।"