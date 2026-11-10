নন্দীগ্রামের শহিদ বেদিতে গেরুয়া রং, স্মরণ শুধু ফেসবুকে ! দলকে আত্মসমালোচনার 'পরামর্শ' কুণালের

নন্দীগ্রামের শহিদ বেদিতে গেরুয়া রং, স্মরণ শুধু ফেসবুকে ! দলকে আত্মসমালোচনার 'পরামর্শ' কুণালের
Nandigram: 'অপারেশন সূর্যোদয়'-এর 19 বছর পূর্তিতে শহিদ স্মরণে দেখা গেল না তৃণমূলের কোনও পরিচিত মুখকে । দলের একাংশের স্মরণ সীমাবদ্ধ রইল সমাজমাধ্যমের পোস্টে ।
Published : November 10, 2026 at 7:15 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: যে নন্দীগ্রামের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে 2011 সালের রাজনৈতিক পালাবদলের অন্যতম প্রধান অনুঘটক, দেড় দশক পরে সেই নন্দীগ্রামেই তৃণমূলের সাংগঠনিক উপস্থিতি নিয়ে উঠল প্রশ্ন । 'অপারেশন সূর্যোদয়'-এর 19 বছর পূর্তিতে শহিদ স্মরণে দেখা গেল না তৃণমূলের কোনও পরিচিত মুখকে ।
অন্যদিকে, শহিদ বেদির গায়ে গেরুয়া রং ! দলের একাংশের স্মরণ সীমাবদ্ধ রইল সমাজমাধ্যমের পোস্টে । এই পরিস্থিতিতেই সরব হলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ফেসবুকে স্মরণ করে দায় সারলে চলবে না, বরং দলের ব্যর্থতা নিয়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে ।
প্রশ্ন দলের ভূমিকা নিয়েও
নন্দীগ্রাম আন্দোলন শুধু জমি রক্ষার লড়াই ছিল না, রাজ্যের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ও । সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তীব্র হয়েছিল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন ক্রমে রাজ্য রাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয় । কিন্তু সেই আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত নন্দীগ্রামেই আজ তৃণমূলের সাংগঠনিক উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।
'অপারেশন সূর্যোদয়'-এর 19 বছর পূর্তিতে শহিদদের স্মরণে দলের নেতা-কর্মীদের অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন কুণাল । তাঁর বক্তব্য, নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই আন্দোলনে দলের বহু নেতা-কর্মী পথে নেমেছিলেন । অথচ আজ শহিদবেদিতে তৃণমূলের উপস্থিতি চোখে পড়ছে না । প্রতি বছর দল শহিদ দিবস পালন করে, তা হলে নন্দীগ্রামে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে নেতা-কর্মীদের দেখা গেল না কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি ।
'মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়'
দলের একাংশের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন কুণাল । তাঁর মতে, শহিদ দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করাই যথেষ্ট নয় । রাজনৈতিক আন্দোলনের স্মৃতি ধরে রাখতে হলে মাঠে থাকতে হয়, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয় । নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কোথায়, তা খুঁজে বের করা জরুরি ।
কুণালের কথায়, একটি নির্বাচনে পরাজয়ের পর দলের কী অবস্থা হয়েছে, তার উত্তর খুঁজতে হবে । সুযোগ পেলে শীর্ষ নেতৃত্বের সামনেও তিনি এই প্রশ্ন তুলবেন । তাঁর এই মন্তব্যকে দলের অন্দরে আত্মসমালোচনার দাবি হিসাবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল ।
পূর্ব মেদিনীপুরে সংগঠন নিয়েও ক্ষোভ
পূর্ব মেদিনীপুরে নিজের সাংগঠনিক ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছেন কুণাল । তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁকে জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । সেই সময় তিনি এলাকায় পড়ে থেকে সংগঠনের কাজ করেছিলেন এবং তার ফলও পাওয়া গিয়েছিল । কিন্তু পরবর্তী সময়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের বড় নেতারা জেলায় গেলেও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেননি ।
দলের অনুগত সৈনিক হওয়া মানে সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেওয়া নয়, এই বার্তাও দিয়েছেন তিনি । কুণালের বক্তব্য, দলের সঙ্গে রয়েছেন বলেই যন্ত্রের মতো সব সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে, এমন নয় । তাঁরও নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত, বিরক্তি এবং প্রশ্ন রয়েছে । সেই প্রশ্ন প্রকাশ্যে আনার অধিকারও তাঁর আছে ।
বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির কারণ
পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির পিছনে তৃণমূলের সাংগঠনিক ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন কুণাল । শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে তাঁর বক্তব্য, শুভেন্দু ঠিক না ভুল, তা আলাদা বিষয় । কিন্তু তিনি আগ্রাসী সংগঠন নিয়ে মাঠে নেমেছেন । তার মোকাবিলায় তৃণমূল কী করেছে, সেটাও পর্যালোচনা করা দরকার ।
জেলায় কাদের পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা কীভাবে সংগঠন পরিচালনা করেছেন, কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ কতটা ছিল- এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দাবি জানিয়েছেন তিনি । তাঁর মতে, শুধু শীর্ষ নেতাদের নির্দেশ বা নির্বাচনের আগে প্রচার চালালেই সংগঠন মজবুত হয় না । তার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত মাঠে থাকা এবং স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা ।
'সেবাশ্রয়' নিয়েও বিঁধলেন কুণাল
নির্বাচনের আগে দলের কর্মসূচি নিয়েও সমালোচনা করেছেন কুণাল । বিশেষ করে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিকে ঘিরে প্রচারের বহর নিয়ে তাঁর আপত্তি রয়েছে । তাঁর অভিযোগ, মাটির বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই না করেই কর্মসূচি নিয়ে অতিরিক্ত প্রচার করা হয়েছিল । সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর বদলে দলের একাংশ যেন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং প্রচারেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল । এই ধরনের কর্মসূচির দায়িত্ব যাঁদের হাতে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য শুধু নির্বাচন কমিশন বা বাইরের শক্তিকে দায়ী করে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানো যায় না বলেও মনে করেন কুণাল । পূর্ব মেদিনীপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় বিজেপি কীভাবে জমি শক্ত করল, তার পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা দলের ভিতরেই হওয়া প্রয়োজন ।
অভিষেককে জানিয়েও সাড়া মেলেনি
দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তিনি এই বিষয়গুলি জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন কুণাল । তবে তাঁর অভিযোগ, সেখান থেকে কোনও সদর্থক সাড়া পাননি । নন্দীগ্রামে শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য দল থেকেও তাঁকে কেউ বলেননি । শেষ পর্যন্ত নিজের উদ্যোগেই সাংসদ দোলা সেনকে পাশে নিয়ে কর্মসূচি সম্পন্ন করেন তিনি ।
নন্দীগ্রামের শহিদবেদীতে গেরুয়া রং, শহিদ স্মরণে তৃণমূলের অনুপস্থিতি এবং তার পরেই কুণাল ঘোষের এই প্রকাশ্য আত্মসমালোচনার ডাক, সব মিলিয়ে তৃণমূলের অন্দরের অস্বস্তি আরও প্রকাশ্যে এল । একদা যে নন্দীগ্রাম তৃণমূলের রাজনৈতিক উত্থানের প্রতীক ছিল, সেখানে দলের বর্তমান অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, তা মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।