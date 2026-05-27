সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার

সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার
সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সমস্ত পদ ছাড়লেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ শুভেন্দুর বৈঠকের পরই বারাসতের সাংসদের পদত্যাগে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
Published : May 27, 2026 at 3:00 PM IST
কলকাতা, 27 মে: রাজ্য রাজনীতিতে অব্যাহত দলবদলের জল্পনা এবং শাসক-বিরোধী সমীকরণের দ্রুত পটপরিবর্তন। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ফের বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বারাসতের দীর্ঘদিনের সাংসদ তথা বর্ষীয়ান নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে একটি বিস্তারিত চিঠি দিয়ে তিনি নিজের পদত্যাগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেস যখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে রীতিমতো দিশেহারা এবং দলের অন্দরে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে, ঠিক সেই সময়েই দলের অন্যতম প্রথম সারির নেত্রীর এই গণ-ইস্তফা রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এই ঘটনা ঘাসফুল শিবিরের কাছে যে এক বিরাট বড় ধাক্কা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই পদত্যাগের নেপথ্যে সদ্য সমাপ্ত একটি প্রশাসনিক বৈঠকের গভীর প্রভাব রয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। গতকালই কল্যাণীতে রাজ্যের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দলের অঘোষিত ও মৌখিক নিষেধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই বারাসতের সাংসদ সেই বৈঠকে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, বৈঠক শেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি জানান, কাকলি ঘোষ দস্তিদার তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন যে, তিনি এতদিনে স্বাধীনতা পেলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তৃণমূলের সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকে সাংসদের এই ইস্তফা রাজনৈতিক মহলে দলবদলের প্রবল জল্পনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ঘাসফুল শিবিরের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে হয়তো খুব দ্রুতই নয়া শাসক দলের হাত ধরতে চলেছেন তিনি।
দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই সংঘাত অবশ্য একদিনে তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই দলের অন্দরে তাঁর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। গত রবিবারই তিনি বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে নিজের এলাকায় দলের চরম বিপর্যয়ের ও খারাপ ফলের নৈতিক দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েই তিনি পদ ছাড়ছেন।
তবে পদত্যাগের পাশাপাশি দলের ভোট কৌশলী বা পরামর্শদাতা সংস্থা 'আইপ্যাক' (I-PAC)-এর ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রকাশ্যেই একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। সংস্থার কাজের ধরন এবং জেলার পুরনো নেতাদের ওপর তাঁদের খবরদারি নিয়ে নিজের তীব্র অসন্তোষ গোপন রাখেননি সাংসদ। কিন্তু কাকলির সেই পদত্যাগের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাতেই সংঘাতের পারদ চরমে পৌঁছায়। তাঁর ক্ষোভ প্রশমনের কোনও চেষ্টা না করেই, ইস্তফা দেওয়ার ঠিক পরের দিনই দল তা দ্রুত গ্রহণ করে নেয়। শুধু তাই নয়, তড়িঘড়ি তাপস চট্টোপাধ্যায়কে বারাসত সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতির দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্লেষকদের মতে, দলের এই পদক্ষেপে কাকলি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে সংগঠনে তাঁর গুরুত্ব আর আগের মতো নেই।
সাংগঠনিক রদবদলের পাশাপাশি সংসদীয় রাজনীতিতেও তাঁর সম্মানহানি হয়েছিল বলে মনে করেন তাঁর অনুগামীরা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে বর্ষীয়ান নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সেই সম্মানজনক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, বিধানসভা ভোটে দলের শোচনীয় বিপর্যয়ের পরই সমীকরণ বদলে যায়। কাকলিকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে ফের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর পুরনো দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। সূত্র মারফত খবর, মূলত এই রদবদলের পর থেকেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব দ্রুত বাড়তে শুরু করেছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি এই গণ-ইস্তফা।
সাংসদ পদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন বারাসতের সাংসদ। শুধু তাই নয়, দলের অন্যতম মেগা প্রজেক্ট ‘বঙ্গ জননী’ কর্মসূচির দায়িত্বও তাঁর কাঁধেই ন্যস্ত ছিল। রাজ্যজুড়ে মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। দলীয় সূত্রে খবর, সুব্রত বক্সিকে পাঠানো পদত্যাগপত্রে কাকলি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এই সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন এবং কোনোভাবেই আর এই পদগুলি পালন করতে পারবেন না।
উত্তর চব্বিশ পরগনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মতো একজন নেত্রীর দলের সব পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে চরম বিড়ম্বনায় ফেলেছে। আগামী দিনে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কী হয় এবং তিনি নতুন কোন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেন, এখন সেদিকেই কৌতূহলী নজর গোটা রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহলের।