তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার গোঘাটে

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার গোঘাটে
বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের ৷ পালটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ পুরশুড়ার জয়ী বিজেপি প্রার্থীর ৷
Published : May 10, 2026 at 3:14 PM IST
গোঘাট, 10 মে: তৃণমূল নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা হুগলির গোঘাটের কোটা নকুন্ডা এলাকায় ৷ রবিবার সকালে তৃণমূলের পার্টি অফিসের পিছন থেকে সহদেব বাগ নামে ওই তৃণমূল নেতার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷ তিনি নকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য চায়না বাগের স্বামী ৷ শনিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি ৷ এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে সরব হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ যদিও, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুরশুড়ার বিজেপির জয়ী প্রার্থী বিমান ঘোষ ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না নকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্য চায়না বাগের স্বামী সহদেব বাগকে ৷ রবিবার সকালে এলাকার পার্টি অফিসের পিছনে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি ৷ সেখানেই তিনি সহদেবের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন ৷ এরপরেই দাবানলের মতো এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷ স্থানীয়রা তৃণমূলের পার্টি অফিস ও সহদেব বাগের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন ৷
এরপর গোঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে ৷ সহদেব বাগের দেহ উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় ৷ তৃণমূল নেতার মৃত্যু প্রসঙ্গে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ তবে, দেহে কী থেকে আঘাত লেগেছে বা কেউ মেরেছে কি না, তা ময়নাতদন্তের পর বোঝা যাবে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷"
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতা শশাঙ্ক ধর অভিযোগ করেছেন, "সহদেবকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গেছিল ৷ তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি ৷ বিজেপির হাত রয়েছে এর পিছনে ৷ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে ৷ ওঁর স্ত্রী এখানকার পঞ্চায়েতের সদস্য ৷"
যদিও তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে বিজেপির যোগ নেই বলে দাবি করেছেন পুরশুড়া বিধানসভায় বিজেপির জয়ী প্রার্থী বিমান ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে এখন ৷ আমি পুলিশের কাছেও আবেদন করব, যে বা যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৷ বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা পুরোপুরিভাবে গঠন হলে রাজ্যে এই দুর্বৃত্তদের কোনও জায়গা হবে না ৷"