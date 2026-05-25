সল্টলেকে 'তোলাবাজ' তৃণমূল নেতাকে গণধোলাই! বিজেপি বিধায়কের সামনেই উত্তেজনা

সল্টলেকে 'তোলাবাজ' তৃণমূল নেতাকে গণধোলাই! বিজেপি বিধায়কের সামনেই উত্তেজনা
অভিযোগ, জোর করে টাকা আদায় এবং দোকান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নিয়েছেন কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা চন্দন ভট্টাচার্য ।
Published : May 25, 2026 at 4:53 PM IST
সল্টলেক, 25 মে: তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল সল্টলেকের সিএ মার্কেট চত্বরে । ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় এবং দোকান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক কাউন্সিলর-ঘনিষ্ঠ স্থানীয় তৃণমূল নেতা চন্দন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র বাদানুবাদের মধ্যেই ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের একাংশ রাস্তাতেই তাঁকে ঘিরে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সল্টলেকের সিএ মার্কেট পরিদর্শনে যান বিধাননগর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । সেই সময়ই উপস্থিত ব্যবসায়ীরা বিধায়কের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন । তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তুলছিলেন চন্দন ভট্টাচার্য । শুধু তাই নয়, মার্কেটে দোকান পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে ।
ব্যবসায়ীদের একাংশ সরাসরি বিধায়কের কাছেই অভিযোগ জানান । এরপরই শারদ্বত মুখোপাধ্যায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠান বলে স্থানীয়দের দাবি । কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হন চন্দন ভট্টাচার্য । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা চন্দ্ন ভট্টাচার্য ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অস্বীকার করতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।ক্ষোভে ফেটে পড়েন ব্যবসায়ীদের একাংশ । মুহূর্তের মধ্যে চন্দন ভট্টাচার্যকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু হয় বলে অভিযোগ । সিএ মার্কেট চত্বরে তখন কার্যত চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় । পরে মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মীরা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে অভিযুক্ত নেতাকে উদ্ধার করেন এবং তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানায় নিয়ে যান ।
ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । সিএ মার্কেট চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । অভিযোগকারীদের বক্তব্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যদিও এই ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির বহু অভিযোগ এসেছে ৷ সবটাই পুলিশকে জানানো হয়েছে ৷ পুলিশ অভিযোগ খতিয়ে দেখছে ৷