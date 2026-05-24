18 লক্ষ টাকার প্রতারণা ! গ্রেফতার সস্ত্রীক তৃণমূল নেতা, জনরোষে ভাঙচুর বাড়ি-গাড়ি
ময়নাগুড়িতে তীব্র উত্তেজনা, এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুরনো মহিলা আবগারি আধিকারিক হেনস্তার অভিযোগও ফের সামনে।
Published : May 24, 2026 at 5:41 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 মে: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ধৃত তৃণমূল নেতা পাপন চাকলাদার এবং তাঁর স্ত্রীকে আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানাল পুলিশ । অভিযুক্তের স্ত্রী পেশায় নার্স । 18 লক্ষ টাকার প্রতারণার মামলায় এই গ্রেফতারিকে ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন পাপন চাকলাদার । তাঁর বিরুদ্ধে জমি দখল, রাস্তার উপর গাড়ি আটকে তোলাবাজি, আর্থিক প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল । অভিযোগ, এতদিন রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলেই দাবি স্থানীয়দের । শনিবার রাতে ময়নাগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পাপন চাকলাদারের বাড়িতে পৌঁছয় পুলিশ । সেখান থেকেই তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয় ।
তবে গ্রেফতারের আগেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র ক্ষোভ । অভিযোগ, বিক্ষুব্ধ জনতা পাপন চাকলাদারের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় । এমনকি ময়নাগুড়ি থানার এক ভিলেজ পুলিশের বাড়িতেও হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিপুল পুলিশ বাহিনী ।
এদিকে, 2021 সালের জুলাই মাসে জলপাইগুড়ির তৎকালীন ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টরকে হেনস্থার ঘটনাও ফের সামনে এসেছে । অভিযোগ, ওই বছরের 15 জুলাই রাতে 31 নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চলাকালীন ওই মহিলা আধিকারিককে ঘিরে ধরে হেনস্থা করা হয় । তাঁর গাড়ির চালককেও তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে । প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলেছিল হুমকি, গালিগালাজ ও হেনস্থা । পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে ।
সেই ঘটনায় পাপন চাকলাদার-সহ মোট 8 জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ময়নাগুড়ি থানায় । কিন্তু অভিযোগ, তৎকালীন শাসকদলের প্রভাবের কারণে তদন্ত এগোয়নি । গ্রেফতার তো দূরে থাক, ওই মামলায় সেই সময় পুলিশ তৃণমূল নেতা পাপনকে জিজ্ঞাসাবাদও করেনি বলে অভিযোগ ৷
জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতারণার অভিযোগে পাপন চাকলাদার ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
