ETV Bharat / politics

18 লক্ষ টাকার প্রতারণা ! গ্রেফতার সস্ত্রীক তৃণমূল নেতা, জনরোষে ভাঙচুর বাড়ি-গাড়ি

ময়নাগুড়িতে তীব্র উত্তেজনা, এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুরনো মহিলা আবগারি আধিকারিক হেনস্তার অভিযোগও ফের সামনে।

tmc
ধৃত তৃণমূল নেতা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 24 মে: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ধৃত তৃণমূল নেতা পাপন চাকলাদার এবং তাঁর স্ত্রীকে আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানাল পুলিশ । অভিযুক্তের স্ত্রী পেশায় নার্স । 18 লক্ষ টাকার প্রতারণার মামলায় এই গ্রেফতারিকে ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন পাপন চাকলাদার । তাঁর বিরুদ্ধে জমি দখল, রাস্তার উপর গাড়ি আটকে তোলাবাজি, আর্থিক প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল । অভিযোগ, এতদিন রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ ।

tmc
তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভাঙচুর (নিজস্ব চিত্র)

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলেই দাবি স্থানীয়দের । শনিবার রাতে ময়নাগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পাপন চাকলাদারের বাড়িতে পৌঁছয় পুলিশ । সেখান থেকেই তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয় ।

তবে গ্রেফতারের আগেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র ক্ষোভ । অভিযোগ, বিক্ষুব্ধ জনতা পাপন চাকলাদারের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় । এমনকি ময়নাগুড়ি থানার এক ভিলেজ পুলিশের বাড়িতেও হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিপুল পুলিশ বাহিনী ।

এদিকে, 2021 সালের জুলাই মাসে জলপাইগুড়ির তৎকালীন ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টরকে হেনস্থার ঘটনাও ফের সামনে এসেছে । অভিযোগ, ওই বছরের 15 জুলাই রাতে 31 নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চলাকালীন ওই মহিলা আধিকারিককে ঘিরে ধরে হেনস্থা করা হয় । তাঁর গাড়ির চালককেও তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে । প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলেছিল হুমকি, গালিগালাজ ও হেনস্থা । পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে ।

সেই ঘটনায় পাপন চাকলাদার-সহ মোট 8 জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ময়নাগুড়ি থানায় । কিন্তু অভিযোগ, তৎকালীন শাসকদলের প্রভাবের কারণে তদন্ত এগোয়নি । গ্রেফতার তো দূরে থাক, ওই মামলায় সেই সময় পুলিশ তৃণমূল নেতা পাপনকে জিজ্ঞাসাবাদও করেনি বলে অভিযোগ ৷

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতারণার অভিযোগে পাপন চাকলাদার ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

আরও পড়ুন:

  • রবি-সকালে শহরে বুলডোজার অভিযান ! ভাঙছে সোনা পাপ্পু-রাজু নস্করদের বেআইনি নির্মাণ
  • জাহাঙ্গিরের টিম ঘর ভেঙেছিল ! আট বছর পর ফলতায় পদ্ম ফুটতেই 'প্রতিজ্ঞা' ভাঙলেন বিজেপি নেতা

TAGGED:

TMC LEADER ARRESTED
CHEATING
প্রতারণা
TMC VS BJP
MAYNAGURI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.