হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল নেতার ভেড়িতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আশ্রয় ! পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা

হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল নেতার ভেড়িতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আশ্রয় ! পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা
ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ৷ পরিচিত এক ব্যক্তিকে ভুয়ো বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : May 16, 2026 at 4:24 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ (উত্তর 24 পরগনা), 16 মে: তৃণমূল নেতার ভেড়িতে আত্মগোপন করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ! শহিদুল গাজি নামে ওই বাংলাদেশিকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার 10 নম্বর স্যান্ডেল বিল এলাকায় ৷ শুক্রবার রাতে অভিযুক্ত ওই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে ৷ অভিযোগ, 2007 সালে সীমান্ত পেরিয়ে হিঙ্গলগঞ্জে আসেন অভিযুক্ত শহিদুল ৷ অভিযোগ, সেখানে তাঁকে আশ্রয় দেয় তৃণমূলের পঞ্চায়েতের সদস্য জয়নাল আবেদিন ৷
পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে সাংবাদিকদের সামনে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শহিদুল গাজি বলেন, "2007 সালে সামীন্ত পেরিয়ে এখানে আসি ৷ তখন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জয়নাল আবেদিন আমাকে আশ্রয় দেন ৷ একটা ছবি নিয়েছিল ৷ তারপর ভোটার কার্ড তৈরি করে দিয়েছিল ৷ জয়নাল ওঁর পরিচিত গোলাম গাজিকে আমার বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করিয়েছিল ৷ পরে আমি আধার কার্ড তৈরি করাই ৷"
এই ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা জয়নাল আবেদিন ও তাঁর পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন ৷ পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ৷ এ নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল বলেছেন, "গতকাল রাতেই আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আদালতে পাঠানো হয়েছে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ৷"
শহিদুল আরও জানিয়েছেন, প্রথমে তিনি 10 নম্বর স্যান্ডেলের বিল এলাকায় জয়নালের মাছের ভেড়িতে কাজ করতেন ৷ সেখানেই থাকতেন ৷ পরবর্তীতে 11 নম্বর স্যান্ডেল বিল এলাকায় চলে আসেন ৷ হিঙ্গলগঞ্জে তিনি বিয়েও করেছেন ৷ তাঁর স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে ৷ শহিদুল বলেন, "এখানে আমার বউ-বাচ্চা সবাই আছে ৷ বর্ডারে কড়াকড়ির জন্য যেতে পারছিলাম না ৷ পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই ওদের নিয়ে একেবারে বাংলাদেশে ফিরে যাব ৷ আর ফিরব না ৷"
স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ, এই বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে তারা এর আগে বহুবার হিঙ্গলগঞ্জ থানাকে জানিয়েছে ৷ তবে, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷ অবশেষে শনিবার রাতে বাসিন্দারাই তাঁকে আটকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ৷ এই বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী আনন্দ সরকার বলেন, "খোঁজখবর নিতে হবে ৷ খোঁজখবর না-নিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব কীভাবে ? খোঁজখবর নিয়ে বলতে পারব ৷"
এই নিয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "এখন রাজ্যে বিজেপির সরকার কাজ করছে ৷ তাই যেসব তৃণমূল নেতারা এখনও অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় ও মদত দিচ্ছে, তারা সাবধান হয়ে যাক ৷ পুলিশও এখন আর দলদাস নয় ৷ তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে ৷ তাই যাঁরা অনুপ্রবেশে মদত দেবে, তাদের ধরে ধরে জেলে ঢোকানো হবে ৷"