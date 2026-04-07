বসিরহাটে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নের মিছিলে থাকার 'শাস্তি', বাবা-ছেলেকে মারধর তৃণমূল নেতার !

বসিরহাটে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নের মিছিলে থাকার 'শাস্তি', বাবা-ছেলেকে মারধর তৃণমূল নেতার !
নির্বাচন কমিশনে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের ৷ অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই বলে পালটা দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের ৷
Published : April 7, 2026 at 5:35 PM IST
বসিরহাট, 7 এপ্রিল: বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন পেশের মিছিলে হাঁটায় এক যুবককে মারধরের অভিযোগ ৷ ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হলেন বৃদ্ধ বাবাও ৷ ঘটনায় তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী এবং তাঁর আহত বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার ইটিন্ডা দাসপাড়া এলাকার 56 নম্বর বুথে ৷
ঘটনায় আহত হয়েছেন বিজেপি কর্মী তারক দাস এবং তাঁর বাবা প্রফুল্ল দাস ৷ আহত অবস্থায় বৃদ্ধ প্রফুল্ল দাসকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ তাঁর মাথায় চোট লেগেছে ৷ এই ঘটনায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য দুলাল দাসের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
ঘটনার সূত্রপাত সোমবার, যখন বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় বিশাল মিছিল করে মনোনয়নপত্র পেশ করতে যান ৷ সেই মিছিলে হেঁটেছিলেন 56 নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী তারক দাস ৷ মনোনয়ন দাখিলের পর্ব শেষ হওয়ার পর তারক বাড়ি ফিরে যান ৷ অভিযোগ, রাতে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য দুলাল দাসের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালায় ৷ তারককে বেধড়ক মারধর শুরু করলে, বৃদ্ধ বাবা প্রফুল্ল দাস ছেলেকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ৷
অভিযোগ, তখন প্রফুল্ল দাসকেও রেয়াত করেনি অভিযুক্তরা ৷ তাঁকে লাঠি ও রড দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয় ৷ ঘটনায় মাথা ফেটে যায় তাঁর ৷ প্রফুল্ল দাসের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় প্রফুল্ল দাস ও তাঁর ছেলে তারক দাসকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তারককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, প্রফুল্ল দাসকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷
ঝামেলার পর এলাকায় পৌঁছায় বসিরহাট থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ এ নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল বলেন, "এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ অভিযুক্তদের দ্রুত চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন ৷"
বিজেপি কর্মী এবং তাঁর বাবাকে মারধরের খবর পেয়ে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পৌঁছান বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি হাসপাতালে গিয়ে তারক এবং তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করেন ৷ প্রফুল্ল দাস বলেন, "ছেলেকে মারছিল দুলাল দাস ৷ ওখানে গন্ডগোল করছিল ৷ ও তৃণমূলের মেম্বার ৷"
এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপি প্রার্থী শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গণতান্ত্রিক দেশে নিজের পছন্দের দলের মিছিলে যাওয়া কি অপরাধ ? স্রেফ বিজেপি করার কারণেই এই বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে ৷ আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাব ৷ থানাতেও লিখিত অভিযোগ জানানো হবে ৷"
অন্যদিকে, বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তিনি বলেন, "অভিযোগ হতেই পারে, তবে তার সত্যতা প্রমাণের ব্যাপার আছে ৷ আপনারা বললেন, শুনলাম ৷ কিন্তু, আমাদের কাছে এ ধরনের কোনও তথ্য় নেই ৷"