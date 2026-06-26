অন্য ব্যক্তিকে বাবা সাজিয়ে রেশনের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় চন্দ্রকোনার তৃণমূল নেতা

অন্য ব্যক্তিকে বাবা সাজিয়ে রেশনের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় চন্দ্রকোনার তৃণমূল নেতা
আয়ুষ্মান ভারতের ফর্মে ফোন নম্বর থেকে প্রতারণার পর্দা ফাঁস ৷ প্রতারিত সুকুমার ঘোষের পরিবারের রেশন কার্ডেও তৃণমূল নেতার মোবাইল নম্বর নথিভুক্তের অভিযোগ ৷
Published : June 26, 2026 at 4:29 PM IST
চন্দ্রকোনা, 25 জুন: নিজের বাবা মারা গিয়েছেন, তাই রেশনের সুবিধা নিতে গ্রামেরই অন্য এক দরিদ্র ব্যক্তিকে বাবা সাজানোর অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷ ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা-1 নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রাম ৷ সেখানকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা দেবাশিস ঘোষের বিরুদ্ধে রেশন কার্ড জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কটাক্ষ, "বাপ চুরি করেছে তৃণমূল নেতা ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবাশিস ঘোষের বাবা দুলাল ঘোষ বেশ কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন ৷ অভিযোগ, তা সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছর ধরে দেবাশিসের রেশন কার্ডে 'হেড অফ দ্য ফ্যামিলি' হিসাবে দেখানো হচ্ছে গ্রামেরই দরিদ্র বাসিন্দা সুকুমার ঘোষের নাম ৷ সুকুমারের পরিবারের দাবি, বিষয়টি তাঁরা কয়েক বছর আগেই রেশন ডিলারকে জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, অভিযুক্ত দেবাশিস ঘোষের এলাকায় দাপট থাকার কারণে তখন কেউ পদক্ষেপ করেনি ৷
সম্প্রতি নারায়ণপুর গ্রামের সব বাড়িতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ফর্ম দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে সুকুমার ঘোষের ফর্মে আধার লিংকের ফোন নম্বর অন্য দেওয়া ছিল ৷ কার নম্বর তা, যাচাই করলে দেখা যায় সেটি দেবাশিস ঘোষের নামে রেজিস্ট্রার রয়েছে ৷ এরপরেই দেবাশিস ঘোষের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ফর্ম যাচাই করা হয় ৷ দেখা যায়, সেখানে দেবাশিসের অভিভাবকের জায়গায় নাম রয়েছে সুকুমার ঘোষের ৷ আর সুকুমার ঘোষের ফর্মে থাকা ফোন নম্বর, দেবাশিসের ফর্মেও রয়েছে ৷
কীভাবে বিষয়টি হল, তা খতিয়ে দেখলে জানা যায় দেবাশিস সুকুমার ঘোষকে নিজের বাবা সাজিয়ে বিনামূল্যে রেশন পরিষেবা নিচ্ছিলেন ৷ এমনকি সুকুমার ঘোষ এবং তাঁর পরিবারের রেশন কার্ডে দেওয়া ফোন নম্বর দেবাশিসের নামে রয়েছে ৷ ফলে সুকুমারের পরিবারকে রেশন নিতে হলে, দেবাশিসের আঙুল ছাপ বা বায়োমেট্রিক দিতে হয় ৷
এ নিয়ে সুকুমারের স্ত্রী মাধবী ঘোষ বলেন, "আমরা 15 বছর ধরে রেশন তুলছি ৷ যখনই রেশন তুলতে হয়, তখন ওই দেবাশিস টিপছাপ দেয় ৷ আর আমি টিপ ছাপ দিলে দেবাশিস চাল পায় ৷ কেন এমনটা হয়, আমি জানি না ৷ ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ৷ বলেছিল, উপর থেকে কোনও গন্ডগোল হয়েছে হয়তো ৷ আমরা অত বুঝি না সরকারি নিয়ম ৷ তাই এটা নিয়ে বেশি ভাবিনি ৷ আর দেবাশিস আমাকে বলেছিল, 'তুমি তো রেশন পাচ্ছো, তাহলে কী সমস্যা' ৷ আমরাও আর কোনও কথা বলিনি ৷ কিন্তু, এখন আয়ুষ্মান ভারতের ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে দেখছি আমাদের সব নথিতে ওঁর ফোন নম্বর বেরোচ্ছে ৷"
এরপরই এলাকাবাসী এবং স্থানীয় বিজেপি নেতা ও কর্মীরা দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয় ৷ তাদের অভিযোগ, অন্য ব্যক্তিকে বাবা সাজিয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করা আদতে চরম দুর্নীতি ৷ যে ঘটনায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে তারা ৷ এই ঘটনায় রেশন ডিলারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ ডিলারের বিরুদ্ধেও কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা ৷ তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি করা হয়েছে ৷ তবে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে রেশন ডিলার ৷ অভিযোগ, ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই এলাকা ছেড়েছেন অভিযুক্ত দেবাশিস ঘোষ ৷ তাঁর ফোনও বন্ধ বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ এই নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন সুকুমার ঘোষের পরিবার ৷
স্থানীয় বিজেপি নেতা সুশীল ডোগরা বলেন, "এই দেবাশিস ঘোষ লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ৷ নারায়ণপুর সমবায় সমিতির সেক্রেটারি ৷ একটি বেসরকারি সংস্থার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ৷ ওঁর অনেক টাকা, অথচ পদবি এক হওয়ার সুযোগে একটি গরিব লোককে নিজের বাবা সাজিয়ে এতদিন ধরে রেশন ব্যবস্থার সুবিধা নিয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে এই রেশন কার্ডের দৌলতে তিনি আরও বাকি সব সুবিধা নিয়েছেন ৷ আমরা চাইছি ওঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক, ওঁকে গ্রেফতার করা হোক ৷"
অভিযোগ নিয়ে রেশন ডিলার শক্তিপদ চৌধুরী বলেন, "আগে দেবাশিস ঘোষের RKSY-2 কার্ড ছিল ৷ পরে RKSY-1 হল ৷ সেই কার্ডে বেশ কিছুদিন রেশন তুলেছেন ৷ কিন্তু, তারপর হঠাৎ করে ওঁর PHH কার্ড হয়ে গেল ৷ আর সেটা স্থানীয় সুকুমার ঘোষের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ৷ সেটা কীভাবে হল, আমি বলতে পারব না ৷ এটা রেশন অফিস থেকে হয়েছে ৷ এতে আমার কিছু করার নেই ৷ তবে, অফিস থেকে আমার কাছে কিছু, জানতে চাইলে অবশ্যই জানাব ৷"