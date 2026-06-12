বাগানবাড়ির অন্দরে নারী নির্যাতন ! তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মহিলাদের
পঞ্চায়েত প্রধানের বাগানবাড়ির গেটের তালা ভেঙে উদ্ধার ত্রাণের সামগ্রী ৷ অধিকাংশ ত্রাণ পাচার, অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের ৷
Published : June 12, 2026 at 4:02 PM IST
বসিরহাট, 12 জুন: নির্জন বাগানবাড়ির অন্দরমহলে বিলাসবহুল বিছানা ও ঝা-চকচকে বাথরুম ৷ অভিযোগ, এর আড়ালেই দিনের পর দিন চলত নারী নির্যাতন, অশালীন কাজ ও একাধিক অবৈধ কারবার ৷ উত্তর 24 পারগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা ৷ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মণিরুল মোল্লা এবং তাঁর সঙ্গী চন্দন দাসের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা ৷ বাগানবাড়ির গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন তাঁরা ৷ সরকারি ত্রাণ সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, গোপালপুরের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মণিরুল মোল্লার এই নির্জন বাগানবাড়িতে অসহায় মহিলাদের নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে বা বলপূর্বক নিয়ে এসে নির্যাতন চালাতেন ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়ে ক্ষোভ জমছিল এলাকায় ৷ সরকার বদল হতেই গ্রামের মহিলারা একজোট হয়ে ওই বাগানবাড়িতে চড়াও হন এবং গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন ৷ ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মণিরুল মোল্লা এবং তাঁর সহযোগীরা এলাকা ছাড়া বলে অভিযোগ ৷
ঘটনাস্থলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে আন্দোলনকারী এক মহিলা অভিযোগ করেন, "এটি মূলত প্রধান সাহেবের বাড়ি ৷ সাধারণ গরিব মানুষের জন্য আসা সমস্ত সরকারি অনুদান আর ত্রাণের সামগ্রী এই ঘরে এনে মজুত করে রাখা হতো ৷ জনসাধারণের এই জিনিসগুলো যাতে অন্য কোথাও পাচার না-হয়ে যায়, তা দেখতেই আমরা এখানে আসি ৷ কিন্তু, তালা ভেঙে দেখা যায় অধিকাংশ জিনিসই উধাও, শুধু সামান্য কিছু ত্রিপল পড়ে রয়েছে ৷ বাকি সব সামগ্রী রাতে পাচার করে দেওয়া হয়েছে ৷:
আন্দোলনকারী ওই মহিলা আরও বলেন, "শুধু ত্রাণের সামগ্রী চুরি করা নয়, দিনের পর দিন রাত হলেই এখানে মেয়েদের নিয়ে এসে অশালীন কাজকর্ম চলতো ৷ মণিরুল মোল্লা, চন্দন দাস এবং বিশ্বনাথ সাহা এই নোংরা কাজের সঙ্গে যুক্ত ৷ এদের কারণে পাড়ার মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত ও সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ৷"
বাগানবাড়ির ভিতরে আমোদ-প্রমোদের নানান জিনিসপত্র, বিলাসবহুল বিছানা, শৌচালয় ও সরকারি ত্রাণের সামগ্রী দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা ৷ এই ঘটনায় পলাতক তৃণমূল নেতার অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে বাগানবাড়ির সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা ৷ হাড়োয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ত্রাণের সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷
এই ঘটনার পিছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না ও সরকারি ত্রাণের অপব্যবহারের উৎস কী, তা জানতে ইতিমধ্যেই হাড়োয়া থানার পুলিশ সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ এ নিয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের সুপার বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ আইন অনুযায়ী সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷"