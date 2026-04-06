পুলিশের সামনেই বিজেপি কর্মীকে কেটে ফেলার হুমকি! অভিযোগ উড়িয়ে পালটা তৃণমূল নেতার

পুলিশের সামনেই বিজেপি কর্মীকে কেটে ফেলার হুমকি! অভিযোগ উড়িয়ে পালটা তৃণমূল নেতার
দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার কাঁকসার বাঁশকোপা এলাকায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে ।
Published : April 6, 2026 at 6:25 PM IST
দুর্গাপুর, 6 এপ্রিল: ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি । এবার পুলিশের সামনেই বিজেপি কর্মীকে কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে । এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুরে । ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় কাঁকসা থানার পুলিশ । যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পালটা অভিযোগ এনেছে তৃণমূল ।
সোমবার দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার কাঁকসার বাঁশকোপা এলাকায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে । এরপরই এলাকার বিজেপি কর্মী দিলীপ কুমার রায়কে ডেকে পাঠান তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা । তবে তাঁদের সঙ্গে দেখা না-করায় দলবল নিয়ে পান্না ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা যান বিজেপি কর্মীর বাড়িতে । তারপরেই শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বচসা । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, ঘটনাস্থলে যেতে হয় কাঁকসা থানার পুলিশকে । পুলিশ গিয়ে দু'পক্ষকে থামানোর চেষ্টা করে ৷
সেই ঘটনার পরই একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ সেখানে দেখা যায়, পান্না ঘোষের সঙ্গে চরম বাকবিতণ্ডা চলছে বিজেপি কর্মীর দিলীপ রায়ের । তখনই তৃণমূল নেতা পান্না ঘোষ বিজেপি কর্মীকে হুমকি দিয়ে বলেন, "তোকে কেটে দেব ।" এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা ।
দিলীপ রায়ের অভিযোগ, "আমাকে পান্না বলে, কেন ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছো ? আমি তখন বলি, আমরা তো এসব করিনি । তারপরেই বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে আমাদের ঘরে যায় । আমাকে কেটে দেওয়ার হুমকি দেয় । আমি এবং আমার পরিবারের সকলেই আতঙ্কে রয়েছি ।"
যদিও তৃণমূল নেতা পান্না ঘোষের পালটা অভিযোগ, "রামনবমীর দিনে এলাকায় তৃণমূল পতাকা ও ব্যানার সব ছিঁড়ে দিয়েছিল বিজেপি । রবিবার রাতেও দিলীপ রায় বিজেপি কর্মীদের নিয়ে একই ঘটনা ঘটিয়েছে । আমরা শুধু ফোন করে তাঁকে বলেছিলাম এরকম কেন করছো ? তখন আমাকেই হুমকি দিয়ে বলে, 'বেশ করেছি'। আমরাই তখন পুলিশকে ডেকেছিলাম । কাজেই পুলিশের সামনে হুমকি দেওয়ার কিছু নেই ৷ পুলিশই বলতে পারবে কে কাকে হুমকি দিয়েছে ।"
এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, "এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল ৷ তারপরেও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কেন আনা হল না । আমরা কাঁকসা থানার ইনচার্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব নির্বাচন কমিশনের কাছে ।"