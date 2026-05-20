সরকারি ত্রিপল পাচারের চেষ্টা তৃণমূল নেতার ! হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা
তৃণমূলের সরকার থাকাকালীন সরকারি ত্রিপল গায়েবের অভিযোগ ৷ সরকার বদল হতে সেই ত্রিপল সরানোর চেষ্টা বলে অভিযোগ বিধায়কের ৷
Published : May 20, 2026 at 6:28 PM IST
ঘাটাল, 20 মে: তৃণমূল সরকারের সময়কালে মজুত করা ত্রিপল, স্পেশাল কিট ও ত্রাণ সামগ্রী পাচারের অভিযোগ ৷ সেইসব সরকারি সামগ্রী পাচারের সময় হাতেনাতে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়লেন এক তৃণমূল নেতা ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের মনশুকা-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘোড়ইঘাট এলাকার ঘটনা ৷
অভিযোগ, রাম পাল নামে ওই তৃণমূল নেতা গোডাউন থেকে সেইসব সামগ্রী পাচার করাচ্ছিলেন ৷ বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এরপরেই দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ৷ ঘাটাল থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
অভিযোগ, এই গ্রামের তৃণমূল নেতার গোডাউন থেকে সারি সারি সরকারি ত্রিপল, সঙ্গে ত্রাণ সামগ্রী ও স্পেশাল সরকারি কিট উদ্ধার হয়েছে ৷ রাজ্যে পালাবদলের জেরে দিকে দিকে দুর্নীতিতে জড়িত তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করছে পুলিশ ৷ সেই আবহেই রাম পাল নিজের গোডাউন থেকে ত্রিপল-সহ অন্যান্য সামগ্রী অন্যত্র সরাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ৷
তৃণমূলের লোকজনদের দিয়েই ত্রিপল, স্পেশাল কিট ও ত্রাণ সামগ্রী ট্রলিতে তোলাচ্ছিলেন রাম ৷ সেই সময় স্থানীয়রাই হাতেনাতে ধরেন রাম পালকে ৷ কোথায় সেই সব সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে, ওই তৃণমূল নেতা এবং বাকিরা স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়ান ৷ তবে, গ্রামবাসীরা ট্রলি ও গোডাউনের ভিতরে থাকা সব ত্রিপল, সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ও স্পেশাল কিট আটকে রাখেন ৷
এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ ঘটনাস্থলে যান বিজেপির ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট ৷ অভিযোগ, বিজেপি নেতা ও কর্মীরা সেখানে চলে এলে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে তারা ৷ ততক্ষণে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ৷ তারাই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে দু’পক্ষকে সরিয়ে দেয় ৷
এ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট বলেন, "আমরা এর আগে বহুবার অভিযোগ করেছিলাম ৷ কিন্তু, তখন অভিযোগ শোনা হয়নি ৷ এর আগেও ওঁর বাড়ি থেকেই সরকারি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে ৷ শুধু ত্রিপল না, সেই সঙ্গে একটি সরকারিভাবে অ্যাম্বুল্যান্স কিনে রাখা হয়েছিল ৷ সেটাও উনি রাতারাতি বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ গরিব মানুষের সরকারি ত্রিপল এই তৃণমূল নেতা রাতারাতি পাচার করে দিয়ে দুষ্কর্ম করেছেন ৷ আমরা চাই ওঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হোক ৷"
অন্যদিকে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা রাম পাল বলেন, "এখানে সরকারি ত্রিপল রাখতে আমাকে এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল নেতা বলেছিল ৷ তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির প্রধান ও পঞ্চায়েত প্রধানও ছিলেন ৷ ওঁদের নির্দেশে আমি রেখেছি ৷ এর বেশি কিছু আমি জানি না ৷" জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ হয়নি, অভিযোগ পেলেই আমরা খতিয়ে দেখব ৷"