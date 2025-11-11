ETV Bharat / politics

SIR আবহে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দলেরই BLA-কে মারধর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির !

আক্রান্ত বিএলএ কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

SIR আবহে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব (নিজস্ব চিত্র)
Published : November 11, 2025 at 7:59 PM IST

মালদা, 11 নভেম্বর: এসআইআর আবহে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলায় ফের রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল কালিয়াচকে ৷ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের নওয়াদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যদুপুরে ৷ এখানে তৃণমূলের বিএলএকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ওই দলেরই অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় আক্রান্ত বিএলএ কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ গোটা ঘটনায় কালিয়াচক জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷

আক্রান্ত বিএলএ-র নাম আবদুল জাব্বার শেখ ৷ তাঁর অভিযোগ, “আজ সকালে আমি ডাক্তারের রিপোর্ট নিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ৷ সেখান থেকে আমি যদুপুর বাজারে এসে একটি চায়ের দোকানে বসি ৷ দোকানে তখন অনেক মানুষ ছিল ৷ সেখানেই বকুল শেখ, তার দুই ছেলে বাহাউদ্দিন ও আজিম শেখ, দুই ভাই আবদুল করিম ও আজমাল শেখ-সহ আরও কয়েকজন আমার উপর চড়াও হয়৷ ওরা আমাকে মারতে শুরু করে ৷"

ETV BHARAT
দলেরই BLA-কে মারধর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির ! (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও বলেন, "বাবু নামে আমার পরিচিত একজনকেও মারধর করে ৷ বারবার হুমকি দিতে থাকে আমাকে খুন করে ফেলবে ৷ আমাকে ফেলে ওরা মারধর করেছে ৷ বন্দুকের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করেছে ৷ বকুল আমার গলা টিপছিল ৷ সে’ও তৃণমূল করে ৷ ও নওয়াদা যদুপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ৷ শেষ পর্যন্ত সেখানকার মানুষজন আমাকে উদ্ধার করে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে ৷ ওরা হুমকি দিয়েছে, এনিয়ে থানায় অভিযোগ করলে ওরা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে ৷ তবু আমি ওদের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷”

ETV BHARAT
আক্রান্ত বিএলএ কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন (নিজস্ব চিত্র)

নওয়াদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসকদলের সদস্য মহম্মদ আমিনুজ্জামান জানান, “আজ সকালে খবর পাই, সুকদেবপুরে আমাদের বিএলএ আবদুল জাব্বার তার বুথে কাজ করছিল ৷ সুকদেবপুরেই সে বিএলএ হিসাবে কাজ করে ৷ সেখানে কিছু লোক অতর্কিতে তার উপর হামলা চালিয়েছে ৷ জাব্বার আমাকে জানায়, বকুল শেখ, তার দুই ভাই আর দুই ছেলেও হামলাকারীদের দলে ছিল ৷ আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই ৷ তাকে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসি ৷ হামলাকারীরা কোন দল করে জানি না ৷ দলের কোন পদে আছে সেটাও জানি না ৷ কিন্তু তারা যে কী প্রকৃতির মানুষ সেটা এলাকার সবাই জানে ৷ এই ঘটনায় জাব্বার কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ আমরা চাই, প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷”

এসডিপিও (কালিয়াচক) ফায়সাল রাজা জানিয়েছেন, “এই ঘটনায় কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ গোটা ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷”

TMC LEADER BEATS BLA
TMC FACTIONALISM

