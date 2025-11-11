SIR আবহে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দলেরই BLA-কে মারধর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির !
আক্রান্ত বিএলএ কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
Published : November 11, 2025 at 7:59 PM IST
মালদা, 11 নভেম্বর: এসআইআর আবহে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলায় ফের রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল কালিয়াচকে ৷ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের নওয়াদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যদুপুরে ৷ এখানে তৃণমূলের বিএলএকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ওই দলেরই অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় আক্রান্ত বিএলএ কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ গোটা ঘটনায় কালিয়াচক জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
আক্রান্ত বিএলএ-র নাম আবদুল জাব্বার শেখ ৷ তাঁর অভিযোগ, “আজ সকালে আমি ডাক্তারের রিপোর্ট নিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ৷ সেখান থেকে আমি যদুপুর বাজারে এসে একটি চায়ের দোকানে বসি ৷ দোকানে তখন অনেক মানুষ ছিল ৷ সেখানেই বকুল শেখ, তার দুই ছেলে বাহাউদ্দিন ও আজিম শেখ, দুই ভাই আবদুল করিম ও আজমাল শেখ-সহ আরও কয়েকজন আমার উপর চড়াও হয়৷ ওরা আমাকে মারতে শুরু করে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বাবু নামে আমার পরিচিত একজনকেও মারধর করে ৷ বারবার হুমকি দিতে থাকে আমাকে খুন করে ফেলবে ৷ আমাকে ফেলে ওরা মারধর করেছে ৷ বন্দুকের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করেছে ৷ বকুল আমার গলা টিপছিল ৷ সে’ও তৃণমূল করে ৷ ও নওয়াদা যদুপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ৷ শেষ পর্যন্ত সেখানকার মানুষজন আমাকে উদ্ধার করে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে ৷ ওরা হুমকি দিয়েছে, এনিয়ে থানায় অভিযোগ করলে ওরা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে ৷ তবু আমি ওদের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷”
নওয়াদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসকদলের সদস্য মহম্মদ আমিনুজ্জামান জানান, “আজ সকালে খবর পাই, সুকদেবপুরে আমাদের বিএলএ আবদুল জাব্বার তার বুথে কাজ করছিল ৷ সুকদেবপুরেই সে বিএলএ হিসাবে কাজ করে ৷ সেখানে কিছু লোক অতর্কিতে তার উপর হামলা চালিয়েছে ৷ জাব্বার আমাকে জানায়, বকুল শেখ, তার দুই ভাই আর দুই ছেলেও হামলাকারীদের দলে ছিল ৷ আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই ৷ তাকে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসি ৷ হামলাকারীরা কোন দল করে জানি না ৷ দলের কোন পদে আছে সেটাও জানি না ৷ কিন্তু তারা যে কী প্রকৃতির মানুষ সেটা এলাকার সবাই জানে ৷ এই ঘটনায় জাব্বার কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ আমরা চাই, প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷”
এসডিপিও (কালিয়াচক) ফায়সাল রাজা জানিয়েছেন, “এই ঘটনায় কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ গোটা ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷”