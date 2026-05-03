'তৃণমূলও জানে বাংলায় এবার বিজেপির সরকার হবে', ফলতার ঘটনাকে 'ব্ল্যাকস্পট' বললেন দিলীপ

'তৃণমূলও জানে বাংলায় এবার বিজেপির সরকার হবে', ফলতার ঘটনাকে 'ব্ল্যাকস্পট' বললেন দিলীপ
দিলীপের কটাক্ষ, যে সতর্কতার বার্তা আমরা আগে দিতাম, এখন সেটাই তৃণমূল দিচ্ছে । এতে বোঝা যাচ্ছে ওরা ভিতরে ভিতরে হেরে গেছে ।
Published : May 3, 2026 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 3 মে: ভোটের ফল ঘোষণার প্রাক্কালে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, তখন নিউটাউনের ইকোপার্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ । ফলতা কেন্দ্রকে ঘিরে বিতর্ক, কাউন্টিং স্টেশন ঘিরে উত্তেজনা থেকে শুরু করে আসন্ন ফলাফল - সবকিছু নিয়েই আত্মবিশ্বাসী সুর তাঁর গলায় ।
ফলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই দিলীপের সোজাসাপ্টা মন্তব্য, "ফলতা হচ্ছে এই নির্বাচনের ব্ল্যাকস্পট । এত কড়াকড়ির মধ্যেও মানুষকে ভয় দেখানো হয়েছে, ধমকানো হয়েছে । ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে ।" তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করলে তাঁদেরও নাকি হুমকি দেওয়া হয়েছে । যদিও নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "যেখানে যেখানে পুনর্ভোট হয়েছে, তার হিসাব কমিশন দিয়েছে । এই ধরনের ঘটনাকে সামনে আনা দরকার ছিল ।"
এরপরেই ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে দিলীপের জবাব, "যা হওয়ার হয়ে গেছে, শুধু ঘোষণা বাকি । এবারে বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি ।"
ফল ঘোষণার আগেই নিজস্ব অবস্থান থেকে সরে এসে 'সম্মানজনক শর্তে' তৃণমূলকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন এজেইউপির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ৷ এ প্রসঙ্গে দিলীপের দাবি, "এই রাজনীতির দিন শেষ । মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে কেউ থাকবে না । মানুষ এবার পরিষ্কার ম্যান্ডেট দেবে বিজেপিকে ।"
বিধাননগর কলেজের স্ট্রং রুমের সামনে অশান্তির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূল সর্বত্র গিয়ে গন্ডগোল করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে । আগে আমরা অভিযোগ করতাম, আমাদের এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হত । এখন উলটো চিত্র, ওরাই রাস্তায় বসছে ।"
কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠক প্রসঙ্গেও তীব্র কটাক্ষ শোনা যায় তাঁর গলায় । দিলীপের কটাক্ষ, "যে সতর্কতার বার্তা আমরা আগে দিতাম, এখন সেটাই ওরা দিচ্ছে । এতে বোঝা যাচ্ছে ওরা ভিতরে ভিতরে হেরে গেছে । কর্মীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে মাত্র !"
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের '200 পার' দাবিকেও খোঁচা দিতে ভোলেননি বিজেপি নেতা । তাঁর মন্তব্য, "ওদের সংখ্যা ক্রমেই নামছে । আর আমাদের ক্ষেত্রে উলটো- এক্সিট পোল যত এগোচ্ছে, তত বাড়ছে । শেষ পর্যন্ত সেটা 200-র গণ্ডিও পার করবে ।"
ভোটের ফল ঘোষণার আগে দিলীপ ঘোষের এই আত্মবিশ্বাসী সুর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা বাড়াচ্ছে । এখন দেখার, চার তারিখের ফলাফল সেই দাবিকে কতটা সত্যি প্রমাণ করে ।
