তৃণমূলই আসছে ! ফল প্রকাশের আগেই এআইসিসি নেতার মন্তব্যে অস্বস্তিতে কংগ্রেস, তোপ অধীরের

অনেকেই মনে করছেন, ফল ঘোষণার আগেই মীরের এমন মন্তব্য কার্যত দলীয় অবস্থানকে দুর্বল করছে এবং কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করছে ।

অধীররঞ্জন চৌধুরী ও গুলাম আহমেদ মীর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 4:17 PM IST

কলকাতা, 2 মে: ভোটের ফল এখনও ঘোষণা হয়নি । কিন্তু তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় আসবে, এমন মন্তব্য ঘিরে রাজ্য কংগ্রেসের অন্দরে তৈরি হয়েছে তীব্র অস্বস্তি ও ক্ষোভ । প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক তথা এআইসিসি নেতা গুলাম আহমেদ মীরের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দলের ভিতরেই । অনেকেই মনে করছেন, ফল ঘোষণার আগেই এমন মন্তব্য কার্যত দলীয় অবস্থানকে দুর্বল করছে এবং কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করছে ।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে রাহুল গান্ধি যে আক্রমণাত্মক সুর নিয়েছিলেন, তা ছিল বিজেপি ও তৃণমূল দুই শিবিরের বিরুদ্ধেই । দুর্নীতি থেকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, বিভিন্ন ইস্যুতে শাসক দলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তিনি । সেই প্রেক্ষাপটে ভোটগ্রহণ শেষ হতেই মীরের মন্তব্য, বাংলায় বিজেপির সরকার গঠনের কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং তৃণমূলই আবার ক্ষমতায় ফিরবে ৷ স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের অন্দরে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর এই মন্তব্য ।

রাজ্যে বহু বছর পর 'একলা চলো' নীতি নিয়ে এবারে 294টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস । তৃণমূল বা বিজেপির সঙ্গে কোনও জোটে না গিয়ে সরাসরি লড়াইয়ের পথে হেঁটেছে দল । এই অবস্থায় ফল ঘোষণার আগেই তৃণমূলের জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক নেতা । তাঁদের বক্তব্য, "যেখানে আমরা দুই শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছি, সেখানে এই ধরনের মন্তব্য কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে ।"

এই ইস্যুতে নাম না করেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এআইসিসি নেতা তথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরী । তিনি বলেন, "কিছু নেতা এমন মনোভাব প্রকাশ করছেন, যেন তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করলে ভালো হতো ।" তাঁর অভিযোগ, বাস্তবে বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস কর্মীরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, অথচ সেই পরিস্থিতি উপেক্ষা করে এই ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে । অধীরের এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, বিষয়টি কেবল রাজনৈতিক নয়, দলীয় শৃঙ্খলা ও অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলছে ।

কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোট পরবর্তী সময়েও রাজ্যের একাধিক জায়গায় তাদের কর্মীদের উপর হামলা চলছে । মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতার রাসবিহারী বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেস কর্মীদের মারধর, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে । রাসবিহারী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন । তাঁর দাবি, সংগঠিতভাবে কংগ্রেসকে চাপে রাখতে এই হামলা চালানো হচ্ছে ।

এই প্রেক্ষাপটে মীরের মন্তব্য আরও বেশি করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । অনেকের মতে, এতে রাজনৈতিকভাবে ভুল বার্তা যাচ্ছে সাধারণ ভোটারদের কাছেও । একদিকে যেখানে কংগ্রেস নিজেদের বিকল্প শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে, অন্যদিকে দলেরই এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য সেই অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে ।

সব মিলিয়ে, ফল ঘোষণার আগেই কংগ্রেসের অন্দরে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি । বাইরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই, আর ভিতরে মতভেদের সুর ৷ এই দুইয়ের টানাপোড়েনে এখন চাপে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব । ভোটের ফল ঘোষণার আগে এই অস্বস্তি কতটা গভীর হয় এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব কতদূর গড়ায়, সেটাই এখন দেখার ।

