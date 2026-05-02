কাউন্টিং টেবিলে 'নজরদারি' ঘিরে চরমে সতর্কতা, গণনার আগে কালীঘাটে মেগা বৈঠক তৃণমূলের
গণনা কেন্দ্রে কম্পিউটারের ট্যাবুলেশন শিটে নজর রাখার নির্দেশ দিতে পারেন মমতা ৷ এজেন্টদের গণনা কেন্দ্র না-ছাড়ার নির্দেশ তৃণমূলের ৷
Published : May 2, 2026 at 2:50 PM IST
কলকাতা, 2 মে: চার তারিখ, সোমবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতে চলেছে ৷ তার আগে ভোটগণনা প্রক্রিয়াকে ঘিরে চরম সতর্কতা ও নিঃশ্ছিদ্র পাহারার বন্দোবস্ত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রধান দুই রাজনৈতিক শিবির তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি ৷ একমাস ধরে চলা শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের পর এবার গণনা পর্বেও যাতে কোনও ফাঁকফোকর না-থাকে, তা নিশ্চিত করতে মরিয়া উভয় দলই ৷
এই আবহে শনিবার বিকেল 4টেয় তৃণমূলের সবস্তরের নেতাদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উল্লেখ্য, পাঁচ বছর আগে আজকের দিনেই অর্থাৎ 2 মে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ পেয়েছিল ৷ এবার সেই ফলাফল প্রকাশের দিন ধার্য হয়েছে 4 মে, সোমবার ৷
নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় এবারের ভোটগ্রহণ পর্বে রাজ্যে সেই অর্থে কোনও বড়সড় হিংসা, বোমাবাজি, মারপিট বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি ৷ অতীতের রক্তক্ষয়ী নির্বাচনের গণ্ডি পেরিয়ে এবার কার্যত রক্তপাতহীন এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এবার গোটা রাজ্যের মানুষের নজর আগামী সোমবারের দিকে ৷ সেদিনই ইভিএম গণনার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে চলেছে প্রার্থীদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ৷ তবে, সাধারণ মানুষের চেয়েও রাজনৈতিক দলগুলির উৎকণ্ঠা এই মুহূর্তে কয়েক গুণ বেশি ৷
গণনার দিন নিজেদের প্রাপ্ত ভোট সুরক্ষিত রাখতে এবং কারচুপি রুখতে আগেভাগেই আসরে নেমে পড়েছে বিরোধী দল বিজেপি ৷ ইতিমধ্যে তারা কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে একাধিক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে ৷ শুক্রবার উত্তরবঙ্গে এমন একাধিক কর্মশালা করা হয়েছে ৷ এদিন দক্ষিণবঙ্গেও একই কর্মসূচি চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷
বিজেপি নেতৃত্বের তরফে দলের কাউন্টিং এজেন্টদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গণনার দিন শেষ রাউন্ডের ভোট গণনা সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত কোনও এজেন্ট যেন কিছুতেই কাউন্টিং টেবিল ছেড়ে না-ওঠেন ৷ 2021 সালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই তারা এবার এই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে ৷ ইভিএম-এর যে সংখ্যা দেখা যাচ্ছে, কম্পিউটারের ট্যাবুলেশন শিটেও সেই একই সংখ্যা হুবহু উঠছে কি না, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এজেন্টদের ৷
অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসও স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা এবং ভোটগণনা নিয়ে সমানভাবে উদ্বিগ্ন ও সতর্ক ৷ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার পর্বের শেষ দিকে তাঁর দলের কর্মীদের গণনার দিন নিয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে বেশ কয়েকটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছে শাসকদল ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল হয়ে রয়েছে বা কাজ করছে না ৷ আবার কোথাও প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টদের স্ট্রংরুমের বাইরে বের করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে ৷ এ দিন সকালেই বারাসত কেন্দ্র নিয়ে কমিশনের কাছে একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
এবারের নির্বাচনের অন্যতম হটস্পট ভবানীপুরের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের স্ট্রংরুমের পরিস্থিতি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গিয়ে চাক্ষুষ করে এসেছেন ৷ এমন রাজনৈতিক চাপানউতরের মধ্যে শনিবার বিকেল 4টেয় একটি মেগা ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে তৃণমূলের প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, কাউন্টিং এজেন্ট, জেলা সভাপতি এবং জেলা চেয়ারম্যানদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷
তৃণমূল সূত্রে খবর, এই ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে বিজেপি-র মতোই তৃণমূল এজেন্টদেরও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গণনার টেবিলে বসে থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়া হতে পারে ৷ গণনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারে সঠিকভাবে এন্ট্রি হচ্ছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখার নির্দেশ থাকবে এজেন্টদের কাছে ৷ সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আগেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক না-করা পর্যন্ত কোনও কাউন্টিং এজেন্টকে গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে না-আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ সেই বার্তা এ দিনের বৈঠকেও দেওয়া হতে পারে বলে খবর ৷