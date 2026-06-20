তৃণমূলে নতুন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন, বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ কুণাল ঘোষের
নতুন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে ডেরেক ও'ব্রায়েন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্থান ৷ জাতীয় কর্মসমিতিতে রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক ৷
Published : June 20, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতি বা ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ শনিবার এমনটাই জানালেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি নতুন করে গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটিতে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্তও করেছে শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
কুণাল ঘোষ বলেন, "পাঁচ সদস্যের নতুন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে রয়েছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, অসীমা পাত্র, শুভাশিস চক্রবর্তী, দোলা সেন এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি জাতীয় কর্মসমিতিতে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হককে ৷ বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানান তিনি ৷
তবে, পুরনো ওয়ার্কিং কমিটি থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সরানো হয়েছে কি না, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূল মুখপাত্র ৷ একইভাবে তৃণমূলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ হওয়া প্রসঙ্গেও মুখ খুলতে অনীহা প্রকাশ করেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, "এটি দলের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং দলই সেই বিষয়টি দেখছে ৷"
তৃণমূলের তহবিল নিয়ে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগেরও জবাব দেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের তহবিল দীর্ঘদিনের কর্মী-সমর্থকদের সংগ্রাম ও পরিশ্রমের ফসল ৷ দলের জনপ্রতিনিধি এবং কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংগঠন গড়ে উঠেছে ৷ তহবিল নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আর্থিক পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা উচিত ৷" তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসে সমস্ত আর্থিক হিসাব নিরীক্ষিত এবং স্বচ্ছ ৷
এ দিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেও সরব হন কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর অভিযোগ, বাংলার প্রতি ধারাবাহিক বঞ্চনার নীতি নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপির সরকার ৷ একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার মতো প্রকল্পের অর্থ আটকে রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ৷ একই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তৃণমূলের মুখপাত্র ৷
কুণাল ঘোষের কথায়, বিজেপি বাংলার মানুষকে যে ছবি দেখাতে চাইছে, বাস্তবে বাংলার মানুষ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন ৷ তাই আগামী দিনে মানুষই এই সমস্ত ইস্যুতে যথাযথ জবাব দেবে বলেও মন্তব্য করেন কুণাল ৷