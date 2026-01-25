'প্রেতাত্মা'র ভোটে তৃণমূলের সরকার, হাওড়ায় বিপ্লব দেবের নিশানায় আইপ্যাক-অভিষেক

'প্রেতাত্মা'র ভোটে তৃণমূলের সরকার, হাওড়ায় বিপ্লব দেবের নিশানায় আইপ্যাক-অভিষেক
তৃণমূলের 'প্রেতাত্মা'রা লাঠি-বোমা হাতে ঘুরে বেড়াবে, হাওড়ায় বিজেপির 'অটল সম্মান' মঞ্চ থেকে সতর্ক করলেন বিপ্লব দেব ৷
Published : January 25, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 6:19 PM IST
হাওড়া, 25 জানুয়ারি: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আর ভোট দিতে আসবে না 'প্রেতাত্মা'রা ৷ 'ভূতুড়ে ভোটার' ইস্যুতে রবিবার উত্তর হাওড়ায় বিজেপির আয়োজিত অটল সম্মান মঞ্চ থেকে এমনই মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখমন্ত্রী তথা বিজেপির সাংসদ বিপ্লব দেব ৷ সেই সঙ্গে ঘাসফুল শিবিরের বিনাশের বার্তা দিয়ে এ দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইপ্যাককে নিশানা করলেন তিনি ৷
বিপ্লব দেব বলেন, "যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের পরিবার পিণ্ডদান করে ফেলেছে ৷ কিন্তু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মুক্তি দিচ্ছেন না ৷ প্রতিবার তাঁদের নিয়ে এসে ভোট দেওয়ায় ৷ একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওই 'প্রেতাত্মা'রা আসেন ভোট দিতে ৷ বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ৷ তার আগে পর্যন্ত মা কালী জাগ্রত থাকেন কি না ৷ এই সরকার (তৃণমূল) গঠন হয়েছে ওইসব 'প্রেতাত্মা'র ভোটে ৷ তবে, এবার আর 'প্রেতাত্মা'রা ভোট দিতে আসবে না ৷ সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে ৷ এবার হবে জনগণের সরকার ৷ জনগণ ভোট দেবে ৷"
এই প্রসঙ্গেই তৃণমূল সাধারণ ভোটাদের ভয় দেখাবে বলেও অভিযোগ করেছেন বিপ্লব দেব ৷ তাই এ নিয়ে সতর্কতার ভঙ্গিতে বিজেপি সাংসদ বলেন, "এবার এই প্রেতাত্মারা আপনার বাড়ির আশেপাশে লাঠি-বোমা নিয়ে ঘুরবে ৷ আপনাকে ভয় দেখাবে ৷ কিন্তু, ভয় পেলে চলবে না ৷ আপনি ভয় পেলে আপনার ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোনদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে ৷ ভয় না-পেয়ে তাই ভোটটা দিতে যাবেন ৷"
উল্লেখ্য, এ দিন বিপ্লব দেবের নিশানায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক ৷ বিপ্লব দেব বলেন, "তৃণমূলকে শেষ করতে বিজেপির দরকার পড়ে না ৷ তৃণমূলকে শেষ করছে অভিষেক এবং আইপ্যাক ৷ এই দলটা তো তিনজনের ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আইপ্যাক ৷ এই আইপ্যাকের ফাউন্ডারকে (প্রাক্তন) আমরা বিহারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি ৷"
পাশাপাশি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিপ্লব দেব ৷ তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে এখন সরকার আছে, কিন্তু শাসন নেই ৷ প্রশাসন চলছে অদৃশ্য শক্তির ইশারায় ৷" সেই সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠনের অঙ্গিকার করলেন তিনি ৷ বিপ্লব দেবের বক্তব্য, "আমার নামই বিপ্লব ৷ আর আমার ভাগ্যে হার লেখা নেই ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন হবেই ৷"