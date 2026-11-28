লোকসভার সাংসদদের জন্য থ্রি-লাইন হুইপ অভিষেকের, মানবেন কি তৃণমূলের বিদ্রোহীরা ?
Abhishek Banerjee Issues 3-line whip to LS MPs: লোকসভার বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিতি ও দলের অবস্থানকে সমর্থনের জন্য থ্রি-লাইন হুইপ জারি করলেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : November 28, 2026 at 6:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনের জন্য থ্রি-লাইন হুইপ জারি করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শনিবার লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে এই হুইপ জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে লোকসভার সমস্ত সাংসদকে আগামী 30 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
অভিষেকের সই করা হুইপ জারির ওই নোটিশে সমস্ত সাংসদকে তৃণমূলের অবস্থানকেই সমর্থন জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ দলের অবস্থান সমর্থন করাকে ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ৷ বিজ্ঞপ্তির শেষে এই বিষয়টিকে ‘সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ’ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ৷
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাধারণত এই ধরনের হুইপ জারি করেন মুখ্য সচেতক ৷ লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি এখন সাসপেন্ড হয়ে আছেন ৷ গত জুলাই মাসে কল্যাণকে সাসপেন্ড করেছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ সম্পূর্ণ বাদল অধিবেশনেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ সেই কারণে লোকসভার দলনেতা হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই হুইপ জারি করেছেন ৷
আগামী সোমবার লোকসভায় যে বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে, সেটা বাদল অধিবেশনেরই অংশ ৷ সেই কারণে সোমবার লোকসভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না কল্যাণ ৷ যদিও তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছেন অভিষেক ৷ সেই চিঠির কোনও জবাব এখনও আসেনি ৷
এখন প্রশ্ন হল, এই হুইপ কতজন তৃণমূল সাংসদ মানবেন ? কারণ, 2024 সালের লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 29টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল ৷ একজন সাংসদ মারা গিয়েছেন ৷ বাকি 28 জনের মধ্যে 20 জন ইতিমধ্যেই এনসিপিআই-তে যোগদান করেছেন ৷ ফলে তৃণমূলের কাছে রয়েছে আটজন সাংসদ ৷ তার মধ্যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাসপেন্ড হয়ে আছেন ৷
যদিও এনসিপিআই-তে যোগদানকারী 20 জন সাংসদের ভবিষ্যৎ এখনও ঝুলে ৷ তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক ৷ তার প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ জবাবও চান তাঁদের কাছে ৷ সেই জবাব জমা পড়েছে ৷ কিন্তু অধ্যক্ষ এখনও তাঁর সিদ্ধান্ত জানাননি ৷
এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের এই হুইপের আওতায় ওই 20 জন সাংসদেরও পড়ার কথা ৷ তাঁরা যদি এই হুইপ না মানেন, সেক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁদের সাংসদপদ খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই তাঁরা কী করেন, সেটাই এখন দেখার ?
এই বিশেষ অধিবেশনে কেন্দ্রের তরফে 132তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করা হবে ৷ যার মাধ্যমে সুনিশ্চিত হবে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ ৷ পাশাপাশি, প্রতিটি রাজ্যে বৃদ্ধি পাবে 50 শতাংশ করে আসন ৷ এখন লোকসভার সদস্য সংখ্যা 543 ৷ এই বিল পাশ হয়ে গেলে তা বেড়ে 850 হতে পারে ৷
সংবিধান সংশোধনী বিল হওয়ায় এটা পাশ করাতে লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন ৷ বিজেপির নেতৃত্বাধীন এডিএ সরকারের দাবি, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সমর্থন রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে ডিএমকে, এনসিপি (এসপি)-সহ একাধিক ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের দল বিলের পক্ষে মুখ খুলতে শুরু করেছে ৷
অন্যদিকে, বিরোধীরাও বিল পাশ আটকাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ এদিনই নয়াদিল্লিতে ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের বৈঠক হয় ৷ সেখানে তৃণমূলের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও’ব্রায়েন (রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা) উপস্থিত ছিলেন ৷
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